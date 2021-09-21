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Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Начало этой недели ознаменовали не самые приятные новости: стоимость гречки обновила десятилетний максимум и перевалила за 100 рублей. Подобный поворот событий неприятно удивил многих, но, к сожалению, регулировать цены не в наших силах. Поэтому не расстраивайтесь, лучше обратите внимание на другие, не менее вкусные крупы – овсянку, рис, пшено, а рецептами мы вас обеспечим. Сохраняйте себе 5 очень простых и быстрых в приготовлении блюд из этих круп (а рецепт с гречкой станет приятным бонусом).
Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Рисовая каша на молоке с апельсиновым соком

Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Фото: freepik.com

Что нужно:

  • 1 апельсин
  • 1 персик
  • 150 г риса
  • 200 мл молока
  • Сахар – по вкусу
  • щепотка соли
  • ½ ч. л. ванильного сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Залейте промытый рис водой, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне минут 15 после закипания жидкости.

Шаг 2. Пока рис варится, выжмите сок из апельсина, персик помойте, очистите от кожуры и нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Шаг 3. Залейте персики соком, добавьте половину немного обычного сахара и ванильный сахар.

Шаг 4. Рис залейте молоком, добавьте немного сахара, накройте крышкой и варите на медленном огне, пока рис не станет мягким.

Шаг 5. Добавьте в готовую кашу персиково-апельсиновой смесью, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы каша настоялась.

Овсяная каша с персиками и гранолой

Рецепт от команды бистро «Фантазеры»

Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 70 г овсяной крупы
  • 250 мл молока (подойдет коровье, безлактозное или альтернативное)
  • 1 персик
  • 30 г гранолы
  • Соль, сахар – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Молоко доведите до кипения и добавьте овсяные хлопья. Варите до готовности (от 3 до 10 минут в зависимости от вида крупы).

Шаг 2. Добавьте соль и сахар по вкусу, перемешайте.

Шаг 3. Выложите кашу в тарелку, нарежьте персик и выложите сверху на кашу. Посыпьте сверху гранолой.

Овсяная каша

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, KUZNYA Cafe

Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 55 г овсяных хлопьев
  • 3 г корицы
  • Соль – по вкусу
  • 44 г сгущенного молока
  • 15 г сливочного масла
  • 70 мл молока
  • 42 г ягодного варенья

Как приготовить:

Шаг 1. Хлопья овсяные, корицу, соль, сгущенное молоко, молоко смешайте и сварите кашу.

Шаг 2. Добавьте масло и подавайте с вареньем.

Запеканка из пшенной каши с тыквой, изюмом и яблоками

Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Фото: freepik.com

Что нужно:

  • 500 г тыквы
  • 200 г пшенной крупы
  • 200 мл молока
  • 1-2 средних яблока
  • 50 г изюма
  • 2 яйца
  • 2-3 ст. л. сахара
  • сметана – для смазывания запеканки
  • 1 г ванилина
  • ½ ч. л. корицы
  • соль – по вкусу
  • масло растительное – для смазывания формы

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите пшено в подсоленной воде.

Шаг 2. Тыкву очистите от кожи и семечек и нарежьте средним кубиком. Посыпьте сахаром, добавьте немного воды и тушите под крышкой в сотейнике, пока кубики не станут мягкими и при этом не распадутся на волокна.

Шаг 3. Изюм промойте и замочите в горячей воде. Когда он набухнет, просушите.

Шаг 4. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 5. Яйца взбейте в глубокой емкости, добавьте молоко и перемешайте до однородности. Затем добавьте пшенную кашу, тыкву, изюм, яблоки, посыпьте корицей и ванилином.

Шаг 6. Форму для выпекания смажьте небольшим количеством растительного масла, выложите запеканкой и сверху «накройте» тонким слоем сметаны и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. (Сигнал о готовности – аппетитная золотистая корочка).

Каша гречневая с грибами

Рецепт от шеф-повара Елена Никифорова, ресторан «Шинок»

Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 300 г белых грибов
  • 200 г гречки
  • 150 г лука
  • 20 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле.

Шаг 2. Грибы покрошите кубиком, добавьте к луку, жарьте 5-7 минут. Затем добавьте гречневую крупу, залейте все это двумя стаканами воды, посолите и поперчите. Тушите до готовности примерно 15-20 минут.

Фото: архив пресс-служб, freepik