В погоне за идеалом: круговая подтяжка лица на примере Кидман, Турман и других звезд

Какие операции делали Николь Кидман, Сандра Баллок, Рене Зеллвегер и Ума Турман?

Николь Кидман явно делала пластические операции. У нее точно был эндоскопический лифтинг бровей, потому что они стали «вразлет», плюс, скорее всего, была проведена блефаропластика как верхняя, так и нижняя. По поводу носа Николь Кидман я не замечаю каких-то структурных изменений. Каким он был, такой он и есть. Еще, на мой взгляд, она здорово похудела, а это всегда отражается на лице.

То же самое произошло и с Рене Зеллвегер. Она поправлялась для роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс». По поводу круговой подтяжки лица — я бы не сказал, что есть признаки, по которым можно судить, что она ее сделала, так как не видно характерной гиперкоррекции. А вот с глазами и с периорбитальной областью (зоной вокруг глаз, — прим. ред.) она точно поработала.

Сандра Баллок. Вполне вероятно, что была проведена коррекция носа. Плюс небольшое колебание веса, верхняя и нижняя блефаропластика была. Несмотря на то, что возраст у всех этих актрис за 50, они выглядят очень хорошо, но признаков того, что они сделали круговую подтяжку лица особо нет, я бы не сказал.

Ума Турман. Она с большей вероятностью сделала себе подтяжку лица, так как видно характерное натяжение, и с периорбитальной областью тут была проведена работа, то есть имеет место верхняя и нижняя блефаропластика. Скорее всего, у нее также был липофилинг верхних век, эндоскопическая подтяжка бровей, потому что брови у нее достаточно вздернутые.