Надежда Бабкина — откровенно о романе с Евгением Гором: «Главное, что его глаза блестят»

В интервью Надежда бабкина рассказала о своем 16-летнем романе с певцом Евгением Гором, который младше избранницы на 30 лет. Бабкина и Гор вместе 16 лет, но до загса так и не дошли. Народная артистка признается, что даже после скольких лет отношений она не готова к замужеству, потому что ее все устраивает и без штампа в паспорте.

«Главное, что блеск в глазах Жени не гаснет», — призналась Надежда Бабкина, отметив, что это для нее лучший комплимент от любимого мужчины. Евгению она даже посвятила отдельную главу в книге «Модная народная», которую написала во время самоизоляции. «Если он Гор, то я — скала», назвала она часть мемуаров, рассказывающую о ее мужчине.

Первым мужем народной артистки был музыкант Владимир Заседателев. Их брак, в котором родился сын Данила, длился с 1974 по 1991 год.

Весной Надежда Бабкина тяжело переболела коронавирусом — вскоре после своего 70-летия. «Жизни оставалось всего 5%», — расскажет она позже, вспоминая, как медики буквально вытащили ее с того света. Окончательно оправившись, артистка призналась, что сейчас для нее самое большое счастье — возвращаться домой, где ее ждут любимые люди.