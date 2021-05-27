Наконец получен ответ на вопрос, стоит ли удалять комки Биша

Интересный факт, что после операции только у одной из пяти пациенток действительно меняется лицо, только у тех, у кого наблюдалась гипертрофированность жировой клетчатки. Остальные же радуются несуществующим изменениям только из-за эффекта плацебо. А в будущем возможно, что вы станете выглядеть гораздо старше своих лет: щеки начнут стягиваться и станут формироваться неестественные морщины.

Хирург, который профессионал в своем деле, не станет даже говорить о такой операции. Однако может предложить фэтграфтинг и липоскульптуру - вмешательства, которые сохранят вам молодость, красоту и здоровый вид лица без побочных эффектов.