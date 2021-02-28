Саре-Джессике Паркер на зависть: как подтянуть дряблую кожу на шее
Посмотрите на Сару-Джессику Паркер. Конечно, актриса не сильно старается бороться с возрастными изменениями или делает это как-то неправильно. Но ее шея вся изборождена полосками морщин, сильно выделяются тяжи. Не обошла стороной эта проблема и красавицу итальянку Монику Беллуччи. Чтобы скрыть неидеальность этой части тела актриса часто выбирает одежду с высоким воротом. Как же ухаживать за шеей, чтобы шея оставалась молодой как можно дольше, а второй подбородок забыл о вашем существовании?
Почему стареет шея
К факторам, влияющим на старение шеи, относят:
Солнечное излучение (фотостарение)
Гормональные возрастные изменения
Вредные привычки (курение)
Гиподинамия (отсутствие физических нагрузок)
Избыточная масса тела
Беременность и роды
Деформация позвоночника – сколиоз, кифоз
Нарушения зубного ряда и правильного их смыкания (неправильный прикус, отсутствие зубов)
Неправильное положение во время сна (когда спят на высокой подушке)
Часто опущенная голова во время сидячей работы или ходьбы (компьютер, телефон, чтение в постели)
Неправильный уход за кожей шеи
Анатомические и функциональные особенности строения
Гипертонус мышцы шеи платизмы
Плохая экология
Как вернуть молодость шее
Выраженный омолаживающий эффект шеи дают комплексные антиэйдж-программы. Важно составить оптимальный курс коррекции для каждого пациента, сводя инвестиции к минимуму.
Фото: globallook
При выраженном накоплении подкожного жира с деформацией шеи рекомендована аппаратная косметология в сочетании с контурной пластикой.
Первый этап – технология CoolSculpting (аппарат Zeltig) – единственный нехирургический метод коррекции второго подбородка. Суть метода заключается в локальном охлаждении подкожно-жировой клетчатки до -10-11 градусов. Процедура крайне эффективна и полностью безопасна, одна сессия позволяет уменьшить второй подбородок в два раза.
Второй этап – процедура Ulthera System – по результативности не уступает хирургической подтяжке, но имеет ряд преимуществ: отсутствие реабилитационного периода (шрамов, отеков, синяков), безопасность. Технология основана на применении сфокусированного ультразвука. Ультразвуковые волны способны проникать на заданную глубину, воздействуя сразу на дерму, подкожно-жировую клетчатку и SMAS.
При сниженном тургоре и эластичности кожи шеи, птозе кожи с появлением или усугублением колец Венеры рекомендована комбинация методов, направленных на омоложение области шеи.
Фото: globallook
Первый этап – Фракционный РЧ-термолиз при помощи аппликаторов «Фрактора», которые имеют острые иглы. Выбор аппликатора зависит от зоны воздействия и глубины морщин. Тоненькие иглы легко проходят через кожу, при подаче импульса вокруг игольчатых электродов происходит локальное разрушение ткани с формированием тонкого кратера – кожа сокращается, нагрев вокруг кратера стимулирует работу фибробластов. В ответ на повреждение запускаются механизмы регенерации. В результате разглаживаются морщины, повышается тонус и эластичность, кожа становится более молодой и упругой, исчезают сухость и пигментация. Второй этап – армирование кожи шеи при помощи филлеров.
Профилактика старения шеи
В качестве физической нагрузки лучше следить за осанкой, чтобы плечи были расправлены и спина выпрямлена. Как и кожа лица, кожа шеи требует ежедневного ухода. Необходимо использовать очищающие средства в виде молочка или очищающей пенки для лица. Использование тоника, а также последующее нанесение сыворотки и крема в соответствии с типом кожи. Дополнительно можно делать маски с увлажняющим и лифтинговым действием 1-2 раза в неделю. Существует ряд процедур аппаратной и инъекционной косметологии, которые позволяют наиболее эффективно решать проблемы снижения тонуса, потери влаги и старения кожи. В аппаратной косметологии прекрасно зарекомендовали себя процедуры радиочастотного лифтинга (улучшающие тонус кожи, уменьшающие пигментацию и глубину морщин), а также процедура – термаж, оказывающая выраженный лифтинг-эффект. Фототерапия на аппарате М22 решит проблемы пигментации и улучшит тонус кожи. В качестве увлажняющих процедур прекрасно подходит инъекционная и лазерная биоревитализация (процедуры введения в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты).
Чтобы кожа на шеи была подтянутой и всегда в тонусе, в домашних условиях необходимо:
Делать самомассаж.
Гимнастику для шеи.
Спать на правильной подушке. Это поможет уберечь вас появления от морщин. У подушки должны быть поддерживающие валики для шеи.
Использовать тейпы, с помощью которых вы сможете улучшить кровообращение и эластичность тканей. Кинезиотейп представляет собой эластичную ленту с тканевой основой с одной стороны, а с другой нанесен гипоаллергенный клей. Тейп помогает расслабить гипертонусные мышцы и стимулирует гипотонусные, тем самым ускоряет кровообращение и движение лимфы. Данную методику вы можете освоить самостоятельно и выполнять дома.
«Избавиться от морщин на шее помогает работа с мышечным каркасом и платизмой – мышцей, которая стоит особняком и не соединяется с костной тканью. Эта особенность и вызывает раннюю потерю тонуса и образование складок. Лимфодренажный массаж способствует активизации лимфотока и кровообращения в шейно-воротниковой зоне. Выведение застоев устраняет излишнюю отёчность и положительно сказывается на состоянии кожи. Эффективная скульптурирующая техника работает на укрепление тканей и восстановления тургора, а также служит толчком для нормализации выработки коллагена и эластина. Эти вещества – борцы за гладкую и нежную кожу без заломов. Я разработала протокол «План Б», который оказывает мощное воздействие на область шеи, апоневроза и ушных раковин. Состояние мышечных волокон шейно-воротниковой зоны и головы непосредственно влияет на внешний вид. Воздействуя на секретные точки сухожильного шлема, метод позволяет добиться его подвижности, улучшить приток крови и питательных веществ как к лицу, так и шее. Данная техника вернёт коже здоровый цвет и востановит потерявшую упругость тканей».
Фото: globallook
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