Если вас беспокоит ощущение сухости и стянутости кожи, то, возможно, вам стоит пройти курс увлажняющих процедур у косметолога, но, может быть... вы просто неправильно умываетесь! Казалось бы, что сложного в этой ежедневной процедуре? Мы задали вопросы эксперту и узнали, на что обратить внимание, чтобы кожа лица оставалась увлажненной и сияла.

Анна Ежова эксперт Clarisonic

Выбирайте средство для очищения по типу кожи

Знаете ли вы, какой у вас тип кожи? Если при ответе на вопрос вы задумались, то рекомендую срочно обновить знания о самой себе: ведь нужно подбирать не только уход, но и средства для очищения по типу кожи.

Например, если ваша кожа склонна к сухости и очень чувствительна, то лучше выбирать мягкие средства с питательными и успокаивающими компонентами: например, с экстрактом миндаля, розы или маслом шиповника. А вот продукты со спиртом в составе и обычное мыло следует исключить из бьюти-рациона — ничего, кроме дополнительной сухости, они не добавят.

Если кожа жирная или комбинированная, то здесь не обойтись без пенок и гелей с матирующими компонентами, которые уменьшают выработку кожного жира.

Отдавайте предпочтение мягким отшелушивающим средствам

Жесткие частицы в скрабе могут привести к раздражению кожи, поэтому выбирайте средства с мягкими отшелушивающими ингредиентами. И старайтесь не увлекаться этой процедурой: для того, чтобы удалить верхний слой отмерших клеток, вполне достаточно скрабировать кожу один-два раза в неделю.

Задействуйте современные технологии

Мир бьюти — это отдельная Вселенная, где время бежит с удвоенной скоростью. Еще десять лет назад мы не знали, что такое фиксатор макияжа, бьюти-блендер или стробинг. Изменив свой ритуал макияжа, мы просто обязаны по-новому взглянуть и на протокол очищения.

В XXI веке, ежедневно используя уход с SPF, стойкие текстуры тональных средств, мы должны использовать новый, более эффективный способ очищения — специальные аппараты. Выбирая гаджет, обратите внимание на то, что специальную насадку также стоит выбирать для своего типа кожи. Такую возможность предлагает Clarisonic. В его арсенале, например, есть насадки для чувствительной, для нормальной кожи или для глубокого очищения пор.

Уделяйте пристальное внимание шее и области вокруг глаз

Ничто так предательски не выдает наш возраст, как шея. Если лицо мы холим и лелеем, то про шею частенько забываем. Поэтому она тоже нуждается в уходе и правильном очищении, чтобы снять тональные средства, пыль и накопившиеся загрязнения в течение дня. Что касается деликатной области вокруг глаз, то старайтесь использовать только специальные средства, которые прошли офтальмологический контроль.

Не умывайтесь горячей водой

Звучит немного странно, но факт остается фактом: вода сильно сушит кожу, и чем дольше вы умываетесь, тем печальнее результат. При этом особенно предательски поступает с кожей именно горячая вода: она повреждает защитный барьер кожи, а поры становятся более расширенными. Впадать в другую крайность и умываться холодной водой тоже не советую. Поэтому просто возьмите за правило умываться слегка теплой водой — это идеальный вариант!

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