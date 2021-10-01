Гид по новинкам: тушь для чувствительных глаз и еще 11 бьюти-запусков октября

В новую линейку средств вошла не только декоративная, но и уходовая косметика. Объединяет ее тема – единение с природой, что отражено как в составе, так и в оформлении средств. Среди уходовых средств особое внимание направлено на многофункциональную маску 3-in-1 Face Mask и сыворотку Radiant Skin Serum. В их составе – виноград, мед, оливу и ароматические травы, которые нежно успокаивают уставшую кожу, а палитра природных оттенков естественным образом оживляет лицо, губы и глаза.

Коллекция декоративной косметики представлена увлажняющим праймером Watery Blurring Primer с экстрактом шалфея, увлажняющей тональной основой Hydrating Serum Foundation, консилером с удобным аппликатором-кушоном Luminous Cushion Concealer, бронзером с ароматом розы Silky Bronzer, румянами Silky Blush, палеткой теней на 12 оттенков Maxi Eyeshadow Palette и другими средствами для глаз и губ.

Крем для рук и увлажняющая маска, устраняющая следы усталости, от CLARINS