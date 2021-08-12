10 советов по макияжу от тиктокера Камиллы Дмитриевой (и видеотест лайфхака из соцсети)
Камилла и ее супруг (кстати, также блогер) Антон Дмитриев стали участниками travel-шоу «Лето — это...», представленное в онлайн-кинотеатре KION. В рамках проекта они отправились отдыхать на побережье Крыма. Потому многие из ее советов по сохранению макияжа напрвлены на то, чтобы сохранить свежесть и красоту в новом климатическом поясе — с повышенной влажностью и под палящим солнцем!
Бьютихак 1.Если вы пользуетесь цветными или блестящими тенями и хотите, чтобы они держались дольше и ложились лучше, попробуйте матовую помаду для губ. А именно растушевать ее кисточкой очень тонким слоем и после этого нанести тени — поверьте, цвет будет гораздо ярче.
Бьютихак 2. Для более выразительного эффекта «лисьих глаз» можно приклеить пластырь или приложить лист бумаги либо пластиковую карту к глазу. Таким образом получится красить тени и подводку будто по трафарету.
Фото: Александр Байтельман
Бьютихак 3. Если вам хочется поэкспериментировать с цветными стрелками, но под рукой нет специальной подводки, просто нанесите любую цветную матовую помаду на запястье и нарисуйте стрелки с помощью кисточки.
Бьютихак 4. Для идеального (и модного сейчас) коричневого оттенка губ используйте карандаш для бровей.
Бьютихак 5. Для укладки бровей можно воспользоваться обычным гелем для волос (или лаком для волос). Таким образом фиксация будет сильнее, однако не стоит забывать про специальную кисточку-щеточку.
Бьютихак 6. Для визуального уменьшения носа на фото или видео (актуальная для меня проблема) можно воспользоваться скульптуром или любыми коричневыми тенями. Рисуем подушечками пальцев две вертикальные полоски на кончике носа и светлое пятнышко хайлайтера на переносице. Главное — хорошо все растушевать крупной кистью, чтобы было незаметно.
Фото: Александр Байтельман
Бьютихак 7. Для использования глиттера обязателен праймер для глаз или матовая помада как из первого лайфхака — так блестки будут держаться лучше и не рассыпаться по всему лицу, иначе получится «грязный» эффект и впоследствии сложно будет убрать блестки, которые осыпались.
Бьютихак 8. Для избавления от синяков под глазами и уставшего взгляда используйте консилер, причем не только под внутренним уголком глаза, но и сверху, на углублении между носом и подвижным веком. Не забудьте растушевать бьюти-блендером.
Бьютихак 9. Консилер можно использовать по диагонали вверх от кончиков губ до роста волос и от кончиков глаз до роста волос. Так лицо будет выглядеть как с обложки!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Бьютихак 10. Если стрелки не получаются (выглядят неровно и неопрятно), а хочется эффекта «лисьего взгляда», попробуйте сменить графичные черные на растушеванные. Воспользуйтесь гелевой подводкой или карандашом для глаз коричневого цвета. Ими красить гораздо легче и всегда можно подправить неровности специальной кистью для растушевывания.
Фото: архив пресс-служб, Александр Байтельман
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