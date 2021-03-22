От дерзких, как у Шейк, до ультраярких: самые модные брючные костюмы весны

Шаг, который стоит сделать даже поклонницам total black, — поэкспериментировать со цветом. Мы давно не видели лазурных берегов, поэтому предлагаем совершить оммаж мечте и примерить костюм ультраяркого голубого цвета. В группу поддержки к нему так и просятся минималистичные мюли с драпировками, кипенно-белая малышка Le Chiquito от Jacquemus и пара акцентных золотых серег — снова с цепями.

Ранее мы обсуждали, какую обувь носить в весенне-летнем сезоне. Почему стоит запастись «дедушкиными» носками, и как выглядят самые модные рыбацкие сапоги — читайте на Passion.ru.