Джилл Байден попалась на копировании нарядов Меган Маркл
Фото: Eastnews
Не так давно Меган Маркл приняла участие в диджитал-конференции, для которой выбрала небесно-голубое платье с ярким лимонным принтом. Наряд от Oscar de la Renta обошелся герцогине в 3 490 долларов (около 258 000 рублей, — прим. ред.). Любопытно, что после эфира эти платья разлетелись из бутиков как горячие пирожки.
Фото: Global Look Press
Видимо, поддалась всеобщему увлечению цитрусовыми и Джилл Байден. 8 марта первая леди США выступила на церемонии International Women of Courage Award, вооружившись «лимонным» платьем. Если Меган выбрала свободный А-силуэт, то доктор Байден предпочла подчеркнуть талию. А к наряду подобрала защитную маску с тем же принтом.
Фото: Global Look Press
Меган Маркл, по всей видимости, решила приодеться, сэкономив на гардеробе супруга. На фоне шумихи с интервью пользователи Сети разглядели, что принц Гарри сидел перед камерой в старых заношенных туфлях. С выбором костюма он тоже предпочел не напрягаться и надел любимую двойку, которую только и носит последние три года.
Фото: Eastnews / Globallook
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