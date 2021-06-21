Жуткий бюст и рухнувшие акции Coca-Cola: как Роналду становится героем мемов

А недавно Роналду привлек к себе внимание и обвалил акции Coca-Cola одним жестом – отодвинул бутылку с газированной водой, и предложил пить воду.

Его жест запустил настоящий флешмоб – Станислав Черчесов, тренер сборной России, открыл бутылку колы другой бутылкой, а украинский футболист Ярмоленко собрал у себя бутылки с газированной водой и заявил – «Свяжитесь со мной».