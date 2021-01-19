7 правил ухода за кожей, которые надолго отсрочат пластическую операцию

Правило 1. Следите за здоровьем

В уходе за кожей нельзя забывать, что она — зеркало, которое показывает внутреннее состояние организма. Если есть хронические заболевания и баланс организма нарушен, никакие косметические средства не дадут результата.

Чтобы кожа выглядела молодой и здоровой, а ее цвет — ровным и сияющим, все системы организма — дыхательная, пищеварительная, выделительная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, иммунная и нейро-гормональной регуляции — должны работать нормально. В противном случае проблемы обязательно отразятся на коже.

Правило 2. Контролируйте питание

Характер питания во многом влияет на качество кожи. Если ваш рацион несбалансирован, эпидермис обязательно на это отреагирует, и ни скрыть, ни исправить этого кремами, пудрой, масками или иными косметологическими средствами невозможно.