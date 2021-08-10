Эксклюзив: как Надежде Бабкиной удается в 70 лет выглядеть моложе, чем в 40

Круговая пластика лица

Наиболее эффективным методом борьбы с возрастными изменениями кожи лица считается круговая подтяжка. В настоящее время для достижения более выраженного результата при работе хирург затрагивает не только кожные покровы, но и апоневроз.

Если смотреть на фотографии Надежды Бабкиной до и после операции, можно увидеть, что после подтяжки певица стала выглядеть буквально на десять лет моложе. Лицо стало более гладким, исчезли носогубные складки, линия скул и подбородка стала более четкой. Вероятно, также ей были удалены комки Биша, из-за чего скулы стали более выраженными.

Заметного эффекта в плане подтяжки контура лица можно добиться, используя филлеры с гиалуроновой кислотой. Они помогают разгладить морщины на лбу, вокруг глаз, носогубные складки, добиться увеличения в средней зоне. Введение грамотно подобранных наполнителей под глубокие морщины позволяет увидеть результат уже после первой процедуры. Этот метод менее дорог, чем круговая подтяжка, и не требует реабилитации.