Назад в будущее: звездные тренировки 80-х, которые вновь в моде, — чем они хороши
Бум домашних видеотренировок пришелся на 80-е годы. Все началось в 60-е, когда физиотерапевт Кеннет Купер выпустил книгу по аэробике для военнослужащих. Она была направлена на поддержание физической формы солдат. Затем Купер создал тренировочный центр для всех желающих. Но пика популярности это направление достигло именно в 1980-е годы благодаря актрисе Джейн Фонда и модели Синди Кроуфорд.
Фонда записала тренировки на видеокассеты и сделала аэробику доступной для всех. Занятия состояли из несложных и динамичных упражнений. Тогда вошли в моду яркие лосины, купальники, гетры и повязки на голову. Также актриса практиковала и записывала силовые тренинги с отягощениями в виде гантелей или без. Как правило, это были занятия по типу нынешних full body, где за один час прорабатываются все группы мышц. Движения выполняются в многоповторном режиме в несколько подходов, но при этом пока прорабатывается одна группа мышц, другая отдыхает, а затем можно снова вернуться к проработке первой группы. Такие тренировки было легко выполнять в домашних условиях, и вместо гантелей использовать даже бутылки с водой. Также актриса практиковала занятия на степ-платформах. А с течением времени переключилась на уроки для пожилых людей, включая в них простые движения из латиноамериканских танцев.
Фото: dpa
С домашними тренировками в 80-е также прославилась и Синди Кроуфорд. Упражнения, которые она показывала, были разработаны ее личным тренером Раду Теодореску. Удивительно, но, оказывается, модель была склонна к полноте, но не любила диеты, бег и другие привычные виды спорта, потому искала новые способы умещаться в стандарт 90-60-90.
Благодаря упражнениям Раду Синди легко удавалось поддерживать нужные пропорции — при росте 176 см она весила 56 кг. В 1992-м модель выпустила первую кассету с упражнениями, которая оставалась бестселлером на протяжении 10 лет. Упражнения выполняются в умеренном темпе, с которым справится даже неподготовленный новичок, и разбиты на несколько коротких комплексов. Большая их часть выполняется только с собственным весом, то есть делать их можно где угодно — дома, на даче, на природе или на берегу моря в отпуске.
Большой плюс тренировок Синди — сбалансированность кардио- и силовых упражнений, которые увеличивают эффективность занятий. Тренировки Синди можно сравнить с популярными сейчас тренировками HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка). Еще одним преимуществом фитнеса с Кроуфорд стало то, что она первая сделала фитнес интересным и разнообразным, и люди стали делать упражнения не из-под палки, а в удовольствие.
Что сегодня понимают под «фитнес-аэробикой»
На данный момент термин «фитнес-аэробика» — самый распространенный и популярный. Это одно из направлений фитнес-программ, построенных на основе различных гимнастических упражнений: степ, танцевальная, силовая и другие.
Как и любой вид физической активности, аэробика приносит огромную пользу нашему организму:
Тренировка и профилактика сердечно-сосудистой системы
Тренировка и профилактика работы дыхательной системы
Тренировка на укрепление всех мышечных групп
Стимуляция работы желудочно-кишечного тракта
Активное сжигание подкожно-жировой клетчатки (при соблюдении пульсовых зон)
Улучшение рельефа тела
Улучшение показателей выносливости
Улучшение осанки
Фото: dpa
Тренировка вестибулярного аппарата
Нормализация обмена веществ организма
Улучшение и нормализация психологического состояния человека.
Список положительных моментов можно продолжать и дальше.
Чем аэробика 80-х отличается от современной
Аэробика, которую пропагандировали в те годы, довольно хорошая и интересная система. Однако она значительно отличается от современных вариаций, так как не имеет привычных представлений об аэробной, анаэробной и актуальной сейчас интервальной нагрузке, а также о титровании нагрузок.
Все нагрузки в пределах старой системы происходят по принципу «работаем, работаем и еще раз работаем».
В старой аэробике нагрузки распределяются на два этапа, которые характеризуются работой и растяжкой. Если говорить объективно, то она хороша для любого организма и людей, имеющих желание работать. Недостаточно хороша такая система только для лентяев.
Люди, которые пишут или говорят о том, что это плохая система, как правило, либо никогда не занимались по ее принципам, либо не хотят этого делать.
Современные представления о том, какой должна быть нагрузка, качественно гораздо хуже тех, что были ранее, и пытаются оправдать бездействие, разбив его на этапы.
Важно учитывать специфику времени, на которое пришлось формирование системы прошлых лет. Во времена появления старой аэробики было актуально хотя бы начать заниматься, поэтому кто хотел, тот брал и занимался.
Вредна ли система 80-х для здоровья
Никакого вреда здоровью система прошлых лет не приносит. Оказывает ли она благотворное влияние на состояние человека? Да, оказывает. Провоцирует ли какие-либо ухудшения в состоянии организма? Нет, не провоцирует.
Описанная динамическая нагрузка может проводиться в любом возрасте для любого организма и человека. И что важно: при любых заболеваниях.