Кортни Лав и еще 5 примеров звезд с откровенно провальной ринопластикой

Трагическое пристрастие к пластике началось у поп-идола еще в 1979 году. Джексон признавался, что первая операция на нос была вовсе не капризом, а вынужденной мерой: хирургам пришлось исправлять последствия травмы после неудачно выполненного танцевального трюка. Но из-за ринопластики у певца появились непредвиденные проблемы с дыханием. С каждой последующей коррекцией ситуация лишь усугублялась: носовая пирамида разрушалась, слишком узкая спинка проваливалась, кожа покрывалась рубцами и некротическими пятнами, а лицо Майкла все больше напоминало неестественную маску. Потерянную форму носа пытались восстановить путем сложной пересадки хряща. В последние годы, по слухам, певец носил специальный протез. По мнению психологов, причиной нездоровой тяги к улучшайзингу стало давление отца Джексона: он называл сына уродливым и высмеивал его за большой нос. Травмированная детская психика вылилась в стремление во что бы то ни стало избавиться от любого сходства с собственным родителем, в частности, от характерных афроамериканских черт во внешности.

Лил Ким