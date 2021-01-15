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Постройневшая Ирина Дубцова примерила образ эффектной островитянки

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Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

Селебрити массово переместились на острова и активно дразнят поклонников яркими снимками на фоне лазурных побережий и пальм. Солнечный привет с одного из мальдивских атоллов передала и Ирина Дубцова, которая ежедневно устраивает показы эффектных образов.

В одном из свежих образов Дубцова вернула тренд на тай-дай — эффект «кислотных» разводов на ткани. Звезда традиционно сделала ставку на неоновые оттенки и не прогадала — они отлично вписываются в образ островитянки. Артистка примерила комплект из слитного купальника и пляжного халата в оттенках пудры, фуксии и цитрусов. Вторит наряду яркая чалма. Финальные штрихи — массивные стейтмент-серьги в форме колец и крупные солнцезащитные очки.

Фото: Instagram @dubtsova_official

Поклонники не жалели комплиментов для любимой певицы. «Очень красивая», «Шахерезада 21 века», «Не перестаете нас удивлять своими образами», «Купальник и халат — просто бомба», «В этом образе на Еву Мендес похожа», — пишут в комментариях. О других стильных образах Ирины Дубцовой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @dubtsova_official

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