Как сделать безупречный низкий хвост, как у звезд: видеоурок от стилиста
Низкий гладкий хвост, безусловно, можно назвать одним из главных трендов сезона, что каждый день доказывают звезды, появляясь на светских раутах и красной дорожке с такой прической. Эта укладка одинаково подойдет как к офисному костюму, так и к вечернему платью. Смотрите пошаговую инструкцию по выполнению этой строгой, но очень элегантной прически. Редакция Passion.ru попросила стилистов бренда Syoss показать, как делать эту укладку правильно, чтобы она смотрелась безупречно.
Первый и важный этап – тщательно расчесываем волосы, чтобы подготовить их к укладке.
Фото: архив пресс-служб
Вторым шагом выпрямляем волосы с помощью утюжка, чтобы наш хвост выглядел еще более фактурно. Используйте термозащиту, чтобы не пересушить ваши волосы.
Фото: архив пресс-служб
Чтобы придать текстуру волосам, мы берем небольшое количество укладочного средства.
С этим этапом нам может помочь Моделирующая паста для легкого контроля над укладкой и естественного блеска волос. Что важно, продукт абсолютно незаметен на волосах!
Фото: архив пресс-служб
Далее растираем пасту между ладонями и проходимся по всей длине волос, чтобы разгладить и придать им блеск.
Фото: архив пресс-служб
Следующий этап: делаем прямой пробор, зачесываем волосы назад и завязываем низкий хвост. Чтобы замаскировать резинку, возьмите прядь из нижней части хвоста и оберните её вокруг резинки, заколов ее шпилькой.
Фото: архив пресс-служб
Чтобы прядь не соскочила в течение дня, нанесите на область затылка немного стайлинга.
Для того, чтобы наша прическа продержалась как можно дольше, мы рекомендуем использовать мелкодисперсный сухой спрей, который поможет добиться максимально естественного результата укладки и стойкого контроля.
Фото: архив пресс-служб
Идеальная прическа для длинных волос готова!
Фото: GettyImages
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