Комки Биша: удалять или нет, какие опасности и противопоказания к операции ожидают тех, кто решится

Что такое комки Биша

Комки Биша — это образование из жировой ткани, заключенное в плотную соединительнотканную капсулу, оно располагается в области щеки между подкожной клетчаткой и мышцами. Это образование необходимо младенцу для совершения акта сосания, с возрастом, как правило, жировое тело щеки уменьшается.

Как проводится операция

Операция по удалению комков Биша проводится как под общим наркозом, так и под местной анестезией. С внутренней стороны щеки, на слизистой оболочке, делается надрез, через который хирург извлекает комочки и ушивает слизистую рассасывающимися нитями. Когда удаление жирового тела щеки является частью более обширного хирургического вмешательства, доступ к нему осуществляется через кожу.

Преимущества удаления комков Биша