Гид по новинкам: тушь для чувствительных глаз и еще 11 бьюти-запусков октября

Гид по новинкам: тушь для чувствительных глаз и еще 11 бьюти-запусков октябряИзучаем самые яркие косметические средства середины осени.
Тушь и гиалуроновые блески для губ от jane iredale
Фото: архив пресс-служб
Люксовый бренд декоративной косметики к октябрю подготовил целых два важных запуска. Первый из них – тушь для ресниц Beyond Lash Volumizing Mascara, которая на 98% состоит из натуральных ингредиентов и выполняет сразу две функции: делает ресницы более густыми, объемными и выразительными и в то же время питает и укрепляет их. Формула средства разработана таким образом, что подходит даже для обладательниц чувствительных глаз и для тех, кто носит контактные линзы. Вторая новинка – линейка блесков для губ HydroPure Hyaluronic Lip Gloss. В их состав входят https://www.passion.ru/beauty/uhod-za-licom/7-pravil-ukhoda-za-kozhei-kotorye-nadolgo-otsrochat-plasticheskuyu-operaciyu.htm и молочная кислоты, пептиды и целых 5 масел. Такой комплекс смягчает, увлажняет и разглаживает нежную кожу губ, защищает их от негативного воздействия окружающей среды. Коллекция представлена в 13 оттенках.
Коллекция уходовой косметики от DR. LEVY
Фото: архив пресс-служб
Премиальный антивозрастной швейцарский бренд космецевтики наконец добрался до России. Его создатель, доктор Леви, считает, что клетки можно «перепрограммировать» и заставить их работать, как молодые. И разработанные им формулы средств действительно эффективны, доказательством чему служат 50 международных наград в области бьюти-индустрии. Все средства бренда, эксклюзивно представленные в проекте MOLECULA, борются с признаками старения на начальной стадии, затормаживая их. Для начала можно обратить внимание на многофункциональное средство для глубокого очищения кожи 3Deep и на маску для восстановления клеточного матрикса R3 Cell Matrix, которую уже прозвали «ластиком от морщин».
Парфюмерная вода Young Rose от BYREDO
Фото: архив пресс-служб
Новинка – это ода юности и молодости, с их страстями, дерзостью и желанием перевернуть мир. Неудивительно, что парфюм получился очень динамичный, яркий и характерный. Его ольфакторная пирамида весьма любопытна: в качестве верхних нот использованы огненный сычуаньский перец и семена амбретты, в сердце – ирис и дамасская роза, а в базе – мускус и амброксан. Все вместе эти аккорды переплетаются и создают новое и очень современное прочтение романтики.
Гаджет UFO 2 Black в коллаборации с Алиной Шпак от FOREO Sweden
Фото: архив пресс-служб
Известный блогер и тренер по дыхательным практикам Алина Шпак неоднократно признавалась в любви к этому девайсу, потому ее коллаборация с брендом стала вполне закономерным продолжением этой истории. В результате этого сотрудничества появился UFO 2 в стильном черном цвете, который будет представлен эксклюзивно в магазинах Sephora. «Начинка» гаджета прежняя – в нем сочетаются сразу несколько технологий: системы крио- и термотерапии, терапия LED-светом и пульсации. Вместе они активируют действующие ингредиенты уходовых средств и способствуют их эффективному проникновению и усвоению.
Осенняя коллекция косметики Charming Escape от KIKO MILANO
Фото: архив пресс-служб
В новую линейку средств вошла не только декоративная, но и уходовая косметика. Объединяет ее тема – единение с природой, что отражено как в составе, так и в оформлении средств. Среди уходовых средств особое внимание направлено на многофункциональную маску 3-in-1 Face Mask и сыворотку Radiant Skin Serum. В их составе – виноград, мед, оливу и ароматические травы, которые нежно успокаивают уставшую кожу, а палитра природных оттенков естественным образом оживляет лицо, губы и глаза.
Коллекция декоративной косметики представлена увлажняющим праймером Watery Blurring Primer с экстрактом шалфея, увлажняющей тональной основой Hydrating Serum Foundation, консилером с удобным аппликатором-кушоном Luminous Cushion Concealer, бронзером с ароматом розы Silky Bronzer, румянами Silky Blush, палеткой теней на 12 оттенков Maxi Eyeshadow Palette и другими средствами для глаз и губ.
Крем для рук и увлажняющая маска, устраняющая следы усталости, от CLARINS
Фото: архив пресс-служб
Обе новинки из молодежной серии бренда – MY CLARINS – нацелены на интенсивное увлажнение. Освежающая маска для лица RE-BOOST придает коже сияние и отлично справляется с устранением следов усталости после бессонной ночи или тяжелого рабочего дня. В свою очередь, крем для рук интенсивно увлажняет кожу рук, которая нуждается в повышенной заботе из-за негативных условий окружающей среды и из-за постоянного использования антисептиков. Формула обоих средств почти на 100% состоит из натуральных компонентов.
Румяна из коллекции DG Loves Russia от Dolce&Gabbana Beauty
Фото: архив пресс-служб
Второй год подряд создатели бренда признаются в любви к нашей стране при помощи выпуска лимитированной косметики. В этот раз выбор Доменико Дольче и Стефано Габбаны пал на румяна. Их оттенок – универсальный, формула – ухаживающая: в составе средства экстракт инжира и масло оливы; а финиш – сияющий. Но главное – это роскошный лимитированный футляр, выполненный в фирменном стиле бренда. Он украшен принтом в виде роз и сам по себе произведение искусства.
2 палетки теней от YSL Beauty
Фото: архив пресс-служб
В новой коллекции макияжа Le Smokey люксового бренда зажглись две яркие звезды – палетки для глаз Couture Colour Clutch Saharienne и Couture Colour Clutch Tuxedo. Вдохновением для первой стали огни Парижа, цвета в ее палитре отлично сочетаются между собой и подходят для создания элегантных дневных и чувственных вечерних образов. Вторая – это новый смокинг для глаз, под крышкой которого – самые неожиданные оттенки, в том числе синий и хаки – для создания креативных макияжей. В каждой из двух палеток, выполненных в виде клатча, – 10 рефилов с матовой, атласной, мерцающей и блестящей текстурами. Тени наносятся легко, хорошо тушуются и отлично носятся.
Премиальные зубные пасты Aurezzi
Фото: архив пресс-служб
Еще один новый бренд, на сей раз нацеленный на уход за полостью рта, пришел в Россию. И не с пустыми руками, а с насыщенными кремообразными зубными пастами «Черное золото» и «Белое золото», в составе которых – частицы 24K золота и гидроксиапатит, один из важнейших компонентов зубной эмали. Новинки эффективно восстанавливают поверхность зубов и обладают отбеливающим эффектом. Ощущения при их использовании очень комфортные, а свежесть после просто потрясает. Наверное, все дело в золоте в составе.
Коллекция уходовой косметики для тела «Бархатные водоросли» от Compagnie De Provence
Фото: архив пресс-служб
В новую коллекцию бренда вошли увлажняющее жидкое мыло для рук и тела, в составе которого – растительные оливковое и миндальное масла из французского Прованса; ультраувлажняющий крем для рук, обогащенный водорослями Средиземного моря, который смягчает и защищает их; и ультраувлажняющий крем для тела, который возвращает коже тонус и делает ее гладкой. Отдельно хочется подчеркнуть, что вся упаковка новых средства сделана их переработанных материалов и является биоразлагаемой – некоторым это может быть важно.
Кето-коллаген от Maxler
Фото: архив пресс-служб
Кетогенная диета имеет множество преимуществ. Питание с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может стать эффективным помощником в стремлении похудеть и улучшить здоровье. Для всех адептов кетодиеты разработан многофункциональный продукт, который снабжает организм необходимыми питательными веществами и не нарушает ни одно кето-правило – Keto Collagen. Он снабжает организм силой и энергией, а также способствует его восстановлению.
Жидкие блестки для глаз в очень золотых оттенках Bling Bling Eyes от Chupa Chups
Фото: архив пресс-служб
Новинка подойдет тем, кто обожает блистать. Сияющие частицы в средстве мелкодисперсные и при этом отличаются по форме и оттенку, из-за чего переливы выглядят сложно и интересно. Наносить блестки очень удобно, держатся они хорошо – за это спасибо кремовой текстуре. Коллекция пополнилась тремя новыми оттенками – «шампань», «розовое золото» и «белое золото».
Фото: pexels