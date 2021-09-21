Не только гречка: 5 вкусных и питательных рецептов каш из доступных круп

Что нужно:

500 г тыквы

200 г пшенной крупы

200 мл молока

1-2 средних яблока

50 г изюма

2 яйца

2-3 ст. л. сахара

сметана – для смазывания запеканки

1 г ванилина

½ ч. л. корицы

соль – по вкусу

масло растительное – для смазывания формы

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите пшено в подсоленной воде.

Шаг 2. Тыкву очистите от кожи и семечек и нарежьте средним кубиком. Посыпьте сахаром, добавьте немного воды и тушите под крышкой в сотейнике, пока кубики не станут мягкими и при этом не распадутся на волокна.

Шаг 3. Изюм промойте и замочите в горячей воде. Когда он набухнет, просушите.

Шаг 4. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 5. Яйца взбейте в глубокой емкости, добавьте молоко и перемешайте до однородности. Затем добавьте пшенную кашу, тыкву, изюм, яблоки, посыпьте корицей и ванилином.

Шаг 6. Форму для выпекания смажьте небольшим количеством растительного масла, выложите запеканкой и сверху «накройте» тонким слоем сметаны и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. (Сигнал о готовности – аппетитная золотистая корочка).

Каша гречневая с грибами

Рецепт от шеф-повара Елена Никифорова, ресторан «Шинок»