Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп
Рисовая каша на молоке с апельсиновым соком
Фото: freepik.com
Что нужно:
Как приготовить:
Шаг 1. Залейте промытый рис водой, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне минут 15 после закипания жидкости.
Шаг 2. Пока рис варится, выжмите сок из апельсина, персик помойте, очистите от кожуры и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
Шаг 3. Залейте персики соком, добавьте половину немного обычного сахара и ванильный сахар.
Шаг 4. Рис залейте молоком, добавьте немного сахара, накройте крышкой и варите на медленном огне, пока рис не станет мягким.
Шаг 5. Добавьте в готовую кашу персиково-апельсиновой смесью, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы каша настоялась.
Овсяная каша с персиками и гранолой
Рецепт от команды бистро «Фантазеры»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 70 г овсяной крупы
- 250 мл молока (подойдет коровье, безлактозное или альтернативное)
- 1 персик
- 30 г гранолы
- Соль, сахар – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Молоко доведите до кипения и добавьте овсяные хлопья. Варите до готовности (от 3 до 10 минут в зависимости от вида крупы).
Шаг 2. Добавьте соль и сахар по вкусу, перемешайте.
Шаг 3. Выложите кашу в тарелку, нарежьте персик и выложите сверху на кашу. Посыпьте сверху гранолой.
Овсяная каша
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, KUZNYA Cafe
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 55 г овсяных хлопьев
- 3 г корицы
- Соль – по вкусу
- 44 г сгущенного молока
- 15 г сливочного масла
- 70 мл молока
- 42 г ягодного варенья
Как приготовить:
Шаг 1. Хлопья овсяные, корицу, соль, сгущенное молоко, молоко смешайте и сварите кашу.
Шаг 2. Добавьте масло и подавайте с вареньем.
Запеканка из пшенной каши с тыквой, изюмом и яблоками
Фото: freepik.com
Что нужно:
- 500 г тыквы
- 200 г пшенной крупы
- 200 мл молока
- 1-2 средних яблока
- 50 г изюма
- 2 яйца
- 2-3 ст. л. сахара
- сметана – для смазывания запеканки
- 1 г ванилина
- ½ ч. л. корицы
- соль – по вкусу
- масло растительное – для смазывания формы
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите пшено в подсоленной воде.
Шаг 2. Тыкву очистите от кожи и семечек и нарежьте средним кубиком. Посыпьте сахаром, добавьте немного воды и тушите под крышкой в сотейнике, пока кубики не станут мягкими и при этом не распадутся на волокна.
Шаг 3. Изюм промойте и замочите в горячей воде. Когда он набухнет, просушите.
Шаг 4. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 5. Яйца взбейте в глубокой емкости, добавьте молоко и перемешайте до однородности. Затем добавьте пшенную кашу, тыкву, изюм, яблоки, посыпьте корицей и ванилином.
Шаг 6. Форму для выпекания смажьте небольшим количеством растительного масла, выложите запеканкой и сверху «накройте» тонким слоем сметаны и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. (Сигнал о готовности – аппетитная золотистая корочка).
Каша гречневая с грибами
Рецепт от шеф-повара Елена Никифорова, ресторан «Шинок»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 300 г белых грибов
- 200 г гречки
- 150 г лука
- 20 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле.
Шаг 2. Грибы покрошите кубиком, добавьте к луку, жарьте 5-7 минут. Затем добавьте гречневую крупу, залейте все это двумя стаканами воды, посолите и поперчите. Тушите до готовности примерно 15-20 минут.
Фото: архив пресс-служб, freepik