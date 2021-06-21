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Жуткий бюст и рухнувшие акции Coca-Cola: как Роналду становится героем мемов

Криштиану Роналду не только очень крутой футболист и герой светской хроники, известный романами с шикарными женщинами, но еще и вдохновитель для миллионов интернет-креативщиков. По крайней мере, мемов с ним явно не меньше, чем с Леонардо Ди Каприо или Мэтью Макконахи.
Жуткий бюст и рухнувшие акции Coca-Cola: как Роналду становится героем мемов

Мемов с участием Криштиану по всей Сети – огромная коллекция. Фотошоперы по всему миру упражняются в остроумии и с удовольствием делятся результатами своих трудов. Некоторые из мемов становятся особенно популярными. А сам Роналду дает повод за поводом – после матчей то и дело появляются забавные фотографии.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Роналду в облаках после гола

Фото: Фото из открытых источников

Футболисты Педри и Роналду во время матча между Испанией и Португалией перемолвились парой слов, но кто-то из фотографов сделал очень удачный кадр, и вот уже интернет-пользователи высказывают свои версии, что же они обсуждали с такими лицами.

Мем с Роналду

Мем с Роналду

Фото: Twitter

Еще интереснее вышло, когда великому футболисту решили установить бюст – после того, как власти Португалии назвали аэропорт на острове Мадейра в его честь. Только вот на бюсте Роналду, мягко говоря, не похож на себя.

Бюст Роналду

Бюст Роналду

Фото: Twitter Bleacher Report UK

На одном из матчей Уругвай-Португалия арбитр на последних минутах игры не зафиксировал нарушения правил, и Роналду высказал ему все, что он думает по этому поводу – излишне экспрессивно и эмоционально. Фотошоперы всего мира не смогли пройти мимо.

Роналду кричит на арбитра

Роналду кричит на арбитра

Фото: Фото из открытых источников

Отличился он и в матче чемпионата Италии – где выполнил очень эффектный удар головой.

Поклонники немедленно сравнили его с суперменом и присвоили ему собственную авиакомпанию.

Роналду улетает с поля

Роналду улетает с поля

Фото: Фото из открытых источников

А недавно Роналду привлек к себе внимание и обвалил акции Coca-Cola одним жестом – отодвинул бутылку с газированной водой, и предложил пить воду.

Его жест запустил настоящий флешмоб – Станислав Черчесов, тренер сборной России, открыл бутылку колы другой бутылкой, а украинский футболист Ярмоленко собрал у себя бутылки с газированной водой и заявил – «Свяжитесь со мной».

Фото: Twitter, фото из открытых источников

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