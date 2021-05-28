Пальто на голое тело и платье Барби: модные шалости Миддлтон в Шотландии

Следующий пункт — трогательная встреча с 5-летней Милой — участницей фотопроекта, запущенного герцогиней во время локдауна. Девочка больна лейкемией, и встреча с Кэтрин была ее мечтой. Ранее герцогиня общалась с малышкой по телефону и узнала, что она обожает розовый цвет. Кейт пообещала, что для их встречи она выберет именно его — так и поступила. Одно можно сказать точно: наряд цвета Барби от ME+EM первой леди определенно к лицу.