Редукционная маммопластика: все, что вам надо знать об уменьшении груди

Во вторую категорию входят пациентки, у которых грудь стала большой после родов — она достаточно подвижна, поэтому со временем может начаться птоз, а лактация его лишь усиливает его. Вот почему женщины обращаются к пластическому хирургу в первую очередь с целью подтяжки молочных желез. Как правило, в ходе операции также уменьшается объем груди для улучшения ее внешнего вида.

Третья категория пациенток — женщины после 50 лет. В этом возрасте из-за гормональных изменений грудь начинает увеличиваться в объеме, что вызывает проблемы со спиной и здоровьем в целом. Поэтому в данном случае операция больше направлена на оздоровление, а не на эстетическую коррекцию. Стоит отметить, что в США и ряде европейских стран редукционная маммопластика включена в систему страховой медицины. Уменьшение молочной железы решает эстетическую проблему, устраняет дискомфорт и избавляет от трудностей с подбором белья.

В каких случаях стоит прибегать к редукционной маммопластике

Основные показания к выполнению операции по уменьшению молочных желез — их гипертрофия (в том числе ювенильная) и птоз (опущение груди). В этих случаях хирургическое вмешательство возможно с 18 лет.

Несмотря на то, что редукционная маммопластика — объемная операция продолжительностью около двух-трех часов, она достаточно легко переносится пациентками. Прежде всего стоит отметить, что данная процедура не вызывает выраженного болевого синдрома — чаще всего уже на второй день после операции неприятных ощущений в покое не наблюдается, хотя они могут возникать при пальпации груди и во время активного движения. Период реабилитации после увеличения молочных желез в этом плане проходит значительно тяжелее.

Как выполняется операция по уменьшению груди

Маммопластика всегда выполняется под общей анестезией. В стационаре придется провести не менее двух суток, а в дальнейшем потребуются перевязки и осмотры врача. Швы чаще всего несъемные, то есть они рассасываются самостоятельно. Но последняя перевязка обычно происходит примерно через 9–10 дней после операции. Как и любое вмешательство пластического хирурга, редукционная маммопластика предполагает определенные ограничения. Рекомендации после операции достаточно простые: 4–5 дней нежелательно поднимать руки выше плеч, самостоятельно мыть волосы, носить вещи, которые надеваются через голову, 5–6 дней лучше не садиться за руль. Обычно в течение месяца пациентки носят компрессионное медицинское белье, которое поддерживает грудь, улучшает кровоток и способствует правильному формированию внутренних рубцов.