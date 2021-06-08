Ультрамини, колготки в сетку и другие модные фиаско Джилл Байден
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Коварные мини-юбки
Что Джилл действительно по душе, так это длина мини — такая, которая точно не соответствует дресс-коду учительниц. Доктор Байден определенно знает, что ноги — ее сильная сторона, и старается продемонстрировать их с самых выгодных ракурсов. Правда, сидеть в таких юбках и платьях все же стоит аккуратнее: одно неловкое движение — и мир увидит больше, чем полагается.
Фото: GettyImages
Короткая юбка-карандаш, ботфорты и элегантно скрещенные ноги — формула успеха на любых переговорах, которая работает не хуже проверенных приемов дипломатии. Неудивительно, что Джо Байден не прочь ухватить супругу за талию (и ниже) при подъеме на борт самолета.
Фото: Globallook
Колготки в сеточку
Один из самых провокационных выходов Джилл — в юбке с декором из брутальной кожи, на каблуках и в колготках в сетку. И снова акцент на стройные ноги, правда, не самый обычный для первой леди.
Хотя высокопоставленные дамы и монаршие особы не упускают возможности сделать модную шалость. Например, Брижит Макрон обожает облегающие джинсы, а Кейт Миддлтон носит тренч на голое тело.
Фото: Eastnews
Мятое платье
Цитрусовый фрэш от Oscar de la Renta полюбился Джилл настолько, что платье с лимонным принтом она надела сразу на несколько важных событий. В их числе — выступление на церемонии International Women of Courage Award и выход в честь 100 дней президентства супруга, на котором наряд буквально молил об отпаривателе.
Что ж, первой леди быть трудно: перемещаться приходится на вертолете, спускаться по трапу на шпильках и следить, чтобы авиационные гарнитуры не испортили укладку.
Фото: GettyImages
В Сети Джилл Байден сразу уличили на копировании образа Меган Маркл. Для онлайн-конференции экс-герцогиня тоже выбрала цитрусы от Oscar de la Renta, и сделала это намного раньше.
Фото: Globallook
Жакет не по размеру
Синий электрик — абсолютное попадание в тренд, а вот с фасоном и текстурой — фиаско. Трикотажный жакет едва держится под бюстом первой леди, а пуговица вот-вот получит нокаут.
Фото: Globallook
Не повторяйте ошибок Джилл! Ранее мы обсуждали, какие брючные костюмы в тренде, и как их носить. А в главных ролях — блейзеры актуальных силуэтов. Подробный гид ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!