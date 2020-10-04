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Никакого ботокса: 6 простых упражнений, которые избавят вас от морщин на лбу

Каждый день мы испытываем эмоции, которые влияют на мышцы лица. От частых негативных переживаний они перенапрягаются так, что в будущем образуют многочисленные морщины. В первую очередь в большинстве случаев страдает именно лоб. Те, кого с детства отучивают «хмуриться», сталкиваются с этой проблемой позже, а вот мыслители с развитой мимикой первыми замечают следы времени на лбу и межбровной складке. Как же избавиться от них, не прибегая к инъекциям красоты?

Мимические морщины могут состарить даже молодую девушку. Они образуются вне зависимости от возраста человека. Женщины стремятся от них избавиться любым способом. Некоторые решаются на уколы и различные процедуры, но убрать заломы на коже можно без медицинского вмешательства – с помощью фейсбилдинга.

Анна Канюк
Эксперт по фейсбилдингу, мастер спорта по художественной гимнастике, блогер, основатель сети студий TOPSTRETCHING

Фейсбилдинг можно выполнять в любом удобном месте самостоятельно. Эта гимнастика, позволяет вернуть коже упругость, а также убрать морщины, справиться с асимметрией, изменить цвет лица и качество кожи. При выполнении упражнений важно делать все аккуратно, медленно, чтобы не повредить кожу и не растянуть ее еще больше. Главный акцент следует сделать на проблемной зоне. Для коррекции и подтягивания мышц лба рекомендуется использовать следующие упражнения:

Упражнение 1. Расслабление мышц

Для того, чтобы снять напряжение с мышц лба, необходимо провести ряд упражнений, которые расслабят их и приведут в тонус. Необходимо сложить руки в замок, положить в зону над надбровной дугой и прижать. После того, как руки закрепили на лбу, начинаем поднимать брови. Данное упражнение позволяет снять напряжение с верхней части лица и разжать мышцы лба. Повторить для лучшего эффекта 40 раз, не разжимая руки.

Упражнение 2. Открытый взгляд

Для того, чтобы убрать морщины со лба, необходимо расслабить напряжение с круговых мышц глаз. Сжимаем руки в «мягкий» кулак и нижней его частью мягко давим на глаза, при этом шея должна быть расслаблена. В такой позе необходимо сидеть около минуты. После того, как упражнение закончится, еще 10 секунд лучше посидеть с закрытыми глазами для того, чтобы мышцы привыкли к новому состоянию.

Упражнение 3: Четкий овал лица

Морщинки на лбу также появляются из-за того, что овал лица с возрастом начинает терять четкость, тонус и эластичность. Поэтому для того, чтобы скорректировать эти изъяны, нужно делать упражнения, которые воздействуют на весь овал лица. Открываем и выдвигаем челюсть вперед. И далее круговыми движениями в разные стороны начинаем «ловить» воздух челюстью. Все мышцы, кроме челюстных, должны быть расслаблены. И повторять это упражнение надо 20 раз.

Наталья Медведева
Косметолог-эстетист салона Face Class, обладатель международного диплома ITEC в сфере косметологии, сертификатов и дипломов по всем видам массажей

И еще 3 эффективные техники для самомассажа лица

Техника для подтяжки лица

  • Удобно сядьте с ровной спиной. Запрокиньте голову назад и потяните губы вверх. Повторите 10 раз и на 10-м задержитесь в положении на 5 секунд.

  • Положите руки на щеки прямо возле губ. Улыбнитесь, но руками как бы мешайте этому движению. Задержитесь в положении 10 секунд.

  • Широко откройте рот и скажите букву «А». Повторите 5 раз, задерживаясь в положении по 5 секунд.

  • Расслабьте мышцы лица, набрав в щеки воздух и выдохните.

Фото: depositphotos

Техника избавления от брылей

  • Согните большой палец и расположите сустав под челюстной дугой возле подбородка.

  • Медленно и мягко, слегка надавливая, скользите косточкой по подбородку.

  • Скользите вниз по шее до впадины под ключицей, не отрывая руки. Повторите 2-3 раза.

Мануальная пластика лба

  • Зафиксируйте пальцем точку посредине лба на линии роста волос. Второй рукой совершайте массирующие движения в виде спирали, от зоны межбровья вверх. Повторите 2-3 раза. Эта техника работает для разглаживания морщин.

  • Сплетите кисти и плотно прижмите их ко лбу. Медленно поднимайте брови вверх, как бы морщась, но руками оказывайте сопротивление. Повторите 20 раз и на 20 секунд задержите положение.

Фото: depositphotos

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