Гид по новинкам: аромат джунглей и еще 14 главных бьюти-запусков сентября
Зеленый аромат Synthetic Jungle от Frederic Malle
Это один из главных запусков 2021 года для легендарного парфюмерного дома. Композицию разработала парфюмер Анн Флипо в коллаборации с маэстро Фредериком Маллем. В его пирамиде – только зеленые ноты, при этом он получился близким к телу и идеально сливающимся с кожей. Аромат скорее женский, но вполне может подойти и мужчинам. Он яркий и эффектный, таинственный и провокационный. В пирамиде: Верхний аккорд: черная смородина, зеленый базилик, стиралилацетат; Сердечный аккорд: миндаль, жасмин, иланг-иланг, индол; Базовый аккорд: дубовый мох, пачули.
Изумрудная шпилька Emerald от No1 Hairpin
Как уверяет создательница бренда стилист по волосам Фиона Франшимон, благодаря своей необычной форме, прочная, но гибкая шпилька надежно зафиксирует любую прическу на целый день и даже при постоянном использовании не потеряет своих качеств. Это идеальный аксессуар для волос, над созданием которого она работала 2 года.
Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès «Блеск ночи» от Hermès
В коллекции – три новых оттенка помады, которые как нельзя лучше подходят для осени. Приглушенные, будто укрывшиеся в тени красного цвета три насыщенных матовых и непрозрачных оттенка эффектно играют полутонами. Первый из них – Rose Tamisé – розовый тон атмосферы, второй – Orange Brûlé – раскаленный оранжевый, подобный красной луне, и третий – Rose Magenta – густой, насыщенный, молниеносный как крик в ночи.
Маска «Глубокое увлажение» от MediTerraNeum Nostrum
Увлажняющая кремовая маска на основе органических масел арганы и оливы обогащена гиалурновой кислотой и жидким экстрактом шелка – такой коктейль мгновенно увлажняет кожу, придает ей упругость и эластичность. Кроме того, новинка оказывает заживляющее действие и защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, провоцирующих ее преждевременное увядание. Восстанавливает защитные функции кожи. Кожа становиться мягкой, гладкой и шелковистой. Подходит для всех типов кожи.
Обновляющая сыворотка для лица «Про-Коллаген» от Elemis
Новинка станет эффективной альтернативой столь популярному сегодня ретинолу. Средство минимизирует видимость мимических морщин и расширенных пор, борется с потерей упругости и сухостью кожи. В составе сыворотки – смесь средиземноморских водорослей падина павоника и красных микроводорослей, а также экстракты люцерны и стевии, которые и обладают антивозрастным эффектом, подобным тому, что оказывает ретинол.
Два новых аромата из коллекции Signatures Of The Sun от Acqua Di Parma
В уже культовую коллекцию вошли два творения высокого парфюмерного искусства – цветочный и деликатный аромат Lily of the Valley (Ландыш) и древесный и интенсивный аромат Oud & Spice (Уд и Специи). Композиция первого основана на мягкой игре контрастов, позволяющей всей глубине ландыша раскрыться в нежных весенних лучах. Аромат, наполненный солнцем, являет собой украшенную версию этих чувственных и благоуханных цветов. Пирамида второго отличается от классического уда своими округлыми формами. Оригинальные цитрусовые верхние ноты с легкими штрихами бергамота и розы сочетаются со сладковатыми фруктовыми оттенками малины и подчеркивают необыкновенную мягкость аромата.
Твикмент-сыворотка CURACEN Essence от CURACEN
За счет содержания 11 аминокислот в высокой концентрации новый бустер полностью восстанавливает кожу, активизирует «уснувшие» клетки, улучшает обменные процессы в дерме, нормализует клеточное дыхание. Как результат – стойкий лифтинг-эффект, безупречный цвет лица, повышение тонуса кожи и восстановление ее упругости и эластичности уже после первого применения.
Крем для лица SKIN HERO от Erborian
Невесомая формула новинки не содержит силиконов и при этом визуально улучшает качество кожи сразу после нанесения. Крем не обладает тонирующими свойствами, но способствует естественному выравниванию текстуры кожи и тона лица. Эффекта «обновленной кожи» помогает достичь комплекс корейского белого женьшеня в комбинации с отшелушивающими энзимами. Производители обещают заметный результат всего через 7 дней после регулярного применения.
Праймер MAC Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer от MAC
Новая матирующая основа под макияж позволяет добиться идеально ровного, будто отфотошопленного тона кожи благодаря тому, что маскирует поры и контролирует выработку себума и нежелательный блеск в течение всего дня. Результат – стойкий макияж, который продержится 6 часов.
Комплексная омолаживающая двойная сыворотка для области вокруг глаз Double Serum Eye от CLARINS
Легендарная сыворотка теперь доступна и в формате средства для глаз. Это антивозрастное средство ухода комплексного действия, которое содержит 96% натуральных ингредиентов.Формула позволила объединить в средстве 13 растительных экстрактов. В частности, органический экстракт кервеля лесного, обладающий исключительным укрепляющим действием, и экстракт куркумы, нормализующий выполнение пяти жизненно важных функций кожи: увлажнение, питание, насыщение кислородом, регенерация, защита.
Новая мужская туалетная вода Burberry Hero от Burberry
Начало осени не обойдется и без бьюти-запусков для мужчин. Композиция нового аромата от культового бренда открывается искрящимся бергамотом, бодрящим можжевельником и черным перцем. В «сердце» раскрывается тепло кедра трех различных пород – виргинского, атласского и гималайского. Создал его парфюмер Орельен Гишар, а лицом рекламной кампании стал известный актер Адам Драйвер. Кстати, в коллекцию также вошли 3 средства ухода с легким ароматом этой туалетной воды: бальзам после бритья, шампунь для тела и волос и дезодорант – дополняют коллекцию.
Новые помады-муссы для губ Paradise Dream Velvet Lip Mousse в оттенках Teddy Bare от DEAR DAHLIA
В коллекции – 6 новых оттенков, в ней собраны универсальные нюды. Благодаря уникальной нежнейшей текстуре помада скользит по губам, создавая комфортное покрытие после первого нанесения. Насыщенные пигменты оставляют стойкий пудрово-матовый финиш, который не пересушивает. Кстати, эти оттенки также можно наносить на глаза и щеки, чтобы завершить образ.
Пилинг-гель Good Night с низким уровнем pH от CORSX
Этот пилинг делает кожу более увлажненной и более гладкой. Уровень pH в нем схож с уровнем pH кожи, потому средство подходит для людей с чувствительной кожей. В составе средства – PHA-кислоты и 3 вида гиалуроновой кислоты, которые комплексно размягчают омертвевшие клетки кожи и обеспечивают увлажнение глубоких слоев дермы, а натуральная целлюлоза, в свою очередь, отшелушивает отмершие клетки, размягченные кислотами.
Мультифункциональный восстанавливающий концентрат для кожи вокруг глаз Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex от Estée Lauder
Новинка представляет собой питательный концентрат, который сокращает визуальные признаки старения кожи области глаз и борется с «гусиными лапками», межбровными морщинами, заломами под глазами, потерей упругости кожи, отечностью и темными кругами. Также средство мгновенно устраняет отечность в периорбитальной области.
Добавка к пище для спокойного сна Calm Drops от BotanIQ
Питьевые капли содержат ингредиенты, которые положительно влияют на расслабление и помогают подготовиться ко сну, который в период межсезонья может страдать. В составе: L-триптофан – предшественник серотонина «гормона радости» и мелатонина-нейрогормона, выделяющегося ночью и служащего сигналом ко сну; витамин В6 и магний, которые участвуют в регулировании процессов нервной системы, а также экстракты лаванды, мелиссы и розмарина, обладающие противотревожным действием и улучшающие качество сна. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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