Не такие, как у Мадонны: как ухаживать за руками дома и в салоне, чтобы они не выглядели старыми

Стоит отметить, что не застрахованы от возрастных изменений и утраты красоты рук даже знаменитости. В распоряжении многих из них практически неограниченные возможности, но они ими преступно пренебрегают. Вы только посмотрите на руки легендарной Мадонны: кожа на них морщинистая, с выступающей сеткой вен, что выдает ее реальный возраст, несмотря на отличную фигуру. Певица и сама осознала проблему, потому на публике чаще всего появляется в митенках или перчатках.

Но Мадонна не одинока. Стоит лишь посмотреть западные СМИ, чтобы убедиться в том, что конечности Сары Джессики Паркер в них часто называют «руками ведьмы». Саму знаменитость это ни капли не смущает, но принятие не означает отсутствия проблемы как таковой. Пигментированными кистями старушки может «похвастаться» и скандалистка Линдси Лохан. А руки Николь Кидман покрывает густая сетка мелких морщин, а кожа выглядит дряблой. И этот список можно продолжать еще долго. А все потому, что многие звезды забыли, что борьба с возрастными изменениями требует комплексного подхода. Наряду с антивозрастными кремами рекомендуется подарить своим рукам дополнительный уход у мастера по маникюру, косметолога и делать его самостоятельно.

Что нужно делать в кабинете косметолога