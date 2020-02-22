Самостоятельные попытки «подправить» свою внешность могут привести к негативным последствиям. Но даже плачевные результаты порой не могут заставить обратиться к квалифицированному косметологу, дерматологу или трихологу. Когда стоит записаться в клинику эстетической медицины, а не пытаться решать проблему самостоятельно, даже если она кажется простой и безобидной – в новом материале на Passion.ru. ### ПилингиКазалось бы, что может быть проще пилинга? Купила средство, нанесла его на кожу, затем смыла — вот и все. Однако и в этой процедуре есть множество нюансов, начиная с состава используемого препарата и заканчивая его воздействием на кожу.Для начала следует понять суть методики. Пилинг — это химическое контролируемое повреждение кожи с целью отшелушивания ее определенных слоев и запуска процесса регенерации. Во избежание нежелательных реакций для масс-маркета создаются оптимизированные средства. В процессе их применения происходит минимальное повреждение кожи, в результате чего отшелушиваются самые поверхностные ее слои. Это помогает придать коже более светлый оттенок, сделать ее чуть более гладкой и частично подсушить имеющиеся прыщики. Профессиональные пилинги применяют не только для улучшения тона кожи или лечения угревой болезни, но и для уплотнения эпидермиса, осветления пигментных пятен, а также сглаживания рубцов. Это достаточно агрессивная методика, что всегда сопряжено с риском возникновения осложнений. Уровень повреждения кожи зависит от концентрации кислот, и, если допустить какую-то ошибку, исходом может быть не только раздражение или ожог, но и усугубление уже имеющихся проблем. Кроме того, процедура сопровождается определенными кожными реакциями (покраснением, побелением, жжением и болью), за которыми необходимо следить. Поэтому подобрать нужный конкретной пациентке состав и контролировать процесс должен только врач: он оценивает глубину действия пилинга по состоянию кожи и в определенный момент может его нейтрализовать. Тем не менее врач-косметолог может порекомендовать вам оптимальные средства для домашнего пилинга в рамках подобранной терапии.### Удаление черных точекЧерные точки — это открытые комедоны, которые в домашних условиях можно удалить при помощи распаривания и антисептической обработки кожи. Однако если этих точек стало слишком много, лучше обратиться к врачу. Иначе существует риск значительно травмировать кожу, что может спровоцировать развитие инфекции и формирование рубцов. Удаление закрытых комедонов (белых точек) требует более ювелирной работы, так как эти элементы нужно умело «вскрывать» без повреждения более глубоких структур кожи. Простое выдавливание может привести к попаданию части содержимого сальных желез под кожу. А это чревато возникновением воспаления.### Чистка лица и самостоятельное выдавливание прыщейВажно правильно «вычищать» пустулы (прыщи с гноем). При простом выдавливании гной только частично выходит наружу, в то время как его большая часть прорывается внутрь, вызывая дальнейшее более серьезное и глубокое гнойное воспаление. Это может быть крайне опасно, когда речь идет о так называемом «треугольнике смерти» – носогубной области, инфекция из которой может достаточно быстро проникнуть в мозговые оболочки. Кроме того, в ходе домашней чистки, как правило, применяется распаривание. А это в десятки раз повышает риск возможных осложнений. Врач же обладает всеми необходимыми инструментами, позволяющими максимально эффективно и безопасно удалить все имеющиеся гнойные элементы, а также провести заживляющую и успокаивающую терапию кожи после ее травмирования. ### Удаление пигментных пятенОдна из наиболее частых причин возникновения пятен – эндокринные нарушения, которые необходимо выявить до начала лечения. Если заранее не решить основную проблему, запускающую избыточный синтез пигмента, в долгосрочной перспективе не сработает ни одна методика. Поэтому грамотный врач не только соберет ваш анамнез, но и направит вас на различные обследования у смежных специалистов. Это важно для составления эффективного плана лечения и прогнозирования его результатов. Применение растительных «примочек» без раздражающего действия либо легкие домашние пилинги в лучшем случае приводят к кратковременному осветлению поверхностных пятен или частичному побледнению более глубокой пигментации. К тому же самостоятельные манипуляции нередко дают обратный эффект — усиление пигментации: воспаление в зоне воздействия запускает синтез пигмента, из-за чего формируется пигментация, занимающая еще большую площадь.Если есть необходимость в продолжении лечения пигментации вне кабинета специалиста, лучше четко следовать рекомендациям врача. Так вы сможете не только достичь хороших результатов, но и сохранить их на долгое время.### Вакуумный массажНа сегодняшний день для вакуумного массажа в домашних условиях можно выбрать любые гаджеты. Однако не стоит этого делать, если речь идет о лице или шее. Во-первых, надо помнить, что это особо проблемная зона и наличие любого раздражения на коже – это уже противопоказание для данной процедуры. Во-вторых, только профессионал способен грамотно регулировать силу вакуумного воздействия. Не зная, насколько хрупкими являются ваши сосуды, вы можете спровоцировать появление синяков по ходу «трассы» вакуумной насадки. К тому же только массаж с определенной силой и по определенной технике – залог того, что в ходе процедуры кожа не растянется. Ведь ожидая повышения ее тонуса, некоторые стремятся «улучшить» результат и увеличивают усилия, что неизбежно приводит не только к растяжению кожи, но и к травмам мелких сосудов, следствием чего может стать воспаление. Выход из ситуации только один — найти профессионального специалиста, который подберет оптимальный для вас комплекс домашних процедур, а также даст рекомендации, касающиеся их грамотного проведения. ### Удаление нежелательных волосКогда надоедает постоянно бриться, мы начинаем задумываться о более долгосрочном расставании с растительностью на теле. Сейчас существует много разных способов: фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электроэпиляция, элос-эпиляция и другие. Попытки обойтись без специалиста в этой ситуации, как правило, минимальные, так как оборудование, необходимое для процедуры, стоит гораздо дороже самой услуги. И все-таки встречаются случаи, когда домашние методы изобретают и здесь. Чревато это в лучшем случае вросшими волосами, ожогами и воспалениями, которые все равно поведут вас к специалисту, в худшем случае – гиперпигментацией, отеками, жжением, отслоением кожного покрова и другими малоприятными ощущениями. В то время как профессионал своего дела выполнит работу качественно, проанализирует наличие противопоказаний и даст корректные рекомендации по уходу.### Прокалывание ушей и пирсингЕсли сережки популярны и приняты в обществе, то остальные аксессуары на лице и других частях тела не всегда разрешают родители, поэтому особенно подростки совершают порой роковые ошибки и прокалывают пирсинг самостоятельно. Кроме заражения крови, возможного попадания бактерий из-за недостаточно стерильных условий есть большая опасность задеть нервное окончание, например, на мочке уха. При неправильном проколе могут возникнуть необратимые последствия вплоть до защемления лицевого нерва или пропадания голоса. А при самостоятельном пирсинге пупка большие сложности могут возникнуть во время беременности: из-за растяжения может пойти загноение или разрыв кожи, поэтому делать пирсинги стоит только в специализированных местах, в первую очередь стерильных и под чутким руководством мастера, а затем соблюдать рекомендации по уходу. ### Татуировки То, что это больно – не секрет, и это меньшая из проблем, которые может доставить самостоятельная попытка нанесения тату. Обезболивающие, наносимые на кожу, облегчат ситуацию, но набивание татуировок вне специализированного места может вызвать аллергию при неправильном подборе и количестве краски. Кроме того, ВИЧ, гепатит, инфекции только и ждут удобного случая, а еще искажение изображения, недолговечность, проблемы с заживлением, воспаления – все это перечеркнет радость от желанной татуировки. ### Выпадение волосВолосы – не зубы, вырастут еще. Именно потому, когда шевелюра начинает редеть, о трихологе задумываются не сразу, недооценивая важность регулярного посещения специалиста. Различные масочки, пилинги кожи головы, масла, перцовые средства для ускорения роста волос – все это может сильно навредить, вызвать перхоть, сделать кожу слишком жирной или слишком сухой, обжечь и спровоцировать зуд. Более того, неправильно подобранные вещества для стимуляции роста волос могут только ускорить их выпадение. Врач-трихолог сможет оценить состояние кожи головы, подобрать косметику под индивидуальные потребности, устранить проблемы и возродить здоровье и объем волос. Домашние процедуры могут быть лишь вспомогательным инструментом, согласованным с врачом, но доверять заманчивой рекламе средств, уверяющих избавить от любых проблем, не стоит, как и устаревшим народным методам. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!