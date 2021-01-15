Постройневшая Ирина Дубцова примерила образ эффектной островитянки

В одном из свежих образов Дубцова вернула тренд на тай-дай — эффект «кислотных» разводов на ткани. Звезда традиционно сделала ставку на неоновые оттенки и не прогадала — они отлично вписываются в образ островитянки. Артистка примерила комплект из слитного купальника и пляжного халата в оттенках пудры, фуксии и цитрусов. Вторит наряду яркая чалма. Финальные штрихи — массивные стейтмент-серьги в форме колец и крупные солнцезащитные очки.