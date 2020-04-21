Отказ от подводки, неидеальная форма бровей и еще 9 простых правил создания естественного макияжа
Не верите? Посмотрите на последнюю церемонию вручения премии «Оскар». Скарлетт Йоханссон, Рене Зеллвегер, Бри Ларсон, Шарлиз Терон и многие другие выбрали именно такой образ. Каковы же главные правила в столь модной технике «макияж без макияжа», которые помогут подчеркнуть сильные стороны вашей внешности?
Главное, что стоит запомнить всем, желающим попробовать сделать естественный мейкап: макияж без макияжа не означает его полное отсутствие. Его основная задача – подчеркнуть достоинства и освежить образ в целом.
Подготовьте кожу к макияжу
Это предварительный этап. Используйте очищающие, тонизирующие и увлажняющие средства, которые подходят вашему типу кожи, а также решают ваши ее проблемы. А также не забывайте про кожу губ, она также должна быть гладкой и увлажненной.
Уделите особое внимание зоне под глазами и несовершенствам на коже
Под глаза используйте консилер со светоотражающим комплексом, чтобы добавить дополнительное свечение и яркость. Чтобы тон продержался идеально в течение дня, закрепите результат фиксирующей пудрой. Рекомендую использовать прозрачную рассыпчатую пудру, так как она подходит любому типу и цвету кожи.
Главный секрет в макияже без макияжа – это хорошее состояние кожи.
Если ваше лицо чистое, без видимых несовершенств, достаточно нанести легкий праймер и тон на водной основе, затем растушевать его влажным спонжем. При этом не следует налегать на контуринг лица и хайлайтеры, которые будут видны.
Фото: depositphotos
Не стоит использовать плотный тон
Это одна из самых распространенных ошибок, которой стоит избегать, если вы хотите добиться естественного эффекта. Не используйте плотную текстуру тона, отличающегося от цвета вашей кожи. Контраст между цветом лица и шеи будет виден окружающим, и о желанном мейке без мейка можно будет забыть.
Следите, чтобы тон был идеально растушеван
Помните, что в естественном макияже лицо должно быть супергладким. Следите за тем, чтобы при нанесении тона не было видимых разводов на лице. Разгладить их можно влажным спонжем, который дает при этом влажный финиш, что очень красиво. Цвет кожи будет выглядеть естественно, и при этом без шелушений.
Не забывайте о румянах
В натуральном макияже акцент делается на здоровый цвет лица. Создать его поможет легкий румянец. А вот от кремовой коррекции по возможности лучше отказаться. А если все же есть желание выделить скулы, выбирайте сухой корректор светло-серого цвета, чтобы создать видимость естественной тени. Никаких четко прорисованных оранжевых полосок на скулах быть не должно.
Откажитесь без подводки
Для естественного макияжа не надо перегружать лицо, потому откажитесь от использования подводки. Выделить глаза поможет тот же сухой корректор или скульптор. Следует слегка провести корректором по орбитальной складке века, чтобы глаза выглядели более выразительно.
Фото: depositphotos
Прокрасьте межресничное пространство
Для естественного макияжа достаточно прокрасить межресничку на верхнем веке и воспользоваться тушью для ресниц. Взгляд станет более распахнутым и выразительным.
Забудьте о четкой форме бровей
Во-первых, инстаграмные брови уже не в моде. Во-вторых, естественный мейкап не предполагает подчеркнутой яркости и жестких форм, потому не нужно вырисовывать их четкий контур, следует лишь слегка расчесать брови вверх и зафиксировать карандашом или помадкой, хорошо растушевывая. Чтобы макияж получился нежным, помадку для бровей выбирайте на полтона светлее, чем ваши волосы. Если брови густые, можно добавить им цвета красящим гелем, который, в свою очередь, поможет с их укладкой.
Выберите помады натуральных оттенков
На губы нужно наносить помаду нюдовых или персиковых оттенков или вовсе можно обойтись бальзамом. Идеальным вариантом будет применить модную технику – эффект зацелованных губ. Нанесите любую помаду нежно-розового или грязно-розового цвета на центр губ и растушуйте продукт пальцем. Такой метод смотрится очень естественно и выполнить его сможет любой новичок в мейкапе.
Правильно подбирайте цветовую гамму для естественного макияжа
- Nude makeup предполагает использование именно натуральной гаммы оттенков, которые от природы присутствуют в вашей внешности (цвет тени на вашей коже, оттенок натурального пигмента губ, цвет волос и пр.). Они могут быть разными для разных девушек. Так, например, черный – слишком контрастный цвет для блондинок, но иногда вполне нейтральный для загорелых брюнеток. Поэтому для натурального макияжа белокожим блондинкам часто больше подойдет коричневая тушь для ресниц, чем черная.
Чтобы румянец выглядел максимально натурально, отталкивайтесь от своего естественного оттенка. Как правило, у девушек с желтым подтоном кожи румянец более теплый, персиковый, а у светлокожих с розовым подтоном – холодный, розовый.
Избегайте блесток в косметике и глухо-матовых текстур. Это сразу придает макияжу в данном случае излишнюю декоративность и искусственность.
Фото: pixabay, depositphotos
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