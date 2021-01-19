7 правил ухода за кожей, которые надолго отсрочат пластическую операцию
Правило 1. Следите за здоровьем
В уходе за кожей нельзя забывать, что она — зеркало, которое показывает внутреннее состояние организма. Если есть хронические заболевания и баланс организма нарушен, никакие косметические средства не дадут результата.
Чтобы кожа выглядела молодой и здоровой, а ее цвет — ровным и сияющим, все системы организма — дыхательная, пищеварительная, выделительная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, иммунная и нейро-гормональной регуляции — должны работать нормально. В противном случае проблемы обязательно отразятся на коже.
Правило 2. Контролируйте питание
Характер питания во многом влияет на качество кожи. Если ваш рацион несбалансирован, эпидермис обязательно на это отреагирует, и ни скрыть, ни исправить этого кремами, пудрой, масками или иными косметологическими средствами невозможно.
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Правило 3. Регулярно увлажняйте кожу
Если образование складок и потеря тургора кожи обычно связаны с ослаблением коллагенового каркаса, то появление морщин зачастую объясняется обезвоживанием.
Влага удерживается в дерме благодаря гиалуроновой кислоте. С годами ее синтез замедляется, и ее содержание в коже снижается. Из-за этого возникает сухость, которая проявляется сначала мелкими, а затем и более заметными морщинами.
Можно быстро повысить содержание гиалуроновой кислоты в коже с помощью мезотерапии, биоревитализации. Суть процедур состоит в том, что гиалуроновая кислота вводится посредством инъекции в дерму. Но помните, это лишь временный результат. На каждый день можно рекомендовать увлажняющие кремы с содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты.
Правило 4. Пользуйтесь SPF круглогодично
Еще один фактор старения — ультрафиолетовое излучение. Климат средней полосы России никак нельзя назвать солнечным, влияние фотостарения в этих условиях относительно незначительно. Но отправляясь на южный курорт, не забывайте о солнцезащитном креме.
Фото: depositphotos
В погоне за темным и плотным южным загаром учитывайте, что интенсивные солнечные ванны могут спровоцировать не только старение, но и онкологические кожные заболевания.
Правило 5. Откажитесь от спиртосодержащих лосьонов
Одна из распространенных ошибок, которая приводит к преждевременному старению кожи, — злоупотребление спиртосодержащими лосьонами. Обычно с их помощью пытаются бороться с жирностью кожи. Но добиваются всегда противоположного эффекта. В ответ на иссушивающее действие средства сальные железы начинают работать с усиленной активностью, и жирность кожи не только не снижается, но, напротив, повышается. Поры закупориваются, поступление кислорода прекращается, нарушаются обменные процессы, появляются высыпания.
«Важно помнить, что внешние признаки старения — проявление изменений не только кожи, но и всего тела. И работать с ними необходимо комплексно, начиная со скелета. Так, с возрастом кости уменьшаются в объеме, в теле появляются перекосы на уровне стоп, колен, таза, позвоночника, плеч и костей черепа. Это приводит к нарушениям осанки и изменениям в расположении мягких тканей лица и тела. Они теряют упругость, провисают. Вместо того чтобы натягивать их с помощью операции, стоит практиковать физкультуру, которая продлит молодость скелета, благодаря чему уменьшатся проявления птоза. Это могут быть практика йоги, танцы (балетный класс), плавание».
Правило 6. Соблюдайте поэтапность в уходе
Первый шаг и самый важный — очищение, потому что если наносить крем на плохо очищенную кожу, могут появиться высыпания и забиваются поры. Второй шаг — тонизация. Подбирать косметику необходимо по типу кожи. Средства, в составе которых есть мягкие кислоты, нужны для снижения выработки себума, а успокаивающие компоненты подходят для чувствительной кожи. Третий этап — увлажнение или питание. Сначала наносится увлажняющая сыворотка, а затем увлажняющий крем. В зимний период увлажнять кожу лучше в ночное время, чтобы избежать обветривания, днем рекомендуется использовать питательные кремы.
В домашних условиях рекомендуется 1-2 раза в неделю наносить мягкие пилинги, использовать увлажняющие маски и проверенную дерматологическим контролем космецевтику.
Правило 7. Регулярно ходите к косметологу
Конечно, для сохранения красоты и молодости кожи домашнего ухода недостаточно. В условиях кабинета косметолога можно делать лазерную или ультразвуковую чистки — они работают с гиперкератозом. Фототерапия поможет избавиться от сосудов. Если кожа сухая, хороший результат даст биоревитализация. Инъекционная терапия помогает увлажнить кожу и придает здоровый вид. При явных гравитационных изменениях рекомендуется SMAS-лифтинг Ultraformer или радиочастотный лифтинг на аппарате Accent.
Фото: depositphotos
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