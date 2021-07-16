Не такие, как у Мадонны: как ухаживать за руками дома и в салоне, чтобы они не выглядели старыми
Стоит отметить, что не застрахованы от возрастных изменений и утраты красоты рук даже знаменитости. В распоряжении многих из них практически неограниченные возможности, но они ими преступно пренебрегают. Вы только посмотрите на руки легендарной Мадонны: кожа на них морщинистая, с выступающей сеткой вен, что выдает ее реальный возраст, несмотря на отличную фигуру. Певица и сама осознала проблему, потому на публике чаще всего появляется в митенках или перчатках.
Но Мадонна не одинока. Стоит лишь посмотреть западные СМИ, чтобы убедиться в том, что конечности Сары Джессики Паркер в них часто называют «руками ведьмы». Саму знаменитость это ни капли не смущает, но принятие не означает отсутствия проблемы как таковой. Пигментированными кистями старушки может «похвастаться» и скандалистка Линдси Лохан. А руки Николь Кидман покрывает густая сетка мелких морщин, а кожа выглядит дряблой. И этот список можно продолжать еще долго. А все потому, что многие звезды забыли, что борьба с возрастными изменениями требует комплексного подхода. Наряду с антивозрастными кремами рекомендуется подарить своим рукам дополнительный уход у мастера по маникюру, косметолога и делать его самостоятельно.
Что нужно делать в кабинете косметолога
Сергей Барсуков
Врач-косметолог, клиника Infacial @sergeibarsukovv
Если вы хотите не только сохранить, но и восстановить и улучшить состояние кожи рук, то без посещения кабинета косметологии не обойтись. Что может предложить косметолог для рук: всё! Практически все процедуры, которые делаются для лица, могут быть применимы для кожи рук.
Фото: gettyimages
Например, популярнейшая «звездная» лазерная процедура Spectra Peel решает многие задачи. Прежде всего отлично выравнивает тон и устраняет пигментные пятна на руках (что, кстати, довольно частая проблема), делает кожу мягкой и шелковистой за счет мягкого отшелушивающего эффекта, так же повышает тонус и упругость кожи.
Если рассматривать более мощное anti-age воздействие с эффектом обновления тканей, естественного восстановления объемов, то такие процедуры, как Ultraformer (фокусированный ультразвук) и Infini (микроигольчатый RF-лифтинг) дадут отличный результат.
Конечно, протоколы процедур могут отличаться от таковых же для лица, но эффективность так же высока и результат будет радовать.
Из инъекций как дополнение, которое усилит эффект от вышеперечисленных процедур, можно отметить PRP-терапию (инъекции собственной плазмы крови пациента).
Елена Лихова
Тренер учебного центра сети салонов «Пальчики»
Что нужно делать в кабинете nail-мастера
В салоне мастер маникюра подберет щадящий пилинг, увлажняющую маску, горячий или холодный парафин. Или подберет комплексные уходы, направленные на anti-age эффект. Важна регулярность таких процедур!
Какие правила надо соблюдать для сохранения молодости рук
Фото: gettyimages
- Регулярно используйте увлажняющий крем для рук летом, а в холодное время года питательный. В идеале, увлажнение необходимо после каждого мытья рук, но старайтесь хотя бы два раза в день наносить крем. Утром – средство с более легкой и быстро впитывающейся структурой, а вечером – более плотной и жирной.
- Мойте руки только теплой водой комфортной температуры. Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная – вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи.
- Защищайте кожу рук от и солнца и холода. УФ-излучение и мороз одинаково негативно влияют на кожу: от солнца она сушится, а от мороза – трескается и шелушится. Поэтому перед выходом из дома летом наносите крем с SPF-фильтром, а зимой – защитный.
- В холодное время года носите перчатки и варежки только из натуральных материалов – кожа, шерсть, хлопок так как в синтетических материалах кожа не дышит потеет и теряет влагу.
- Мойте посуду и убирайте только в резиновых перчатках, поскольку химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает и высушивает PH баланс кожи, появляются заусеницы. При этом лучше сначала надеть тонкие тканевые перчатки, а сверху каучуковые, так как резиновые изделия часто вызывают аллергическую реакцию.
- Следите за кутикулой. Если ваша кутикула быстро разрастается, то ее нужно регулярно 3-5 раз в день смазывать специальным маслом, которое есть в продаже. Так как оно имеет такую молекулярную структуру, которая легко проникает в глубь клеток. Иначе будут образовываться заусенцы, кутикула потрескается и будет выглядеть очень непривлекательно.
- Придерживайтесь здорового питания, потому что красота идет изнутри. Сократите количество соленой, острой, сладкой и жирной пищи. Откажитесь от вредных привычек – курения и алкоголя. Больше гуляйте на свежем воздухе. И соблюдайте питьевой режим.
- Раз-два раза в неделю делайте домашний SPA уход для рук: пилинги, маски и ванночки для рук. Они благотворно влияют на кожу, сохраняя её гладкой, шелковистой, ухоженной, осветляет пигментные пятнышки.
Рецепты для ухода за руками в домашних условиях
Существует несколько вариантов домашних уходов, которые с легкостью можете делать из того, что найдете на кухне.
- Ванночка: добавьте в теплую воду сок одного лимона, три капли эфирного масла грейпфрута, пищевую соду на кончике ножа и щепотку корицы. Погрузите кисти рук, подержите 5-7 минут. Эта ванночка расслабляет, отбеливает кожу и подготавливает к следующему шагу – очищению. Можно использовать отвар петрушки с добавлением эфирного масла мяты.
я выбрал вместо рекламы.
Смешайте молотый кофе (самого мелкого помола) с маслом ши/кокосовым или оливковым, получится замечательный скраб. Очень мягкими круговыми, массажными движениями очистите кожу. Этим шаг отлично подготавливает кожу к глубокому увлажнению и питанию. Или после ванночки мягкими круговыми движениями оботрите кожу рук мочалкой из люфы, по влажной коже.
Следующий шаг – маска. Цитрусовая маска: смешайте мякоть одного апельсина, 1 ч.л. кунжутного масла. Нанесите на руки, смойте через 10 минут и смажьте влажную кожу миндальным маслом. Банановая маска: смешать мякоть переспевшего банана с маслом кунжута (или кокосовым) 1 с.л., и с одной капсулой витамина Е. Нанести на кожу, обернуть целлофановым пакетом и надеть тёплые варежки. Через 15 минут смыть тёплой водой, нанести любимый крем для рук. Либо можно использовать готовые маски-перчатки с anti-age-эффектом.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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