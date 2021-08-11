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Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Гладкий хвост – уже классика. С такой прической звезды часто появляются даже на красных ковровых дорожках. Достаточно посмотреть на фотографии знаменитой «отчаянной домохозяйки» Евы Лонгории разных лет – она регулярно выгуливает эту прическу даже на топовых мероприятиях. И она в любви к низкому хвосту не одинока: в рядах его поклонниц замечены и Кендалл Дженнер, Рианна, Эмили Ратаковски, Кристина Агилера и многие другие селебрити.
Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Низкий гладкий хвост, безусловно, можно назвать одним из главных трендов сезона, что каждый день доказывают звезды, появляясь на светских раутах и красной дорожке с такой прической. Эта укладка одинаково подойдет как к офисному костюму, так и к вечернему платью. Смотрите пошаговую инструкцию по выполнению этой строгой, но очень элегантной прически. Редакция Passion.ru попросила стилистов бренда Syoss показать, как делать эту укладку правильно, чтобы она смотрелась безупречно.

Первый и важный этап – тщательно расчесываем волосы, чтобы подготовить их к укладке.

Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Вторым шагом выпрямляем волосы с помощью утюжка, чтобы наш хвост выглядел еще более фактурно. Используйте термозащиту, чтобы не пересушить ваши волосы.

Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Чтобы придать текстуру волосам, мы берем небольшое количество укладочного средства.

С этим этапом нам может помочь Моделирующая паста для легкого контроля над укладкой и естественного блеска волос. Что важно, продукт абсолютно незаметен на волосах!

Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Далее растираем пасту между ладонями и проходимся по всей длине волос, чтобы разгладить и придать им блеск.

Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Следующий этап: делаем прямой пробор, зачесываем волосы назад и завязываем низкий хвост. Чтобы замаскировать резинку, возьмите прядь из нижней части хвоста и оберните её вокруг резинки, заколов ее шпилькой.

Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Чтобы прядь не соскочила в течение дня, нанесите на область затылка немного стайлинга.

Для того, чтобы наша прическа продержалась как можно дольше, мы рекомендуем использовать мелкодисперсный сухой спрей, который поможет добиться максимально естественного результата укладки и стойкого контроля.

Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Идеальная прическа для длинных волос готова!

Фото: GettyImages

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