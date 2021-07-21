Развеяны 7 популярных мифов о витаминах
В первую очередь стоит отметить, что организм способен самостоятельно добывать необходимые элементы и восполнять их запасы из употребляемой пищи. Потому очень важно придерживаться сбалансированного и правильного питания, а также назначать себе витамины просто так и без показаний.
Многие считают, что при приготовлении блюд из их состава испаряются полезные вещества однако это не совсем так. «Свежие продукты — это источник витаминов на 100%, однако при заморозке и термообработке сохраняется от 5 до 50% необходимых витаминов. Главное правило — нельзя повторно замораживать продукт, в такой ситуации уровень витамина стремится к нулю», — сообщила Евгения Парашина «АиФ».
Специалист предупреждает, что самостоятельно назначать и злоупотреблять витамином D тоже неправильно. Его избыток в организме приводит к повышению уровня кальция и тяжелой интоксикации. Не стоит без выраженного дефицита налегать на витамины и беременным девушкам, иначе за их избытком последуют гипервитаминоз, интоксикация и развитие патологий у будущей матери и плода. Кроме того, за полезных веществ невозможно восполнить и компенсировать вред, наносимый организму вредными привычками.
Постоянный прием синтетических компонентов не вызывает зависимость, а если такая ситуация произошла, вероятно причины носят психологический характер. Паршина отмечает, что назначать такие препараты должен исключительно врач.
«Есть группы витаминов, которые самостоятельно синтезируются в организме, и нам требуется лишь поддерживать продуктами необходимый баланс. Есть группы витаминов, которые мы получаем только с продуктами», — сообщила специалист. По ее словам, к таким относится витамин С, так как организм не способен самостоятельно его синтезировать, потому дефицит возмещать нужно с употребляемой пищей. Например, витамин В организм не может запасать, поэтому его нужно регулярно восполнять.
Фото: freepik.com
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