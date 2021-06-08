passion.ru

Ультрамини, колготки в сетку и другие модные фиаско Джилл Байден

Мелании Трамп часто доставалось за стиль: хейтеры умудрялись найти изъяны даже в безупречных образах. Теперь же, когда экс-первая леди уже не у руля, многие ностальгично вспоминают ее эффектные выходы. Поэтому Джилл Байден порой приходится несладко: от нее ждут остромодных трюков и сравнивают с предшественницей. А супруга нынешнего президента США переходит из крайности в крайность: то носит совершенно неприметную базу, то надевает экстремально дерзкие наряды. Вспоминаем самые яркие фиаско первой леди!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 19

Джилл Байден

Фото: Globallook

Коварные мини-юбки

Что Джилл действительно по душе, так это длина мини — такая, которая точно не соответствует дресс-коду учительниц. Доктор Байден определенно знает, что ноги — ее сильная сторона, и старается продемонстрировать их с самых выгодных ракурсов. Правда, сидеть в таких юбках и платьях все же стоит аккуратнее: одно неловкое движение — и мир увидит больше, чем полагается.

Фото: GettyImages

Короткая юбка-карандаш, ботфорты и элегантно скрещенные ноги — формула успеха на любых переговорах, которая работает не хуже проверенных приемов дипломатии. Неудивительно, что Джо Байден не прочь ухватить супругу за талию (и ниже) при подъеме на борт самолета.

Фото: Globallook

Колготки в сеточку

Один из самых провокационных выходов Джилл — в юбке с декором из брутальной кожи, на каблуках и в колготках в сетку. И снова акцент на стройные ноги, правда, не самый обычный для первой леди.

Хотя высокопоставленные дамы и монаршие особы не упускают возможности сделать модную шалость. Например, Брижит Макрон обожает облегающие джинсы, а Кейт Миддлтон носит тренч на голое тело.

Фото: Eastnews

Мятое платье

Цитрусовый фрэш от Oscar de la Renta полюбился Джилл настолько, что платье с лимонным принтом она надела сразу на несколько важных событий. В их числе — выступление на церемонии International Women of Courage Award и выход в честь 100 дней президентства супруга, на котором наряд буквально молил об отпаривателе.

Что ж, первой леди быть трудно: перемещаться приходится на вертолете, спускаться по трапу на шпильках и следить, чтобы авиационные гарнитуры не испортили укладку.

Фото: GettyImages

В Сети Джилл Байден сразу уличили на копировании образа Меган Маркл. Для онлайн-конференции экс-герцогиня тоже выбрала цитрусы от Oscar de la Renta, и сделала это намного раньше.

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallook

Жакет не по размеру

Синий электрик — абсолютное попадание в тренд, а вот с фасоном и текстурой — фиаско. Трикотажный жакет едва держится под бюстом первой леди, а пуговица вот-вот получит нокаут.

Фото: Globallook

Не повторяйте ошибок Джилл! Ранее мы обсуждали, какие брючные костюмы в тренде, и как их носить. А в главных ролях — блейзеры актуальных силуэтов. Подробный гид ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное