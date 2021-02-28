Саре-Джессике Паркер на зависть: как подтянуть дряблую кожу на шее

При выраженном накоплении подкожного жира с деформацией шеи рекомендована аппаратная косметология в сочетании с контурной пластикой.

Первый этап – технология CoolSculpting (аппарат Zeltig) – единственный нехирургический метод коррекции второго подбородка. Суть метода заключается в локальном охлаждении подкожно-жировой клетчатки до -10-11 градусов. Процедура крайне эффективна и полностью безопасна, одна сессия позволяет уменьшить второй подбородок в два раза.

Второй этап – процедура Ulthera System – по результативности не уступает хирургической подтяжке, но имеет ряд преимуществ: отсутствие реабилитационного периода (шрамов, отеков, синяков), безопасность. Технология основана на применении сфокусированного ультразвука. Ультразвуковые волны способны проникать на заданную глубину, воздействуя сразу на дерму, подкожно-жировую клетчатку и SMAS.

При сниженном тургоре и эластичности кожи шеи, птозе кожи с появлением или усугублением колец Венеры рекомендована комбинация методов, направленных на омоложение области шеи.