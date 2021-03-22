От дерзких, как у Шейк, до ультраярких: самые модные брючные костюмы весны
Фото: Eastnews
Брутальный черный
Фото: Архивы пресс-служб
Если вы еще не обзавелись идеальным черным костюмом — скорее исправляйтесь. В весенних коллекциях брендов разных сегментов уже можно добыть подходящий вариант. Мы заглянули в масс-маркет, а обыграть его решили парой необычных деталей. Мотивацией поработать над осанкой станут ортопедические мюли в лучших традициях минимализма, а главное — eco-friendly. Если добавить к получившемуся комплекту яркую сумочку с золотистым замком-фермуаром, то в нем можно смело отправляться со встречи деловой на романтическую.
Total look цвета молока
Фото: Архивы пресс-служб
Уже хочется скинуть с себя громоздкие пальто и всеобъемлющие пуховики — уверены, совсем скоро мы сделаем это. Для встречи с теплом мы подготовили брючную двойку цвета молока с двубортным блейзером и свободными классическими брюками. Под ним прячем соблазнительный комплект белья — тот, что будет ласков к телу в течение дня, но в то же время окажет необходимую поддержку. Добавляем лаконичные ботильоны на kitten heels и пару акцентных деталей — шелковый платок с пестрым принтом и многоярусное колье с цепями, которые и в этот раз не прощаются с нами.
В оттенках лазури
Фото: Архивы пресс-служб
Шаг, который стоит сделать даже поклонницам total black, — поэкспериментировать со цветом. Мы давно не видели лазурных берегов, поэтому предлагаем совершить оммаж мечте и примерить костюм ультраяркого голубого цвета. В группу поддержки к нему так и просятся минималистичные мюли с драпировками, кипенно-белая малышка Le Chiquito от Jacquemus и пара акцентных золотых серег — снова с цепями.
Ранее мы обсуждали, какую обувь носить в весенне-летнем сезоне. Почему стоит запастись «дедушкиными» носками, и как выглядят самые модные рыбацкие сапоги — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa / Instagram
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