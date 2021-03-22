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От дерзких, как у Шейк, до ультраярких: самые модные брючные костюмы весны

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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Брючный костюм — модная константа базового гардероба: две детали — десятки самых разных образов. Пожалуй, это главный аргумент в пользу того, что инвестиция в безупречно скроенную двойку будет самой выгодной. Облюбовала тренд Ирина Шейк, которая отправилась в костюме брутального силуэта на прогулку с дочкой. А испанская королева Летиция уже четыре года щеголяет в любимом наряде цвета жгучего перца от Roberto Torretta. Рассказываем, как стильно обыграть брючный костюм в этом сезоне!

Брутальный черный

  1. Мюли Sinobi, цена по запросу. 2. Сумка Ulyana Sergeenko, 130 000 руб. 3. Очки Versace, 18 600 руб. 4. Серьги Sunlight, 21 371 руб. 5. Пояс Sisley, цена по запросу. 6. Брюки Mango, 3 599 руб. 7. Блейзер Mango, 6 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если вы еще не обзавелись идеальным черным костюмом — скорее исправляйтесь. В весенних коллекциях брендов разных сегментов уже можно добыть подходящий вариант. Мы заглянули в масс-маркет, а обыграть его решили парой необычных деталей. Мотивацией поработать над осанкой станут ортопедические мюли в лучших традициях минимализма, а главное — eco-friendly. Если добавить к получившемуся комплекту яркую сумочку с золотистым замком-фермуаром, то в нем можно смело отправляться со встречи деловой на романтическую.

Total look цвета молока

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 18 990 руб. 2. Трусы Le Journal Intime, 3 400 руб. 3. Бра Le Journal Intime, 5 800 руб. 4. Платок Sandro, цена по запросу. 5. Колье Herald Percy (poisondrop.ru), 7 800 руб. 6. Брюки Laroom, 19 500 руб. 7. Блейзер Laroom, 31 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Уже хочется скинуть с себя громоздкие пальто и всеобъемлющие пуховики — уверены, совсем скоро мы сделаем это. Для встречи с теплом мы подготовили брючную двойку цвета молока с двубортным блейзером и свободными классическими брюками. Под ним прячем соблазнительный комплект белья — тот, что будет ласков к телу в течение дня, но в то же время окажет необходимую поддержку. Добавляем лаконичные ботильоны на kitten heels и пару акцентных деталей — шелковый платок с пестрым принтом и многоярусное колье с цепями, которые и в этот раз не прощаются с нами.

В оттенках лазури

  1. Мюли Ekonika, 8 490 руб. 2. Платок Akhmadullina Dreams, 4 999 руб. 3. Блейзер Lime, 6 599 руб. 4. Серьги MIUZ, 9 134 руб. 5. Брюки Lime, цена по запросу. 6. Футболка Uniqlo, 999 руб. 7. Сумка Jacquemus, 46 628 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Шаг, который стоит сделать даже поклонницам total black, — поэкспериментировать со цветом. Мы давно не видели лазурных берегов, поэтому предлагаем совершить оммаж мечте и примерить костюм ультраяркого голубого цвета. В группу поддержки к нему так и просятся минималистичные мюли с драпировками, кипенно-белая малышка Le Chiquito от Jacquemus и пара акцентных золотых серег — снова с цепями.

Ранее мы обсуждали, какую обувь носить в весенне-летнем сезоне. Почему стоит запастись «дедушкиными» носками, и как выглядят самые модные рыбацкие сапоги — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram

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