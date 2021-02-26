В погоне за идеалом: круговая подтяжка лица на примере Кидман, Турман и других звезд
Какие операции делали Николь Кидман, Сандра Баллок, Рене Зеллвегер и Ума Турман?
Николь Кидман явно делала пластические операции. У нее точно был эндоскопический лифтинг бровей, потому что они стали «вразлет», плюс, скорее всего, была проведена блефаропластика как верхняя, так и нижняя. По поводу носа Николь Кидман я не замечаю каких-то структурных изменений. Каким он был, такой он и есть. Еще, на мой взгляд, она здорово похудела, а это всегда отражается на лице.
То же самое произошло и с Рене Зеллвегер. Она поправлялась для роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс». По поводу круговой подтяжки лица — я бы не сказал, что есть признаки, по которым можно судить, что она ее сделала, так как не видно характерной гиперкоррекции. А вот с глазами и с периорбитальной областью (зоной вокруг глаз, — прим. ред.) она точно поработала.
Сандра Баллок. Вполне вероятно, что была проведена коррекция носа. Плюс небольшое колебание веса, верхняя и нижняя блефаропластика была. Несмотря на то, что возраст у всех этих актрис за 50, они выглядят очень хорошо, но признаков того, что они сделали круговую подтяжку лица особо нет, я бы не сказал.
Ума Турман. Она с большей вероятностью сделала себе подтяжку лица, так как видно характерное натяжение, и с периорбитальной областью тут была проведена работа, то есть имеет место верхняя и нижняя блефаропластика. Скорее всего, у нее также был липофилинг верхних век, эндоскопическая подтяжка бровей, потому что брови у нее достаточно вздернутые.
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В каком возрасте делать круговою подтяжку, чтобы не опоздать
Необходимость операции зависит не от возраста, а от показаний. Подтяжка может быть проведена и в 40 лет, и в 50 лет, например, после похудения. Ту же блефаропластику можно делать уже в 18 лет, если у вас, например, генетическая предрасположенность к грыжам нижнего века. Если говорить о том, что 45 лет — идеальный возраст для подтяжки, то нет, нужно опять же ориентироваться на показания. Все зависит от генетической предрасположенности, тонуса кожи, гормонального фона, от образа жизни и ухода. Недавно был на конференции и слушал доклад одной из коллег, и она говорила, что даже синий цвет от монитора телефонов и компьютеров влияет на нашу кожу, особенно на кожу вокруг глаз и, соответственно, на нашу молодость. Поэтому во многих телефонах сейчас есть такая функция, как желтый светофильтр, которую рекомендуют обязательно использовать.
Говоря о других факторах: неправильная осанка также способствует перераспределению нагрузки на определенный связочный аппарат тела, о чем сейчас часто говорят врачи остеопаты, и, соответственно, она тоже влияет на то, насколько сильно будет провисать кожа и связки.
Важны также тип старения и тип лица. В этом смысле менее повезло деформационному типу лица с щечками-яблочками. У таких пациентов объем жировых пакетов на лице больше, этот объем имеет большую массу, и, соответственно, гравитационные силы больше воздействуют на лицо и тянут все это вниз. Связки могут больше растягиваться и потому лицо может провисать намного чаще, у них объем лица больше и, опять же, он больше подвергается силе земного притяжения.
Фото: Pexels.com
Альтернативы подтяжке лица
Альтернатив для хирургической подтяжки лица, если для нее уже есть показания, нет. И в данной ситуации лично я ориентируюсь на классификацию по Бейкеру. Она включает в себя четыре степени: если у пациента 1-2 степень, начальная степень гравитационного птоза и избытка кожи, то мы можем обойтись какими-либо альтернативными способами подтяжки лица, например, хороший результат дает нитевой лифтинг. В этой процедуре используются нити с насечками, благодаря которым мы перемещаем кожу и жировые пакеты в эстетически выгодное положение. Можно работать с кожей лица также аппаратной косметологией, например, звуковым смас-лифтингом, который сейчас очень популярен. Процедура довольно неплохая, но подходит, конечно, не всем, для нее тоже нужны определенные показания, снова ориентируясь на классификацию по Бейкеру.
Можно воспользоваться также инъекционной косметологией и другой аппаратной косметологией. Часто спрашивают про фейсбилдинг в качестве альтернативы. Конечно, это совсем другая история, как к монометоду я отношусь к ней с осторожностью и недоверием, а в комплексе это все хорошо работает. Если пациент периодически ходит к косметологу, делает какие-то уходовые процедуры, периодически ставит нити, колет ревитализанты, насыщает и уплотняет кожу, при этом еще воздействует фейсбилдингом на мышцы, это обязательно принесет результат. Но если лицо уже провисло, то фейсбилдинг будет бессилен.
Фото: Pexels.com
Признаки хорошей и неудачной операции
Во-первых, результат круговой подтяжки мы оцениваем не раньше, чем через полгода. И натянутые глаза, которые сразу вспоминаются, говоря о подтяжке, это совсем не хорошо. Но дайте лицу время. После операции происходит усадка тканей, они встают на место за счет динамической работы мимической мускулатуры. Если же эта ситуация с глазами не проходит через полгода-год, то это уже явная гиперкоррекция, точно перетянули.
Еще один маркер: мочки ушей. Если мочки растянуты, это говорит о том, что им уделили недостаточное внимание во время операции, не подшили их снова к платизмальной связке, не восстановили форму ушей. Обратите внимание, что если у пациентов после подтяжки лица сглаженные мочки ушей, нет характерного залома шеи, а она просто сглажена, это говорит о том, что операция сделала не очень хорошо. Пластическая хирургия стремится к минимизации рубцов, они все более незаметные, так что обращайте внимание и на них, по ним можно судить об успешности проведенной операции. Методики с каждым годом становятся все более совершенными и менее травматичными. Сейчас операции более безопасные, нежели пять лет назад и уж тем более 10 лет назад.
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Фото: Pexels.com, Globallookpress
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