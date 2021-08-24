Эксклюзив: насколько ненатуральна «естественная» красота Мелании Трамп

Эксклюзив: насколько ненатуральна «естественная» красота Мелании ТрампСпециально для Passion.ru эксперты проанализировали метаморфозы внешности экс-первой леди США.
Карл Тавберидзе
Пластический хирург, косметолог, автор методики Soft Touch @dr.karl.plastic
Экс-первая леди не афиширует свои визиты к хирургам и косметологам, но, сравнивая ее юношеские фотографии и снимки сегодняшнего дня, вы не можете не заметить разницу. Она очевидна, и таких изменений не добиться без вмешательства специалиста. С высокой долей вероятности можно сказать, что Мелании проводились маммопластика, ринопластика и не обошлось без блефаропластики. Но и это не весь спектр процедур. Бывшая модель выглядит очень хорошо, а значит, ее кожа не обходится без уходовых процедур, в их числе – биоревитализация, пилинги, а также уколы красоты.
Коррекция скул гиалуроновой кислотой
Изменение разреза глаз – первое, что бросается в глаза при взгляде на фотографии Мелании Трамп. С количеством филлеров в области скул специалисты явно перестарались, и это также повлияло на изменение гармоничности глаз: на лице экс-первой леди появился своеобразный прищур. Если в этом «виноват» именно излишек филлеров, ситуация нормализуется через некоторое время, и мимика восстановится. Ценовая линейка на коррекцию скул начинается от 60 000 рублей, повторную процедуру необходимо выполнять не реже двух раз в год. Если же использовать для коррекции скуловые импланты, то потратиться придется всего лишь один раз, но сумма будет намного внушительнее.
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В числе возможных косметических манипуляций можно указать чек-лифтинг и эндоскопическую подтяжку для омоложения средней зоны лица. И, скорее всего, не обошлось без традиционного ботокса.
Пластика груди
Сравнивая ранние фотографии Мелании и нынешние, можно заметить, что ее грудь поменяла размер и форму. После родов проводилась маммопластика с увеличением размера. Для женщин миниатюрного телосложения, как у Мелании, пышная грудь не является нормой, заложенной природой, тем более после рождения детей. Операция по увеличению груди считается самой популярной в пластической хирургии. Современная хирургия предлагает безопасные материалы для имплантов и возможность в дальнейшем самостоятельно кормить ребенка грудью. Сама операция занимает порядка полутора часов, используется общая внутривенная анестезия. В послеоперационный период пациенту назначаются антибиотики, период реабилитации занимает до 15 дней.
Фото: Globallook
Альтернативой данной операции служит малотравматичная процедура подтяжки груди нитями. Это позволяет избежать использования наркоза, образования рубцов и длительного периода реабилитации, но в отличие от маммопластики размер она не меняет и требует периодического повторения.
Ринопластика
Видно, что ринопластику первая леди делала как минимум дважды. В первый раз была удалена горбинка и носу придана утонченность и аристократичность, во второй раз носик стал короче.
Круговая подтяжка лица и шеи
Отсутствие морщин на шее и четкость контура лица наводят на мысль о проведении круговой подтяжки. В ходе операции по круговой подтяжке лица устраняются морщины, откачка жирового слоя позволяет омолодить лицо и сделать его рельефным, что заметно у Мелании. С помощью надрезов в области висков и затылочной зоне иссекаются излишки кожи. Реабилитационный период составляет порядка четырех недель, рубцы становятся менее заметными спустя 8 месяцев после операции.
Фото: GettyImages
Современная косметология предлагает альтернативный вариант, который подойдет женщинам помоложе – контурная пластика филлерами. После введения филлеров убираются мелкие морщины, сглаживаются глубокие заломы, пропадает эффект птоза, лицо значительно омолаживается, при этом не требуется хирургического вмешательства и отсутствует долгий восстановительный период.
Пластика лба
Эндоскопическая подтяжка лба очень популярна у медийных персон, после процедуры приподнимаются уголки бровей и взгляд становится более открытым. Глядя на фотографии Мелании, можно с уверенностью утверждать, что данная процедура проводилась, и следы времени с этой части лица исчезли именно благодаря этой манипуляции.
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Юлия Красная
К.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог, клинико-лабораторный диагност GEN87 на Шаболовской
«Мелания Трамп с юности следит за своей внешностью, и, можно сказать, что это ее образ жизни. Мы видим красивую улыбчивую женщину без единой морщинки. По ее словам, она очень любит хорошо поесть, не отказывая себе ни в чем, не придерживается строгих диет и просто обожает мороженое. Жена бывшего президента Америки утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, однако, если посмотреть на фотографии ее молодости, можно заметить, что она явно лукавит. Изменились не только формы фигуры, а именно увеличился объем груди, но и разрез глаз. Возможно, Мелания обращалась к пластике и делала себе блефаропластику. У нее абсолютно нет морщин, скорее всего, она использует уколы ботокса и филлеры на основе гиалуроновой или полимолочной кислоты. Это позволяет ей сохранять точеность своего лица и расставлять на нем акценты, а также поддерживать упругость и эластичность кожи».
Фото: globallook, GettyImages
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