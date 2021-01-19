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7 правил ухода за кожей, которые надолго отсрочат пластическую операцию

Пластическая операция — радикальный инструмент омоложения внешности. Эта процедура способна устранить видимые признаки старения на коже (морщины, птоз), однако нельзя забывать и о больших рисках и серьезных побочных эффектах. Поэтому стоит попробовать другие методы, которые помогут отложить визит в кабинет хирурга на максимально долгий срок.

Екатерина Вертиева

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Медицина 24/7»

Правило 1. Следите за здоровьем

В уходе за кожей нельзя забывать, что она — зеркало, которое показывает внутреннее состояние организма. Если есть хронические заболевания и баланс организма нарушен, никакие косметические средства не дадут результата.

Чтобы кожа выглядела молодой и здоровой, а ее цвет — ровным и сияющим, все системы организма — дыхательная, пищеварительная, выделительная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, иммунная и нейро-гормональной регуляции — должны работать нормально. В противном случае проблемы обязательно отразятся на коже.

Правило 2. Контролируйте питание

Характер питания во многом влияет на качество кожи. Если ваш рацион несбалансирован, эпидермис обязательно на это отреагирует, и ни скрыть, ни исправить этого кремами, пудрой, масками или иными косметологическими средствами невозможно.

Фото: depositphotos

Правило 3. Регулярно увлажняйте кожу

Если образование складок и потеря тургора кожи обычно связаны с ослаблением коллагенового каркаса, то появление морщин зачастую объясняется обезвоживанием.

Влага удерживается в дерме благодаря гиалуроновой кислоте. С годами ее синтез замедляется, и ее содержание в коже снижается. Из-за этого возникает сухость, которая проявляется сначала мелкими, а затем и более заметными морщинами.

Можно быстро повысить содержание гиалуроновой кислоты в коже с помощью мезотерапии, биоревитализации. Суть процедур состоит в том, что гиалуроновая кислота вводится посредством инъекции в дерму. Но помните, это лишь временный результат. На каждый день можно рекомендовать увлажняющие кремы с содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты.

Правило 4. Пользуйтесь SPF круглогодично

Еще один фактор старения — ультрафиолетовое излучение. Климат средней полосы России никак нельзя назвать солнечным, влияние фотостарения в этих условиях относительно незначительно. Но отправляясь на южный курорт, не забывайте о солнцезащитном креме.

Фото: depositphotos

В погоне за темным и плотным южным загаром учитывайте, что интенсивные солнечные ванны могут спровоцировать не только старение, но и онкологические кожные заболевания.

Правило 5. Откажитесь от спиртосодержащих лосьонов

Одна из распространенных ошибок, которая приводит к преждевременному старению кожи, — злоупотребление спиртосодержащими лосьонами. Обычно с их помощью пытаются бороться с жирностью кожи. Но добиваются всегда противоположного эффекта. В ответ на иссушивающее действие средства сальные железы начинают работать с усиленной активностью, и жирность кожи не только не снижается, но, напротив, повышается. Поры закупориваются, поступление кислорода прекращается, нарушаются обменные процессы, появляются высыпания.

«Важно помнить, что внешние признаки старения — проявление изменений не только кожи, но и всего тела. И работать с ними необходимо комплексно, начиная со скелета. Так, с возрастом кости уменьшаются в объеме, в теле появляются перекосы на уровне стоп, колен, таза, позвоночника, плеч и костей черепа. Это приводит к нарушениям осанки и изменениям в расположении мягких тканей лица и тела. Они теряют упругость, провисают. Вместо того чтобы натягивать их с помощью операции, стоит практиковать физкультуру, которая продлит молодость скелета, благодаря чему уменьшатся проявления птоза. Это могут быть практика йоги, танцы (балетный класс), плавание».

Наталия Раевская

Главный врач направления превентивной медицины, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Gen87

Правило 6. Соблюдайте поэтапность в уходе

Первый шаг и самый важный — очищение, потому что если наносить крем на плохо очищенную кожу, могут появиться высыпания и забиваются поры. Второй шаг — тонизация. Подбирать косметику необходимо по типу кожи. Средства, в составе которых есть мягкие кислоты, нужны для снижения выработки себума, а успокаивающие компоненты подходят для чувствительной кожи. Третий этап — увлажнение или питание. Сначала наносится увлажняющая сыворотка, а затем увлажняющий крем. В зимний период увлажнять кожу лучше в ночное время, чтобы избежать обветривания, днем рекомендуется использовать питательные кремы.

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Крем для борьбы с видимыми признаками старения кожи Perfection Day Cream, L.RAPHAEL, сокращает глубину и количество мелких морщин. Смягчает кожу, придавая ей более гладкий и подтянутый вид. Цена: 730 евро.

В домашних условиях рекомендуется 1-2 раза в неделю наносить мягкие пилинги, использовать увлажняющие маски и проверенную дерматологическим контролем космецевтику.

Правило 7. Регулярно ходите к косметологу

Конечно, для сохранения красоты и молодости кожи домашнего ухода недостаточно. В условиях кабинета косметолога можно делать лазерную или ультразвуковую чистки — они работают с гиперкератозом. Фототерапия поможет избавиться от сосудов. Если кожа сухая, хороший результат даст биоревитализация. Инъекционная терапия помогает увлажнить кожу и придает здоровый вид. При явных гравитационных изменениях рекомендуется SMAS-лифтинг Ultraformer или радиочастотный лифтинг на аппарате Accent.

Фото: depositphotos

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