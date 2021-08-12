10 советов по макияжу от тиктокера Камиллы Дмитриевой (и видеотест лайфхака из соцсети)

Камилла и ее супруг (кстати, также блогер) Антон Дмитриев стали участниками travel-шоу «Лето — это...», представленное в онлайн-кинотеатре KION. В рамках проекта они отправились отдыхать на побережье Крыма. Потому многие из ее советов по сохранению макияжа напрвлены на то, чтобы сохранить свежесть и красоту в новом климатическом поясе — с повышенной влажностью и под палящим солнцем!

Бьютихак 1.Если вы пользуетесь цветными или блестящими тенями и хотите, чтобы они держались дольше и ложились лучше, попробуйте матовую помаду для губ. А именно растушевать ее кисточкой очень тонким слоем и после этого нанести тени — поверьте, цвет будет гораздо ярче.

Бьютихак 2. Для более выразительного эффекта «лисьих глаз» можно приклеить пластырь или приложить лист бумаги либо пластиковую карту к глазу. Таким образом получится красить тени и подводку будто по трафарету.