Никакого ботокса: 6 простых упражнений, которые избавят вас от морщин на лбу
Мимические морщины могут состарить даже молодую девушку. Они образуются вне зависимости от возраста человека. Женщины стремятся от них избавиться любым способом. Некоторые решаются на уколы и различные процедуры, но убрать заломы на коже можно без медицинского вмешательства – с помощью фейсбилдинга.
Фейсбилдинг можно выполнять в любом удобном месте самостоятельно. Эта гимнастика, позволяет вернуть коже упругость, а также убрать морщины, справиться с асимметрией, изменить цвет лица и качество кожи. При выполнении упражнений важно делать все аккуратно, медленно, чтобы не повредить кожу и не растянуть ее еще больше. Главный акцент следует сделать на проблемной зоне. Для коррекции и подтягивания мышц лба рекомендуется использовать следующие упражнения:
Упражнение 1. Расслабление мышц
Для того, чтобы снять напряжение с мышц лба, необходимо провести ряд упражнений, которые расслабят их и приведут в тонус. Необходимо сложить руки в замок, положить в зону над надбровной дугой и прижать. После того, как руки закрепили на лбу, начинаем поднимать брови. Данное упражнение позволяет снять напряжение с верхней части лица и разжать мышцы лба. Повторить для лучшего эффекта 40 раз, не разжимая руки.
Упражнение 2. Открытый взгляд
Для того, чтобы убрать морщины со лба, необходимо расслабить напряжение с круговых мышц глаз. Сжимаем руки в «мягкий» кулак и нижней его частью мягко давим на глаза, при этом шея должна быть расслаблена. В такой позе необходимо сидеть около минуты. После того, как упражнение закончится, еще 10 секунд лучше посидеть с закрытыми глазами для того, чтобы мышцы привыкли к новому состоянию.
Упражнение 3: Четкий овал лица
Морщинки на лбу также появляются из-за того, что овал лица с возрастом начинает терять четкость, тонус и эластичность. Поэтому для того, чтобы скорректировать эти изъяны, нужно делать упражнения, которые воздействуют на весь овал лица. Открываем и выдвигаем челюсть вперед. И далее круговыми движениями в разные стороны начинаем «ловить» воздух челюстью. Все мышцы, кроме челюстных, должны быть расслаблены. И повторять это упражнение надо 20 раз.
И еще 3 эффективные техники для самомассажа лица
Техника для подтяжки лица
Удобно сядьте с ровной спиной. Запрокиньте голову назад и потяните губы вверх. Повторите 10 раз и на 10-м задержитесь в положении на 5 секунд.
Положите руки на щеки прямо возле губ. Улыбнитесь, но руками как бы мешайте этому движению. Задержитесь в положении 10 секунд.
Широко откройте рот и скажите букву «А». Повторите 5 раз, задерживаясь в положении по 5 секунд.
Расслабьте мышцы лица, набрав в щеки воздух и выдохните.
Фото: depositphotos
Техника избавления от брылей
Согните большой палец и расположите сустав под челюстной дугой возле подбородка.
Медленно и мягко, слегка надавливая, скользите косточкой по подбородку.
Скользите вниз по шее до впадины под ключицей, не отрывая руки. Повторите 2-3 раза.
Мануальная пластика лба
Зафиксируйте пальцем точку посредине лба на линии роста волос. Второй рукой совершайте массирующие движения в виде спирали, от зоны межбровья вверх. Повторите 2-3 раза. Эта техника работает для разглаживания морщин.
Сплетите кисти и плотно прижмите их ко лбу. Медленно поднимайте брови вверх, как бы морщась, но руками оказывайте сопротивление. Повторите 20 раз и на 20 секунд задержите положение.
Фото: depositphotos
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