Главные правила ухода после 40 лет для сияющей кожи, как у Дженнифер Лопес

«Совершенно очевидно, что Дженнифер Лопес делает инъекции ботулотоксина. Помнится, она это отрицала в свое время. Но я изучила ее мимику на фото разных лет. В молодости она была достаточно активная. И если бы Джей Ло ее не корректировала, то мимические морщинки на лице давно бы превратились в более глубокие статические. А этого мы не наблюдаем. Уверена, что ботокс она делает и по сей день.

Думаю, что прибегала и прибегает Дженнифер к контурной пластике. Об этом можно судить по объему губ — на фото разных лет он отличается. И опять же, поскольку она певица, было бы достаточно сложно сохранить губы в таком состоянии к 50 годам. Эта область у нее всегда в тонусе, а это всегда сказывается на состоянии кожи. Контурная пластика губ делается очень деликатно. Я не исключаю контурную пластику средней трети лица и подбородка. У Джей Ло подтянутое атлетичное тело. Увы, такого не бывает, чтобы в 50 лет можно было иметь и спортивное тело, и круглые щечки. Жировая прослойка уходит, в том числе и из средней трети. И ее дефицит можно восполнить с помощью филлеров. Коррекция формы подбородка с помощью инъекций помогает не только гармонизировать лицо, но и расслабить эту зону. Опять же, снимая излишний тонус мышц, можно поддержать форму нижней трети.