Джейн Фонде на зависть: 5 фитнес-икон XXI века и их культовые тренировки

Харизматичная актриса и заядлая фитнес-активистка Кэмерон Диаз заставляет зрителей завороженно смотреть фильмы с ее участием. Актриса не следила за своим питанием в молодости, но сейчас решила отказаться от вредной и жареной пищи, чтобы сохранить красивую кожу и фигуру. Она даже написала книгу The Body Book, в которой делится простыми советами на каждый день, которые помогут поддерживать себя в тонусе.

Обычная тренировка Кэм выглядит примерно так: 5 минут беговой дорожки, затем выпады с гантелями, приседания, сгибания и разгибания с гантелями. Вес регулируется в зависимости от желаемого результата: для наращивания мышечной массы лучше брать вес больше, для поддержания формы достаточно 2-4-килограммовых гантелей. Каждое упражнение выполняется в 2-3 подхода по 15 повторений — так тренировка занимает не больше получаса. Кэмерон придерживается точки зрения, что тренироваться нужно с умом.

Рианна