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Джилл Байден попалась на копировании нарядов Меган Маркл

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Джилл Байден

Фото: Eastnews

После длительного затишья принц Гарри и Меган Маркл снова ворвались в топ самых обсуждаемых персон за последние несколько недель. Пока все увлечены откровенным интервью, которое пара дала Опре Уинфри, Джилл Байден попалась на копировании образов герцогини.

Не так давно Меган Маркл приняла участие в диджитал-конференции, для которой выбрала небесно-голубое платье с ярким лимонным принтом. Наряд от Oscar de la Renta обошелся герцогине в 3 490 долларов (около 258 000 рублей, — прим. ред.). Любопытно, что после эфира эти платья разлетелись из бутиков как горячие пирожки.

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Global Look Press

Видимо, поддалась всеобщему увлечению цитрусовыми и Джилл Байден. 8 марта первая леди США выступила на церемонии International Women of Courage Award, вооружившись «лимонным» платьем. Если Меган выбрала свободный А-силуэт, то доктор Байден предпочла подчеркнуть талию. А к наряду подобрала защитную маску с тем же принтом.

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Global Look Press

Меган Маркл, по всей видимости, решила приодеться, сэкономив на гардеробе супруга. На фоне шумихи с интервью пользователи Сети разглядели, что принц Гарри сидел перед камерой в старых заношенных туфлях. С выбором костюма он тоже предпочел не напрягаться и надел любимую двойку, которую только и носит последние три года.

Фото: Eastnews / Globallook

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