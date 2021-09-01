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Гид по новинкам: аромат джунглей и еще 14 главных бьюти-запусков сентября

Лето, как маленькая жизнь, пронеслось незаметно. На смену ему пришла прекрасная осень, которая обязательно подарит нам немало уже не жарких, но теплых дней, золото и багрянец увядающей природы, а также множество ярких косметических новинок, к которым непременно стоит присмотреться. Наш гид по главным запускам сентября поможет вам сориентироваться в бьюти-море и найти что-то подходящее именно вам.
Гид по новинкам: аромат джунглей и еще 14 главных бьюти-запусков сентября

Зеленый аромат Synthetic Jungle от Frederic Malle

Аромат Synthetic Jungle, Frederic Malle. Цена: по запросу.

Аромат Synthetic Jungle, Frederic Malle. Цена: по запросу.

Это один из главных запусков 2021 года для легендарного парфюмерного дома. Композицию разработала парфюмер Анн Флипо в коллаборации с маэстро Фредериком Маллем. В его пирамиде – только зеленые ноты, при этом он получился близким к телу и идеально сливающимся с кожей. Аромат скорее женский, но вполне может подойти и мужчинам. Он яркий и эффектный, таинственный и провокационный. В пирамиде: Верхний аккорд: черная смородина, зеленый базилик, стиралилацетат; Сердечный аккорд: миндаль, жасмин, иланг-иланг, индол; Базовый аккорд: дубовый мох, пачули.

Изумрудная шпилька Emerald от No1 Hairpin

Изумрудная шпилька Emerald, No1 Hairpin. Цена: 2750 рублей за набор из 3 штук в подарочном боксе.

Изумрудная шпилька Emerald, No1 Hairpin. Цена: 2750 рублей за набор из 3 штук в подарочном боксе.

Как уверяет создательница бренда стилист по волосам Фиона Франшимон, благодаря своей необычной форме, прочная, но гибкая шпилька надежно зафиксирует любую прическу на целый день и даже при постоянном использовании не потеряет своих качеств. Это идеальный аксессуар для волос, над созданием которого она работала 2 года.

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès «Блеск ночи» от Hermès

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès «Блеск ночи», Hermès. Цена: 6100 рублей.

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès «Блеск ночи», Hermès. Цена: 6100 рублей.

В коллекции – три новых оттенка помады, которые как нельзя лучше подходят для осени. Приглушенные, будто укрывшиеся в тени красного цвета три насыщенных матовых и непрозрачных оттенка эффектно играют полутонами. Первый из них – Rose Tamisé – розовый тон атмосферы, второй – Orange Brûlé – раскаленный оранжевый, подобный красной луне, и третий – Rose Magenta – густой, насыщенный, молниеносный как крик в ночи.

Маска «Глубокое увлажение» от MediTerraNeum Nostrum

Маска «Глубокое увлажение», MediTerraNeum Nostrum. Цена: 2390 рублей.

Маска «Глубокое увлажение», MediTerraNeum Nostrum. Цена: 2390 рублей.

Увлажняющая кремовая маска на основе органических масел арганы и оливы обогащена гиалурновой кислотой и жидким экстрактом шелка – такой коктейль мгновенно увлажняет кожу, придает ей упругость и эластичность. Кроме того, новинка оказывает заживляющее действие и защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, провоцирующих ее преждевременное увядание. Восстанавливает защитные функции кожи. Кожа становиться мягкой, гладкой и шелковистой. Подходит для всех типов кожи.

Обновляющая сыворотка для лица «Про-Коллаген» от Elemis

Обновляющая сыворотка для лица «Про-Коллаген», Elemis. Цена: 7920 рублей.

Обновляющая сыворотка для лица «Про-Коллаген», Elemis. Цена: 7920 рублей.

Новинка станет эффективной альтернативой столь популярному сегодня ретинолу. Средство минимизирует видимость мимических морщин и расширенных пор, борется с потерей упругости и сухостью кожи. В составе сыворотки – смесь средиземноморских водорослей падина павоника и красных микроводорослей, а также экстракты люцерны и стевии, которые и обладают антивозрастным эффектом, подобным тому, что оказывает ретинол.

Два новых аромата из коллекции Signatures Of The Sun от Acqua Di Parma

Ароматы Lily of the Valley и Oud & Spice из коллекции Signatures Of The Sun, Acqua Di Parma. Цена: по запросу.

Ароматы Lily of the Valley и Oud & Spice из коллекции Signatures Of The Sun, Acqua Di Parma. Цена: по запросу.

В уже культовую коллекцию вошли два творения высокого парфюмерного искусства – цветочный и деликатный аромат Lily of the Valley (Ландыш) и древесный и интенсивный аромат Oud & Spice (Уд и Специи). Композиция первого основана на мягкой игре контрастов, позволяющей всей глубине ландыша раскрыться в нежных весенних лучах. Аромат, наполненный солнцем, являет собой украшенную версию этих чувственных и благоуханных цветов. Пирамида второго отличается от классического уда своими округлыми формами. Оригинальные цитрусовые верхние ноты с легкими штрихами бергамота и розы сочетаются со сладковатыми фруктовыми оттенками малины и подчеркивают необыкновенную мягкость аромата.

Твикмент-сыворотка CURACEN Essence от CURACEN

Твикмент-сыворотка CURACEN Essence, CURACEN. Цена: от 2500 рублей за 1 флакон.

Твикмент-сыворотка CURACEN Essence, CURACEN. Цена: от 2500 рублей за 1 флакон.

За счет содержания 11 аминокислот в высокой концентрации новый бустер полностью восстанавливает кожу, активизирует «уснувшие» клетки, улучшает обменные процессы в дерме, нормализует клеточное дыхание. Как результат – стойкий лифтинг-эффект, безупречный цвет лица, повышение тонуса кожи и восстановление ее упругости и эластичности уже после первого применения.

Крем для лица SKIN HERO от Erborian

Крем для лица SKIN HERO, Erborian. Цена: 1890 рублей (за 15 мл), 4390 рублей (за 40 мл).

Крем для лица SKIN HERO, Erborian. Цена: 1890 рублей (за 15 мл), 4390 рублей (за 40 мл).

Невесомая формула новинки не содержит силиконов и при этом визуально улучшает качество кожи сразу после нанесения. Крем не обладает тонирующими свойствами, но способствует естественному выравниванию текстуры кожи и тона лица. Эффекта «обновленной кожи» помогает достичь комплекс корейского белого женьшеня в комбинации с отшелушивающими энзимами. Производители обещают заметный результат всего через 7 дней после регулярного применения.

Праймер MAC Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer от MAC

Праймер MAC Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer от MAC. Цена: 3290 рублей.

Праймер MAC Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer от MAC. Цена: 3290 рублей.

Новая матирующая основа под макияж позволяет добиться идеально ровного, будто отфотошопленного тона кожи благодаря тому, что маскирует поры и контролирует выработку себума и нежелательный блеск в течение всего дня. Результат – стойкий макияж, который продержится 6 часов.

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка для области вокруг глаз Double Serum Eye от CLARINS

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка для области вокруг глаз Double Serum Eye, CLARINS. Цена: 5850 рублей.

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка для области вокруг глаз Double Serum Eye, CLARINS. Цена: 5850 рублей.

Легендарная сыворотка теперь доступна и в формате средства для глаз. Это антивозрастное средство ухода комплексного действия, которое содержит 96% натуральных ингредиентов.Формула позволила объединить в средстве 13 растительных экстрактов. В частности, органический экстракт кервеля лесного, обладающий исключительным укрепляющим действием, и экстракт куркумы, нормализующий выполнение пяти жизненно важных функций кожи: увлажнение, питание, насыщение кислородом, регенерация, защита.

Новая мужская туалетная вода Burberry Hero от Burberry

Мужская туалетная вода Burberry Hero, Burberry. Цена: 8770 рублей.

Мужская туалетная вода Burberry Hero, Burberry. Цена: 8770 рублей.

Начало осени не обойдется и без бьюти-запусков для мужчин. Композиция нового аромата от культового бренда открывается искрящимся бергамотом, бодрящим можжевельником и черным перцем. В «сердце» раскрывается тепло кедра трех различных пород – виргинского, атласского и гималайского. Создал его парфюмер Орельен Гишар, а лицом рекламной кампании стал известный актер Адам Драйвер. Кстати, в коллекцию также вошли 3 средства ухода с легким ароматом этой туалетной воды: бальзам после бритья, шампунь для тела и волос и дезодорант – дополняют коллекцию.

Новые помады-муссы для губ Paradise Dream Velvet Lip Mousse в оттенках Teddy Bare от DEAR DAHLIA

Новые помады-муссы для губ Paradise Dream Velvet Lip Mousse, DEAR DAHLIA. Цена: 2690 рублей.

Новые помады-муссы для губ Paradise Dream Velvet Lip Mousse, DEAR DAHLIA. Цена: 2690 рублей.

В коллекции – 6 новых оттенков, в ней собраны универсальные нюды. Благодаря уникальной нежнейшей текстуре помада скользит по губам, создавая комфортное покрытие после первого нанесения. Насыщенные пигменты оставляют стойкий пудрово-матовый финиш, который не пересушивает. Кстати, эти оттенки также можно наносить на глаза и щеки, чтобы завершить образ.

Пилинг-гель Good Night с низким уровнем pH от CORSX

Пилинг-гель Good Night с низким уровнем pH, CORSX. Цена: от 1490 рублей.

Пилинг-гель Good Night с низким уровнем pH, CORSX. Цена: от 1490 рублей.

Этот пилинг делает кожу более увлажненной и более гладкой. Уровень pH в нем схож с уровнем pH кожи, потому средство подходит для людей с чувствительной кожей. В составе средства – PHA-кислоты и 3 вида гиалуроновой кислоты, которые комплексно размягчают омертвевшие клетки кожи и обеспечивают увлажнение глубоких слоев дермы, а натуральная целлюлоза, в свою очередь, отшелушивает отмершие клетки, размягченные кислотами.

Мультифункциональный восстанавливающий концентрат для кожи вокруг глаз Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex от Estée Lauder

Мультифункциональный восстанавливающий концентрат для кожи вокруг глаз Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex, Estée Lauder. Цена: 6500 рублей.

Мультифункциональный восстанавливающий концентрат для кожи вокруг глаз Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex, Estée Lauder. Цена: 6500 рублей.

Новинка представляет собой питательный концентрат, который сокращает визуальные признаки старения кожи области глаз и борется с «гусиными лапками», межбровными морщинами, заломами под глазами, потерей упругости кожи, отечностью и темными кругами. Также средство мгновенно устраняет отечность в периорбитальной области.

Добавка к пище для спокойного сна Calm Drops от BotanIQ

Добавка к пище для спокойного сна Calm Drops от BotanIQ

Добавка к пище для спокойного сна Calm Drops от BotanIQ

Питьевые капли содержат ингредиенты, которые положительно влияют на расслабление и помогают подготовиться ко сну, который в период межсезонья может страдать. В составе: L-триптофан – предшественник серотонина «гормона радости» и мелатонина-нейрогормона, выделяющегося ночью и служащего сигналом ко сну; витамин В6 и магний, которые участвуют в регулировании процессов нервной системы, а также экстракты лаванды, мелиссы и розмарина, обладающие противотревожным действием и улучшающие качество сна. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Фото: pixabay