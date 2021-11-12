Дело не только в особой диете: как королева Летиция сохраняет идеальную фигуру в 49 лет

Дело не только в особой диете: как королева Летиция сохраняет идеальную фигуру в 49 летРазбираем все секреты стройности испанской королевы.
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Фото: Globallook
Маргарита Будасси
Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit в России
Королева Летиция вызывает восхищение не только как одна из самых стильных представительниц монарших домов, но и как стройная красивая женщина с великолепной фигурой. Основную роль в этом играет образ жизни, сочетающий идеально подходящее питание и физические нагрузки.
Диету королева Испании соблюдает по правилам доктора Перриконе. В основе такой системы питания — продукты, обладающие противовоспалительными свойствами: свежие овощи и фрукты, натуральные масла (источники необходимых организму жирных кислот). Такое питание также прекрасно подойдет для снижения или профилактики воспалительных процессов, поддержания хорошего самочувствия, энергии и естественного подтягивания кожи. Польза диеты Перриконе обусловлена употреблением большого количества рыбы и рыбьего жира (основного источника омега-3 жирных кислот), растительных жиров в виде орехов и семян, а также обилием клетчатки, в том числе яблок, шпината, капусты, авокадо, перца чили, семян льна и кунжута, миндаля и грецких орехов, бобовых, гречки и овса, нежирных молочных продуктов.
Фото: GettyImages
Во все дни диеты доктора Перриконе основным источником белка будут рыба, а также курица и красное мясо (органического происхождения). В список запрещенных продуктов традиционно попадают мучные изделия, сахар, сахарозаменители, картофель, рис, мороженое, чипсы, жареная пища, соки. Подобный рацион повышает содержание в организме продуктов гликирования, которые приводят к тому, что они оседают в коже, разрушают коллагеновые волокна и запускают процесс преждевременного старения. Такая кожа приобретает болезненный желтоватый вид, появляются морщины и заломы, «плывет» овал. Но даже эти изменения обратимы при нормализации питания и соответствующем уходе за кожей лица и тела. В каждый прием пищи должны быть включены белки (с целью подавления аппетита), углеводы (не включенные в перечень запрещенных продуктов) и жирные кислоты. Разрешается также употреблять 50 граммов черного шоколада в день. Такое питание должно быть сбалансировано и разнообразно, что достаточно легко, учитывая список разрешенных продуктов. 30–45 минут физической активности (особенно на свежем воздухе) помогут улучшить и закрепить результат.
Фото: GettyImages
Однако дело не только в диете. Королева Летиция еще и не представляет своей жизни без ежедневных физических нагрузок. Силовые тренировки у нее чередуются с активными кардионагрузками. Кроме того, она очень много ходит пешком и занимается йогой. В одном из интервью ее личный тренер Хосе Игнасио Эрнандес-Коронадо подтвердил это: «Три раза в неделю она работает над укреплением мышц рук, что требует усилий и терпения, но королева Летиция отлично с этим справляется. Она редко нарушает режим и старается четко выполнять все рекомендации».
Еще один секрет монаршей особы заключается в дисциплинированности. Она строго следует распорядку дня: встает и ложится в одно и то же время, старается есть по часам. И такой подход вполне обоснован, ведь, как известно, недосып ведет к желанию получить энергию из быстрых углеводов и усилению чувства голода.
Как видите, все секреты стройности и молодости королевы Летиции просты и доступны не только избранным. Нужно только бережно относиться к своему телу и следить за тем, что попадает к вам на тарелку.
Фото: globallook, GettyImages