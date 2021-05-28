Пальто на голое тело и платье Барби: модные шалости Миддлтон в Шотландии
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Фото: Globallook
27 мая день был особенно насыщенный. Утром монаршая семья посетила парк Starbank в Эдинбурге, а затем отправилась в теннисный центр Craiglockhart — сыграть партию с юными спортсменами, а также помериться в точности подач друг с другом (победу Кейт уступила мужу).
Фото: Globallook
Следующий пункт — трогательная встреча с 5-летней Милой — участницей фотопроекта, запущенного герцогиней во время локдауна. Девочка больна лейкемией, и встреча с Кэтрин была ее мечтой. Ранее герцогиня общалась с малышкой по телефону и узнала, что она обожает розовый цвет. Кейт пообещала, что для их встречи она выберет именно его — так и поступила. Одно можно сказать точно: наряд цвета Барби от ME+EM первой леди определенно к лицу.
Фото: Globallook
Вишенка на торте — выход герцогини в небесно-голубом пальто из шерсти от Catherine Walker, которое Кэтрин надела на голое тело. И этот трюк определенно стоит запомнить. Ничего лишнего — только лодочки на шпильке, миниатюрный клатч и увесистые украшения из королевской шкатулки.
Фото: Instagram
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