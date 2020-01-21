Кетодиета для начинающих: особенности, руководство, методика составления меню и противопоказания

В чем особенность кетогенной диеты

Суть кетодиеты очень проста – получение энергии не из глюкозы, а из жиров. Данная диета относится к низкоуглеводным, примерное распределение БЖУ в сутки, выглядит так: жиры – 70%, белки – 22%, углеводы – 8%.

Изначально данный тип питания был разработан в качестве инструмента в борьбе с такими заболеваниями, как эпилепсия, диабет, онкология и др., и для реабилитационного периода после операций. Поэтому кетодиета относительно безопасна, ведь рацион, которого вы придерживаетесь – самый естественный для нас способ питания (вспомните наших предков: они все были атлетичны, активны и энергичны. Все стало меняться, когда в питание ввели углеводы, а о том количестве сахара, которое мы едим сейчас, лучше просто умолчать.