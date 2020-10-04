Никакого ботокса: 6 простых упражнений, которые избавят вас от морщин на лбу

Каждый день мы испытываем эмоции, которые влияют на мышцы лица. От частых негативных переживаний они перенапрягаются так, что в будущем образуют многочисленные морщины. В первую очередь в большинстве случаев страдает именно лоб. Те, кого с детства отучивают «хмуриться», сталкиваются с этой проблемой позже, а вот мыслители с развитой мимикой первыми замечают следы времени на лбу и межбровной складке. Как же избавиться от них, не прибегая к инъекциям красоты?