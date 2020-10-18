Тренировки с эластичной лентой: все, что нужно знать об их эффективности

У нас не всегда есть возможность стабильно тренироваться. Во время командировки или поездки на отдых на помощь приходит очень компактное и удобное оборудование — фитнес-резинки. С фитнес-резинками (или резиновыми амортизаторами) можно сделать тренировку на мышцы всего тела. Главное — разобраться, какой амортизатор подходит для каких упражнений.

Мини-бэнд

Это фитнес-резинка в форме кольца маленького диаметра. Ее все знают на примере упражнений, когда резинку надевают на ноги. Основная задача такого амортизатора — создавать усилие на увеличение расстояния между точками крепления фитнес-резинки. Например, надетая на ноги резинка позволяет проработать бедра и ягодичные мышцы. Чем выше по ноге она находится, тем меньше нагрузка, а чем ниже — тем она сильнее. Также мини-бэнд можно растягивать руками и прокачивать руки и спину.

Резиновая лента

Это длинная и относительно широкая резинка. Можно один конец ленты зацепить за опору и выполнять тяговые упражнения. Также можно ногами наступить на середину ленты и руками выполнять различные движения для упражнений на руки, спину и ноги.