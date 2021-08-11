Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Низкий гладкий хвост, безусловно, можно назвать одним из главных трендов сезона, что каждый день доказывают звезды, появляясь на светских раутах и красной дорожке с такой прической. Эта укладка одинаково подойдет как к офисному костюму, так и к вечернему платью. Смотрите пошаговую инструкцию по выполнению этой строгой, но очень элегантной прически. Редакция Passion.ru попросила стилистов бренда Syoss показать, как делать эту укладку правильно, чтобы она смотрелась безупречно.