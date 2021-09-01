Гид по новинкам: аромат джунглей и еще 14 главных бьюти-запусков сентября

Это один из главных запусков 2021 года для легендарного парфюмерного дома. Композицию разработала парфюмер Анн Флипо в коллаборации с маэстро Фредериком Маллем. В его пирамиде – только зеленые ноты, при этом он получился близким к телу и идеально сливающимся с кожей. Аромат скорее женский, но вполне может подойти и мужчинам. Он яркий и эффектный, таинственный и провокационный. В пирамиде: Верхний аккорд: черная смородина, зеленый базилик, стиралилацетат; Сердечный аккорд: миндаль, жасмин, иланг-иланг, индол; Базовый аккорд: дубовый мох, пачули.

Изумрудная шпилька Emerald от No1 Hairpin