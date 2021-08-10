Эксклюзив: как Надежде Бабкиной удается в 70 лет выглядеть моложе, чем в 40
Карл Тавберидзе
Пластический хирург, косметолог, автор методики Soft Touch. @dr.karl.plastic
Уж кому не занимать энергии и позитива, так это Надежде Бабкиной. В своем «прекрасном» возрасте певица любой молодой звезде даст фору. Артистка часто говорит, что в душе ей не за 70, а не больше 35 лет, потому своему биологическому возрасту соответствовать категорически отказывается ни внешне, ни внутренне. И даже перенесенная в достаточно тяжелой форме коронавирусная инфекция не смогла надолго вывести горячую донскую казачку из строя.
Певица не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов — и эта позиция достойна уважения. Тем более что это вмешательство, несомненно, идет ей на пользу. Бабкина удивила своих поклонников нереальным преображением в уже зрелом возрасте. Когда в 60 с плюсиком ей удалось повернуть время вспять и выглядеть лучше, чем в молодые годы. Интернет и прессу заполонили фотографии изменившейся Бабкиной, и, надо отдать должное, преображение действительно удалось. Эксперты сходятся во мнении, что операция была выполнена виртуозно: Надежда стала выглядеть эффектно, стильно и сексуально.
«Все чаще после вмешательства пластических хирургов знаменитости попадают в центр внимания. Неуемное желание остановить время и вернуть молодость в отдельных случаях становится манией. Изменения внешности должны быть деликатные, эстетичные. Главное — вовремя остановиться, чтобы не иметь вид пластмассовой куклы с отсутствием мимики на лице. В настоящее время косметология предлагает широкий спектр процедур, по эффективности не уступающих пластической хирургии, но после их применения — минимальное количество побочных эффектов и не требуется время на реабилитацию».
Певица не стала скрывать, что ее преображение — это результат трудов пластических хирургов. Какие же манипуляции были проведены?
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Фото: globallook_Russian-Look
Круговая пластика лица
Наиболее эффективным методом борьбы с возрастными изменениями кожи лица считается круговая подтяжка. В настоящее время для достижения более выраженного результата при работе хирург затрагивает не только кожные покровы, но и апоневроз.
Если смотреть на фотографии Надежды Бабкиной до и после операции, можно увидеть, что после подтяжки певица стала выглядеть буквально на десять лет моложе. Лицо стало более гладким, исчезли носогубные складки, линия скул и подбородка стала более четкой. Вероятно, также ей были удалены комки Биша, из-за чего скулы стали более выраженными.
Заметного эффекта в плане подтяжки контура лица можно добиться, используя филлеры с гиалуроновой кислотой. Они помогают разгладить морщины на лбу, вокруг глаз, носогубные складки, добиться увеличения в средней зоне. Введение грамотно подобранных наполнителей под глубокие морщины позволяет увидеть результат уже после первой процедуры. Этот метод менее дорог, чем круговая подтяжка, и не требует реабилитации.
Фото: instagram.com_ngbabkina-2021
Пластика шеи
Ничто так не выдает возраст женщины, как морщины на шее. Ткани в этой области лишены жировой прослойки и поэтому она наиболее подвержена возрастным изменениям. Коррекция этой проблемной зоны у певицы прошла очень успешно, что позволило (и до сих пор позволяет) ей носить более открытые наряды и визуально стирает энное количество лет.
Ринопластика
Кстати, заострившийся носик певицы отнюдь не результат хирургического вмешательства, как предполагали пользователи соцсетей. Это эффект от подтяжки лица. Форма носа певицы не менялась на протяжении всей жизни. Для того чтобы выглядеть естественно, певица отказалась и от модного увеличения губ инъекциями гиалуроновой кислоты, и это тоже пошло ей только на пользу.
Хочу отметить, что деликатное хирургическое вмешательство во внешность Надежды Бабкиной позволило ей выглядеть намного моложе, но при этом сохранить естественность. Многим звездам стоит обратить на это внимание.
Современная косметология имеет в своем арсенале такие средства, как биоревитализация, подтяжка нитями, аппаратная косметология и многие другие, которые без хирургического вмешательства позволяют изменить внешность и обрести вторую молодость, потому не стремитесь измениться до неузнаваемости, ведь переходить в другую возрастную категорию можно красиво и достойно».
Фото: globallook, instagram, архив пресс-служб
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