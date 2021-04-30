Джилл Байден отметила 100 дней президентства мужа в мятом платье

Любопытно, что в этом образе Джилл мы уже видели: его она выбирает для знаковых событий и праздников. Неудивительно, ведь стоит look от Oscar de la Renta около 217 000 рублей. В платье с узнаваемым лимонным принтом и маской с тем же мотивом первая леди отметила 8 марта. Уже тогда оно не давало покоя публике: доктора Байден уличили в копировании стиля Меган Маркл, которая незадолго до этого появилась на онлайн-конференции в «цитрусовом» платье.

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