Эксклюзив: насколько ненатуральна «естественная» красота Мелании Трамп

Экс-первая леди не афиширует свои визиты к хирургам и косметологам, но, сравнивая ее юношеские фотографии и снимки сегодняшнего дня, вы не можете не заметить разницу. Она очевидна, и таких изменений не добиться без вмешательства специалиста. С высокой долей вероятности можно сказать, что Мелании проводились маммопластика, ринопластика и не обошлось без блефаропластики. Но и это не весь спектр процедур. Бывшая модель выглядит очень хорошо, а значит, ее кожа не обходится без уходовых процедур, в их числе – биоревитализация, пилинги, а также уколы красоты.

Коррекция скул гиалуроновой кислотой

Изменение разреза глаз – первое, что бросается в глаза при взгляде на фотографии Мелании Трамп. С количеством филлеров в области скул специалисты явно перестарались, и это также повлияло на изменение гармоничности глаз: на лице экс-первой леди появился своеобразный прищур. Если в этом «виноват» именно излишек филлеров, ситуация нормализуется через некоторое время, и мимика восстановится. Ценовая линейка на коррекцию скул начинается от 60 000 рублей, повторную процедуру необходимо выполнять не реже двух раз в год. Если же использовать для коррекции скуловые импланты, то потратиться придется всего лишь один раз, но сумма будет намного внушительнее.