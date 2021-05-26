Смело и дерзко: как жены монархов и президентов носят узкие джинсы

Во время недавнего визита на Оркнейские острова, приуроченного к открытию больницы, герцогиня Кембриджская продемонстрировала экстремально узкие джинсы, в которых ее ноги выглядели безупречно. И никаких каблуков — только удобные ботинки See by Chloé.

Без ума от скинни супруга президента Франции Брижит Макрон. Первая леди не упускает возможность выгулять облегающие джинсы и похвастаться отличной формой. Не отстает и Джилл Байден, которая экспериментирует не только с денимом, но и с кожей. Правда, дерзкие силуэты компенсирует элегантными жакетами. Больше образов — в нашей фотогалерее!

Высокопоставленные дамы нередко позволяют себе модные вольности и уж точно знают, что правильная юбка ускоряет любые переговоры. Подробнее о самых нескромных выходах жен королей и президентов читайте на Passion.ru.