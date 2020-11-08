Боди-балет: особенности и все преимущества данного вида тренировок
Боди-балет совершенствует тело, позволяя развить грацию и воздушность. Упражнения позволяют развить выносливость и проработать все группы мышц. Кроме того, разрабатывается опорно-двигательный аппарат и улучшается растяжка, то есть это такое комплексное воздействие на организм. В последнее время такое направление набирает популярность. О том, как боди-балет влияет на жизнь, в чем его польза, как раскрыть женственность и гибкость во взрослом возрасте – новый материал на Passion.ru.
Из чего состоит тренировка
Комплекс упражнений подбирает квалифицированный тренер, исходя из исходных данных. Но стандартная программа боди-балета состоит из следующих этапов:
Каждая тренировка начинается с разминки для того, чтобы избежать травмы и растяжения мышц.
Упражнения у станка около зеркала позволяют отточить технику.
Фото: depositphotos
Адаптированная под фитнес хореография позволяет не только развить грациозность движений, но и сбросить лишний вес, так как во время занятия задействуются все группы мышц.
Благодаря комплексу упражнений из пилатеса боди-балет способен укрепить корпус, пресс и каркас спины. Мышцы приобретают тонус, а осанка улучшается.
После основной части тренировки обязательно проводится растяжка, которая закрепляет полученные результаты и позволяет мышцам «не забиться». Комплекс упражнений боди-балета и хорошая растяжка позволят достаточно быстро сесть на шпагат.
Основные преимущества занятий балетом во взрослом возрасте
Улучшение фигуры
Благодаря особым упражнениям мышечный каркас спины укрепляется, за счет этого выравнивается осанка. Нижняя часть тела также серьезно прорабатывается, что позволяет исправить деформацию ступней, снять напряжение после высоких каблуков и удлинить ноги на несколько сантиметров. Боди-балет — это функциональная тренировка, позволяющая проработать даже те мышцы, о наличии которых вы и не догадывались.
Фото: depositphotos
Гибкость
Боди-балет при регулярных тренировках поможет получить идеальный шпагат, как поперечный, так и продольный. Упражнения у станка делают человека более дисциплинированным, развивают подвижность суставов, повышают тонус мышц и гибкость всего тела.
Вдохновение и женственность
Боди-балет позволит стать более женственной и полюбить себя и собственное тело, а опытный тренер, кроме правильной постановки техники, подберет необходимый аудиоряд, который поможет наполниться энергией и получить заряд хорошего настроения на весь день.
На что стоит обратить внимание перед тренировкой
Фото: depositphotos
Начинать заниматься боди-балетом можно в любом возрасте и с различными исходными данными. Но необходимо учесть, что, как и любым видом спорта, данными тренировками не стоит заниматься с такими заболеваниями, как артроз, недавно перенесенные операции и серьезные травмы, ведь упражнения могут только усугубить ситуацию или стать причиной осложнений.
«Боди-балет отличается от обычной силовой фитнес-тренировки тем, что основан на движениях классической хореографии. В процессе занятий мышцы не набирают массу, они удлиняются, приобретают более четкие контуры, идет проработка не только внешних, но и внутренних мышц. На мой взгляд, фитнес-тренировка с большими весами — прерогатива мужчин, женское тело не должно быть отягощено перекачанными бицепсами и трицепсами. Занятия боди-балетом способствуют уменьшению веса тела, появлению красивой осанки, гибкости, пластичности, грации, укреплению здоровья — одним словом, всего того, что нужно женщине, чтобы выглядеть красивой и быть уверенной в себе. Об этом я подробно рассказываю в моей авторской методике «Школа движений», воспользоваться которой могут как профессиональные танцоры и спортсмены из сложнокоординационных видов спорта, так и обыкновенные люди».
Фото: depositphotos
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