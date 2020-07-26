Комки Биша: удалять или нет, какие опасности и противопоказания к операции ожидают тех, кто решится
Что такое комки Биша
Комки Биша — это образование из жировой ткани, заключенное в плотную соединительнотканную капсулу, оно располагается в области щеки между подкожной клетчаткой и мышцами. Это образование необходимо младенцу для совершения акта сосания, с возрастом, как правило, жировое тело щеки уменьшается.
Как проводится операция
Операция по удалению комков Биша проводится как под общим наркозом, так и под местной анестезией. С внутренней стороны щеки, на слизистой оболочке, делается надрез, через который хирург извлекает комочки и ушивает слизистую рассасывающимися нитями. Когда удаление жирового тела щеки является частью более обширного хирургического вмешательства, доступ к нему осуществляется через кожу.
Преимущества удаления комков Биша
- Уменьшение объема щек, более гармоничной становится нижняя часть лица.
- Выделение скул.
- Носогубные складки становятся не так выражены.
- Легкая и короткая реабилитация.
Фото: depositphotos
Побочные эффекты удаления комков Биша
- Возможны инфекции мягких тканей лица.
- Аллергические реакции на использованные препараты.
- Повреждения лицевого нерва.
- Асимметрия.
Предсказуемыми последствиями считаются послеоперационный отек и болезненность, а также физический дискомфорт при использовании общего наркоза.
Противопоказания к удалению комков Биша
Противопоказания стандартные, как для всех хирургических вмешательств: наличие инфекционных заболеваний, сахарный диабет, проблемная свертываемость крови, психические расстройства, воспалительные процессы. Операция не рекомендована пациентам, не достигшим 25 лет, возрастным пациентам, людям с вялой кожей и худым.
«Операция показана девушкам круглолицым с толстой кожей и начальными возрастными изменениями, она проста и безопасна: длится всего 30–60 минут, проводится через маленький разрез в полости рта. Оставаться в стационаре не надо, домой можно ехать уже через два часа. Если нет выраженных щек, операция ни к чему. Единственное медицинское показание к удалению комков Биша: пациент хронически прикусывает щеку, все остальные показания — только эстетические, для достижения четких контуров лица. Так или иначе, но решение принимают пациент и врач совместно, здесь самое главное — владеть всей информацией и тщательно проконсультироваться с профессиональным хирургом».
Удалять ли комки Биша: pro et contra
Отзывы пациентов и пластических хирургов о результатах данной операции достаточно противоречивы. С одной стороны, она позволяет подчеркнуть скулы, сделать лицо менее «тяжелым», а с другой — впалые щеки могут визуально состарить лицо, нижняя челюсть может казаться массивнее, у пациентов с лишним весом и очень полным лицом результат оказывается малозаметным, возрастные изменения, связанные с атрофией и перемещением жировых компартментов лица становятся более заметными после операции. Самое главное: если результат операции не устраивает, вернуть все обратно уже не получится. Однако пластические хирурги часто применяют удаление или перемещение комков Биша в ходе SMAS-лифтинга лица, так как одномоментное уменьшение объемов щеки и подтяжка мягких тканей позволяет получить более гармоничный и естественный результат.
Фото: depositphotos
Альтернативные методы
Что касается альтернативных методов, которые стоит рассмотреть наряду с бишэктомией, то для деликатного уменьшения объемов жировой ткани лица используются инъекции специальных липолитических препаратов, созданных именно для этой области.
Для подчеркивания скул применяются инъекции биодеградируемых филлеров в особой технике (например, sigma-shape, top model look, векторный лифтинг и другие), способные сделать контуры более четкими, а восприятие лица — как более стройного. Также с этой целью используются методики ультразвукового лифтинга, после которого ткани средней трети лица уплотняются, подтягиваются, создается визуальный эффект уменьшения объема щек.
«Удалять комки Биша или нет — вопрос, не имеющий однозначного ответа. Бум на удаление жировых тел Биша уже давно прошел, а вот тема о том, что их удалять нельзя, на сегодняшний день очень популярна среди хирургов. Давайте разберемся, что правда, а что нет. Итак, лично я знакома с комками Биша больше 20 лет, и когда училась в ординатуре по челюстно-лицевой хирургии, они частенько выпадали в полости рта при различных операциях, нужно было заправить жир обратно, так как трогать их было нельзя, и о том, чтобы их удалить, и речи не могло быть. Никто тогда не знал, что эта манипуляция приводит к уменьшению щек — считалось, что звезды Голливуда якобы удаляют верхние зубы мудрости.
Что в итоге дает удаление комков Биша? Скулы не увеличиваются, никакого лифтинга нет, у худых пациентов появляется провал щеки под скулами, а вот у полных лиц овал будет более элегантным. Потрясающий эффект операция дает на круглых азиатских лицах, так как кожа у них достаточно плотная и содержит большое количество коллагена и эластина. Кстати, многие пациенты, ранее перенесшие данную процедуру, жалеют о ней. В моей практике была пациентка, у которой я удалила комки Биша, а через пять месяцев пришлось делать подтяжку лица. Да, щека может провалиться, особенно если операцию провел неопытный врач, поэтому экономить нельзя ни в коем случае».
Фото: depositphotos
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