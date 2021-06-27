Кортни Лав и еще 5 примеров звезд с откровенно провальной ринопластикой
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Фото: Gettyimages
Кортни Лав
Фото: Gettyimages
Вдова Курта Кобейна не скрывает факта пластики: она неоднократно признавалась, что к первой операции прибегла еще в середине 80-х, «новый нос открыл новые возможности». После ринопластики нос стал более узким, но утратил симметричность. Дополнительные корректирующие операции так и не исправили искривление: напротив, асимметрия спинки усилилась, крылья — увеличились.
Майкл Джексон
Фото: Gettyimages
Трагическое пристрастие к пластике началось у поп-идола еще в 1979 году. Джексон признавался, что первая операция на нос была вовсе не капризом, а вынужденной мерой: хирургам пришлось исправлять последствия травмы после неудачно выполненного танцевального трюка. Но из-за ринопластики у певца появились непредвиденные проблемы с дыханием. С каждой последующей коррекцией ситуация лишь усугублялась: носовая пирамида разрушалась, слишком узкая спинка проваливалась, кожа покрывалась рубцами и некротическими пятнами, а лицо Майкла все больше напоминало неестественную маску. Потерянную форму носа пытались восстановить путем сложной пересадки хряща. В последние годы, по слухам, певец носил специальный протез. По мнению психологов, причиной нездоровой тяги к улучшайзингу стало давление отца Джексона: он называл сына уродливым и высмеивал его за большой нос. Травмированная детская психика вылилась в стремление во что бы то ни стало избавиться от любого сходства с собственным родителем, в частности, от характерных афроамериканских черт во внешности.
Лил Ким
Фото: Gettyimages
«Прищемили» — первая мысль, которая возникает при взгляде на результат ринопластики рэп-исполнительницы. Лил Ким тоже мечтала избавиться от крупного этнического носа и, стоит отметить, сначала ей вполне удалось европеизировать его форму. Однако счастье длилось недолго: бойфренд Кимберли позволял себе решать разногласия в отношениях посредством кулаков. На пути к восстановлению утраченных контуров носа афроамериканку ждало разочарование: хирург истончил носовой хрящ и спровоцировал образование двух вмятин по бокам, или так называемый «эффект прищепки». Спинка превратилась в тонкую полосочку и сместилась вправо, а общие очертания потеряли естественность и лишили лицо здорового гармоничного вида.
Микки Рурк
Фото: Gettyimages
Жизнь экс-красавчика Голливуда была неразрывно связана с боксом, а бокс — с травмами. Пять операций на носу отправили природную мужскую красоту актера в нокаут. Пересадка ушного хряща должна была помочь вернуть форму носа. Но реабилитация после ринопластики пошла не по сценарию, и процесс заживления обернулся рубцеванием ткани. Неприятные метаморфозы изуродовали лицо Микки Рурка и стали причиной регулярного попадания его имени в списки жертв пластической хирургии.
Донателла Версаче
Фото: Gettyimages
Одной из самых обсуждаемых тем вокруг законодательницы моды с середины 2000-х остается злоупотребление пластикой. Из-за экспериментов над внешностью модельера все чаще сравнивают с восковой фигурой: «перекроенное» лицо выглядит слишком искусственным. Дизайнер всю жизнь ненавидела свою горбинку на носу, поэтому в ходе первой операции хирург деликатно выровнял его спинку, уменьшил ширину и заузил кончик, но этого Донателле оказалось недостаточно. Очередные коррекции лишь добавили носу сеньориты Версаче асимметрию и оставили видимый шрам.
Кармен Кампусано
Фото: Instagram
Мексиканская муза модных домов украшала обложки мировых изданий, но в одночасье превратилась в образец худших последствий оперативного вмешательства. Востребованная актриса прибегла к операции по уменьшению носа, но из-за своего пристрастия к наркотикам подвергла свою красоту и здоровье огромному риску. Нарушение рекомендаций врача и употребление запрещенных веществ поставило крест и на карьере Кармен. Ужасная деформация тканей и перегородки, асимметрия и непропорциональные ноздри безвозвратно изуродовали лицо востребованной модели.
Фото: gettyimages, globallook, instagram
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