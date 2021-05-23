Джейн Фонде на зависть: 5 фитнес-икон XXI века и их культовые тренировки
Синди Кроуфорд
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Супермодель 90-х и в 20-е годы XXI века выглядит блистательно. Кроуфорд предпочитает аэробные нагрузки, а ее видеокомплекс «Идеальное тело за 10 минут», разработанный вместе с популярным звездным тренером Раду, пользуется спросом и по сей день. Эффективность тренировки — в ее универсальности. Все упражнения выполняются с собственным весом без дополнительного оборудования. Одно занятие включает в себя разминку и проработку основных групп мышц. Главный посыл всех видеоуроков Синди заключается в том, что занятия спортом должны быть «в кайф» и необязательно тратить на них уйму времени. По этой причине отговорки из серии «слишком много работы» или «нет средств на покупку абонемента в зал» не работают. Выполнять упражнения можно как дома, так и на свежем воздухе, регулируя уровень сложности на свое усмотрение.
Кэмерон Диаз
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Харизматичная актриса и заядлая фитнес-активистка Кэмерон Диаз заставляет зрителей завороженно смотреть фильмы с ее участием. Актриса не следила за своим питанием в молодости, но сейчас решила отказаться от вредной и жареной пищи, чтобы сохранить красивую кожу и фигуру. Она даже написала книгу The Body Book, в которой делится простыми советами на каждый день, которые помогут поддерживать себя в тонусе.
Обычная тренировка Кэм выглядит примерно так: 5 минут беговой дорожки, затем выпады с гантелями, приседания, сгибания и разгибания с гантелями. Вес регулируется в зависимости от желаемого результата: для наращивания мышечной массы лучше брать вес больше, для поддержания формы достаточно 2-4-килограммовых гантелей. Каждое упражнение выполняется в 2-3 подхода по 15 повторений — так тренировка занимает не больше получаса. Кэмерон придерживается точки зрения, что тренироваться нужно с умом.
Рианна
Фото: GettyImages
Фигура Рианны — эталон для подражания. Она то худеет, то поправляется, но всегда выглядит очень эффектно. Многим интересно, как звезда добилась таких успехов. По факту рекламные баннеры Armani с Рианной в нижнем белье были запрещены в некоторых районах европейских городов, так как отвлекали большую часть мужского населения от вождения (что не удивительно). Тренер Рианны Харли Пастернак разработал тренировку, состоящую из 5 этапов по 5 минут каждый. Первый и последний этапы — кардио, между ними — упражнения для верхней и нижней части тела. Тренировка получается высокоинтенсивной, поэтому больше получаса тратить на нее бессмысленно. Итого — всего 25 минут спорта, включающие бег, отжимания, приседания, пресс, ходьбу и растяжку.
Конечно, одними тренировками красивое тело не получить. Рианна очень тщательно следит за питанием 6 дней в неделю. Раз в неделю певица позволяет себе есть все, что душе угодно, компенсируя сутки чревоугодия остальными днями диеты и тренировок.
Дженнифер Лопес
Фото: GettyImages
Джей Ло — обладательница горячих ягодиц и суперженственного силуэта. Сложно поверить, что звезде уже за 50. Лопес не представляет свою жизнь без спорта и тренируется каждый день, в основном с утра, так как ранние занятия заряжают энергией на весь день. Однако у звезды не всегда есть время на полноценную тренировку в зале, поэтому ее личный тренер Дэвид Кирш разработал для нее персональный 30-минутный комплекс, состоящий из следующих упражнений: приседания, выпады (прямые и в сторону), разгибание руки с гантелью в наклоне, планка на мяче, касание плеч в планке, боковая планка, подбрасывание мяча с приседом, вращения торса на тренажере, скручивания (прямые, косые, с мячом) и отжимания. Каждое упражнение необходимо повторить 20 раз в несколько подходов. Джей Ло ведет здоровый образ жизни и за пределами спортзала: певица не курит и старается пить больше воды.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Дженнифер Энистон
Фото: GettyImages
Актриса прославилась благодаря роли Рэйчел в сериале «Друзья». С того момента прошло добрых два десятка лет, а звезда внешне практически не изменилась. Дженнифер пропагандирует здоровый образ жизни, и польза от этого очевидна — по ней не скажешь, что ей 52 года. В чем же особенность ее тренировок и диеты? Энистон занимается 5-6 раз в неделю и никогда не пропускает занятия. Актриса буквально живет спортом, ограничивая себя в нем только в поездках. Каждый день после завтрака Джен отправляется на занятия с тренером. Как известно, наше тело быстро привыкает к нагрузкам, поэтому программу тренировок следует регулярно менять. В этом и есть секрет актрисы. В своих интервью Энистон часто говорит о целостности физической и духовной активностей, что проявляется в ее тренировках. Она практикует будокон — это объединение элементов боевых искусств и йоги. Диетам актриса предпочитает полноценное правильное питание, активно продвигая свою позицию в массы.
Фото: GettyImages
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