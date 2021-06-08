Ультрамини, колготки в сетку и другие модные фиаско Джилл Байден

Колготки в сеточку

Один из самых провокационных выходов Джилл — в юбке с декором из брутальной кожи, на каблуках и в колготках в сетку. И снова акцент на стройные ноги, правда, не самый обычный для первой леди.

Хотя высокопоставленные дамы и монаршие особы не упускают возможности сделать модную шалость. Например, Брижит Макрон обожает облегающие джинсы, а Кейт Миддлтон носит тренч на голое тело.