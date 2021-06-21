Жуткий бюст и рухнувшие акции Coca-Cola: как Роналду становится героем мемов
Мемов с участием Криштиану по всей Сети – огромная коллекция. Фотошоперы по всему миру упражняются в остроумии и с удовольствием делятся результатами своих трудов. Некоторые из мемов становятся особенно популярными. А сам Роналду дает повод за поводом – после матчей то и дело появляются забавные фотографии.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из открытых источников
Футболисты Педри и Роналду во время матча между Испанией и Португалией перемолвились парой слов, но кто-то из фотографов сделал очень удачный кадр, и вот уже интернет-пользователи высказывают свои версии, что же они обсуждали с такими лицами.
Фото: Twitter
Еще интереснее вышло, когда великому футболисту решили установить бюст – после того, как власти Португалии назвали аэропорт на острове Мадейра в его честь. Только вот на бюсте Роналду, мягко говоря, не похож на себя.
Фото: Twitter Bleacher Report UK
На одном из матчей Уругвай-Португалия арбитр на последних минутах игры не зафиксировал нарушения правил, и Роналду высказал ему все, что он думает по этому поводу – излишне экспрессивно и эмоционально. Фотошоперы всего мира не смогли пройти мимо.
Фото: Фото из открытых источников
Отличился он и в матче чемпионата Италии – где выполнил очень эффектный удар головой.
Поклонники немедленно сравнили его с суперменом и присвоили ему собственную авиакомпанию.
Фото: Фото из открытых источников
А недавно Роналду привлек к себе внимание и обвалил акции Coca-Cola одним жестом – отодвинул бутылку с газированной водой, и предложил пить воду.
Его жест запустил настоящий флешмоб – Станислав Черчесов, тренер сборной России, открыл бутылку колы другой бутылкой, а украинский футболист Ярмоленко собрал у себя бутылки с газированной водой и заявил – «Свяжитесь со мной».
Фото: Twitter, фото из открытых источников
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