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От девушки рокера до фэшионистки: как изменился стиль Меган Фокс

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2004 г.

Фото: GettyImages

Страсти в личной жизни Меган Фокс, связанные с расставанием с супругом Брайаном Остином Грином, утихли лишь недавно, а актриса уже подумывает о свадьбе с новым возлюбленным. С музыкантом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly, Фокс буквально неразлучна. Да и развод, по всей видимости, пошел ей на пользу. Звезда тут же занялась собственным имиджем, сжигая за собой мосты и старый гардероб. 16 мая Меган отпразднует 35-летие, и в честь этого мы решили вспомнить, как менялся стиль звезды «Трансформеров».

Модные фиаско

2008 г.

Фото: Dpa

Поражений на модном фронте у Меган Фокс было немало. Актриса будто всегда находилась в поиске собственного стиля и бегала от тренда к тренду. Иконой нулевых ее не считают — это место уже занято Пэрис Хилтон, Кристиной Агилерой и Сарой Джессикой Паркер. В арсенале Фокс было буквально все: от конфетных платьев в стиле baby doll, как на церемонии вручения премии MTV в 2008, до микрошорт и коротких топов, которые так любит Бритни Спирс.

2012 г.

Фото: GettyImages

На красной дорожке не мешало бы разместить кнопку вызова скорой fashion-помощи. На случай, если кто-то из звездных красоток решит испортить образ плотными телесными колготками.

Расслабленный street style

Фото: Eastnews

Папарацци не дремлют и не дают селебрити ни единого шанса остаться незамеченными. Только представьте: вы вышли за свежим круассаном в пекарню у дома без макияжа и в трениках и встретили экс-бойфренда. Еще недавно Меган не задумываясь натягивала растянутые футболки, пару любимых джинсов и шлепанцы. Периодически место этого стратегического набора занимали безразмерные спортивные костюмы.

Новая Меган

Меган Фокс и Machine Gun Kelly, 2021 г.

Фото: Eastnews

Теперь Фокс редко можно поймать в «расслабленном» виде. Любовь вдохновляет, а новый стилист, контакт которой актриса позаимствовала у Хейли Болдуин, — еще больше. Браво, Мейв Рейли! Меган щеголяет по Лос-Анджелесу на остромодных каблуках-«бокалах» от Amina Muaddi, примеряет жакеты и тренчи из последних коллекций Isabel Marant и Saint Laurent и уж точно претендует на звание новой иконы стиля.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly, 2021 г.

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали о звездах, чьи взгляды на моду определенно устарели. Кому из селебрити не мешало бы взять пример с Меган Фокс и обратиться за помощью к стилисту для тотальной смены имиджа? Читайте в материале Passion.ru, а заодно запоминайте список антитрендов.

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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