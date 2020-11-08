Боди-балет: особенности и все преимущества данного вида тренировок

Гибкость

Боди-балет при регулярных тренировках поможет получить идеальный шпагат, как поперечный, так и продольный. Упражнения у станка делают человека более дисциплинированным, развивают подвижность суставов, повышают тонус мышц и гибкость всего тела.

Вдохновение и женственность

Боди-балет позволит стать более женственной и полюбить себя и собственное тело, а опытный тренер, кроме правильной постановки техники, подберет необходимый аудиоряд, который поможет наполниться энергией и получить заряд хорошего настроения на весь день.

На что стоит обратить внимание перед тренировкой