От девушки рокера до фэшионистки: как изменился стиль Меган Фокс

Поражений на модном фронте у Меган Фокс было немало. Актриса будто всегда находилась в поиске собственного стиля и бегала от тренда к тренду. Иконой нулевых ее не считают — это место уже занято Пэрис Хилтон, Кристиной Агилерой и Сарой Джессикой Паркер. В арсенале Фокс было буквально все: от конфетных платьев в стиле baby doll, как на церемонии вручения премии MTV в 2008, до микрошорт и коротких топов, которые так любит Бритни Спирс.