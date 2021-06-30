Главные правила ухода после 40 лет для сияющей кожи, как у Дженнифер Лопес
Что же делать, чтобы выглядеть молодо и красиво после 50 лет
1. Прежде всего важно максимально защищать кожу от солнца
С возрастом снижаются защитные свойства кожи от УФ-излучения, а также накапливаются последствия загара, которые могут проявиться уже в молодом возрасте (морщины, истончение или огрубение кожи, появление пигментных пятен). Поэтому стоит вообще прекратить загорать.
2. Тщательно следить за своим весом
После 45 лет постоянные колебания веса окажут негативное влияние на овал лица, который может «поплыть» даже при общей подтянутости фигуры. Также важно придерживаться сбалансированного рациона питания и минимизировать продукты, задерживающие воду в организме (соль, консерванты, алкоголь). Если пренебрегать этой рекомендацией, может возникнуть отечность лица, поскольку с возрастом сосудистая и лимфатическая системы с трудом переносят нагрузки.
Фото: gettyimages
3. Подбирать качественные уходовые косметические средства
Выбирайте косметику в соответствии с вашим типом кожи и наличием определенных особенностей (например, пигментации или расширенной сосудистой сетью). Лучше обратиться к врачу-косметологу, чтобы он подобрал оптимальный для вас уход.
4. Не забывать про регулярные инъекции ботулотоксина
Делать их необходимо примерно один раз в 6 месяцев. Инъекции ботокса не только помогут убрать мимические морщины, но также позволят приподнять брови и даже скорректировать нижнюю треть лица и шею («лифтинг Нефертити»).
5. Укреплять поддерживающие структуры кожи с помощью ультразвукового лифтинга
Процедура проводится однократно и повторяется через год–полтора, обеспечивая лифтинг кожи лица и шеи.
Фото: gettyimages
6. Своевременно восполнять утраченные объемы с помощью комплексной коррекции и заполнения глубоких складок филлерами
Для более выраженного эффекта (при наличии показаний) может проводиться векторный лифтинг препаратами-стимуляторами синтеза коллагена. Для улучшения качества кожи показана периодическая биоревитализация и мезотерапия.
«Совершенно очевидно, что Дженнифер Лопес делает инъекции ботулотоксина. Помнится, она это отрицала в свое время. Но я изучила ее мимику на фото разных лет. В молодости она была достаточно активная. И если бы Джей Ло ее не корректировала, то мимические морщинки на лице давно бы превратились в более глубокие статические. А этого мы не наблюдаем. Уверена, что ботокс она делает и по сей день.
Думаю, что прибегала и прибегает Дженнифер к контурной пластике. Об этом можно судить по объему губ — на фото разных лет он отличается. И опять же, поскольку она певица, было бы достаточно сложно сохранить губы в таком состоянии к 50 годам. Эта область у нее всегда в тонусе, а это всегда сказывается на состоянии кожи. Контурная пластика губ делается очень деликатно. Я не исключаю контурную пластику средней трети лица и подбородка. У Джей Ло подтянутое атлетичное тело. Увы, такого не бывает, чтобы в 50 лет можно было иметь и спортивное тело, и круглые щечки. Жировая прослойка уходит, в том числе и из средней трети. И ее дефицит можно восполнить с помощью филлеров. Коррекция формы подбородка с помощью инъекций помогает не только гармонизировать лицо, но и расслабить эту зону. Опять же, снимая излишний тонус мышц, можно поддержать форму нижней трети.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Хотелось бы также отметить отличное качество кожи Дженнифер Лопес. В 50 лет сохранить ее без аппаратных косметологических методик невозможно! Были слухи, что певица регулярно делает Thermage ("Термаж"). Эта процедура отлично уплотняет кожу. Ее даже называют "безоперационной подтяжкой". Действительно, с ее помощью получится на долгий срок "удержать лицо"! и отдалить необходимость пластических операций. Возможно, Джей Ло прибегала и к неаблятивным лазерам, например, Fraxel (Фраксель). Это очень популярная процедура в США. Но я все же больше склоняюсь к Thermage. Она не имеет реабилитации, эффект от процедуры нарастает в течение 6 месяцев и она отлично подходит для публичных людей.
Также хотелось бы отметить, что поддерживать такую физическую форму без заместительной гормональной терапии достаточно сложно. Достаточное количество половых гормонов влияет и на качество кожи, и на вес».
Фото: gettyimages
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