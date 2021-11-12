Дело не только в особой диете: как королева Летиция сохраняет идеальную фигуру в 49 лет

Однако дело не только в диете. Королева Летиция еще и не представляет своей жизни без ежедневных физических нагрузок. Силовые тренировки у нее чередуются с активными кардионагрузками. Кроме того, она очень много ходит пешком и занимается йогой. В одном из интервью ее личный тренер Хосе Игнасио Эрнандес-Коронадо подтвердил это: «Три раза в неделю она работает над укреплением мышц рук, что требует усилий и терпения, но королева Летиция отлично с этим справляется. Она редко нарушает режим и старается четко выполнять все рекомендации».

Еще один секрет монаршей особы заключается в дисциплинированности. Она строго следует распорядку дня: встает и ложится в одно и то же время, старается есть по часам. И такой подход вполне обоснован, ведь, как известно, недосып ведет к желанию получить энергию из быстрых углеводов и усилению чувства голода.

Как видите, все секреты стройности и молодости королевы Летиции просты и доступны не только избранным. Нужно только бережно относиться к своему телу и следить за тем, что попадает к вам на тарелку.