Назад в будущее: звездные тренировки 80-х, которые вновь в моде, — чем они хороши

С домашними тренировками в 80-е также прославилась и Синди Кроуфорд. Упражнения, которые она показывала, были разработаны ее личным тренером Раду Теодореску. Удивительно, но, оказывается, модель была склонна к полноте, но не любила диеты, бег и другие привычные виды спорта, потому искала новые способы умещаться в стандарт 90-60-90.

Благодаря упражнениям Раду Синди легко удавалось поддерживать нужные пропорции — при росте 176 см она весила 56 кг. В 1992-м модель выпустила первую кассету с упражнениями, которая оставалась бестселлером на протяжении 10 лет. Упражнения выполняются в умеренном темпе, с которым справится даже неподготовленный новичок, и разбиты на несколько коротких комплексов. Большая их часть выполняется только с собственным весом, то есть делать их можно где угодно — дома, на даче, на природе или на берегу моря в отпуске.

Большой плюс тренировок Синди — сбалансированность кардио- и силовых упражнений, которые увеличивают эффективность занятий. Тренировки Синди можно сравнить с популярными сейчас тренировками HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка). Еще одним преимуществом фитнеса с Кроуфорд стало то, что она первая сделала фитнес интересным и разнообразным, и люди стали делать упражнения не из-под палки, а в удовольствие.

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