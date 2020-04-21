Отказ от подводки, неидеальная форма бровей и еще 9 простых правил создания естественного макияжа

Не стоит использовать плотный тон

Это одна из самых распространенных ошибок, которой стоит избегать, если вы хотите добиться естественного эффекта. Не используйте плотную текстуру тона, отличающегося от цвета вашей кожи. Контраст между цветом лица и шеи будет виден окружающим, и о желанном мейке без мейка можно будет забыть.

Следите, чтобы тон был идеально растушеван

Помните, что в естественном макияже лицо должно быть супергладким. Следите за тем, чтобы при нанесении тона не было видимых разводов на лице. Разгладить их можно влажным спонжем, который дает при этом влажный финиш, что очень красиво. Цвет кожи будет выглядеть естественно, и при этом без шелушений.

Не забывайте о румянах

В натуральном макияже акцент делается на здоровый цвет лица. Создать его поможет легкий румянец. А вот от кремовой коррекции по возможности лучше отказаться. А если все же есть желание выделить скулы, выбирайте сухой корректор светло-серого цвета, чтобы создать видимость естественной тени. Никаких четко прорисованных оранжевых полосок на скулах быть не должно.

Откажитесь без подводки

Для естественного макияжа не надо перегружать лицо, потому откажитесь от использования подводки. Выделить глаза поможет тот же сухой корректор или скульптор. Следует слегка провести корректором по орбитальной складке века, чтобы глаза выглядели более выразительно.