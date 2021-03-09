Джилл Байден попалась на копировании нарядов Меган Маркл

Меган Маркл, по всей видимости, решила приодеться, сэкономив на гардеробе супруга. На фоне шумихи с интервью пользователи Сети разглядели, что принц Гарри сидел перед камерой в старых заношенных туфлях. С выбором костюма он тоже предпочел не напрягаться и надел любимую двойку, которую только и носит последние три года.