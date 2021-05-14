От девушки рокера до фэшионистки: как изменился стиль Меган Фокс
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Модные фиаско
Фото: Dpa
Поражений на модном фронте у Меган Фокс было немало. Актриса будто всегда находилась в поиске собственного стиля и бегала от тренда к тренду. Иконой нулевых ее не считают — это место уже занято Пэрис Хилтон, Кристиной Агилерой и Сарой Джессикой Паркер. В арсенале Фокс было буквально все: от конфетных платьев в стиле baby doll, как на церемонии вручения премии MTV в 2008, до микрошорт и коротких топов, которые так любит Бритни Спирс.
Фото: GettyImages
На красной дорожке не мешало бы разместить кнопку вызова скорой fashion-помощи. На случай, если кто-то из звездных красоток решит испортить образ плотными телесными колготками.
Расслабленный street style
Фото: Eastnews
Папарацци не дремлют и не дают селебрити ни единого шанса остаться незамеченными. Только представьте: вы вышли за свежим круассаном в пекарню у дома без макияжа и в трениках и встретили экс-бойфренда. Еще недавно Меган не задумываясь натягивала растянутые футболки, пару любимых джинсов и шлепанцы. Периодически место этого стратегического набора занимали безразмерные спортивные костюмы.
Новая Меган
Фото: Eastnews
Теперь Фокс редко можно поймать в «расслабленном» виде. Любовь вдохновляет, а новый стилист, контакт которой актриса позаимствовала у Хейли Болдуин, — еще больше. Браво, Мейв Рейли! Меган щеголяет по Лос-Анджелесу на остромодных каблуках-«бокалах» от Amina Muaddi, примеряет жакеты и тренчи из последних коллекций Isabel Marant и Saint Laurent и уж точно претендует на звание новой иконы стиля.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали о звездах, чьи взгляды на моду определенно устарели. Кому из селебрити не мешало бы взять пример с Меган Фокс и обратиться за помощью к стилисту для тотальной смены имиджа? Читайте в материале Passion.ru, а заодно запоминайте список антитрендов.
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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