Зачем тянуть: знаменитые красавицы и красавцы, которые сделали пластику до 30 лет

Белле всего 24 года, но во многом благодаря грамотно подобранным и ювелирно выполненным пластическим операциям она уже успела стать одной из самых востребованных топ-моделей современности. Эстетическая медицина не преобразила ее до неузнаваемости, а помогла подчеркнуть природные данные и добавить выразительности чертам. Это и является главной задачей специалистов в нашей сфере.

Визитная карточка Хадид — так называемые «лисьи глазки», ставшие настоящим бьюти-трендом. Девушки по всему миру стремятся получить взгляд «как у Беллы» с помощью пластической хирургии, инъекций ботулотоксина и уловок макияжа. В случае Беллы миндалевидная, вытянутая к вискам форма глаз, вероятнее всего, является результатом пластики век в сочетании с броулифтингом.

Также Белле была выполнена хирургическая коррекция носа: исчезла горбинка, нос стал более точеным. Скулы стали более подчеркнутыми и образовался такой деликатный «провальчик» в средней трети лица — на мой взгляд, девушка также удалила комки Биша.

Кайли Дженнер