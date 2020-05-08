Спирс, Милявская, Клум и другие звезды, которые выбирают одежду не по размеру: фото
Фото: Globallook
Бритни Спирс
Фото: Instagram
Бритни Спирс — признанная королева микроскопических шортов и миниатюрных топов с цветочным принтом. 38-летняя поп-дива не прощается с тем, что носила 20 лет назад, поэтому в своем Instagram смело позирует перед камерой в нарядах, которые ей не по размеру. В одной из последних публикаций Спирс показала образ с небесно-голубым топом с пышными рукавами в духе «деревенской романтики» и подверглась критике. Фолловеры отметили, что карантин не идет фигуре звезды на пользу.
Анастасия Волочкова
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова — любительница демонстрировать фигуру со всех ракурсов. В Сети прима-балерина частенько появляется в купальниках, и иногда и без них, прикрываясь банным веником. Волочкова нередко берет на вооружение облегающие платья миниатюрной длины и ультракороткие шорты низкой посадки. В дополнение — безусловно, максимально высокие каблуки.
Хайди Клум
Фото: Eastnews
В апреле, выступая в роли ведущей шоу талантов, Хайди Клум сделала эпатажный ход. Супермодель надела мини-платье с эффектном голограммы и весьма нескромным декольте. Эффект пуш-ап был настолько силен, что бюст, казалось, вот-вот выпрыгнет на сцену.
Лолита Милявская
«По-моему я крутая тетка» — похвасталась Лолита Милявская на одном из видео в своем Instagram. И не даром, ведь на шоу Ивана Урганта певица пришла в облегающем полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, усыпанного стразами. Звезда призналась, что берегла его для несостоявшегося концерта, поэтому съемки шоу — отличный повод выгулять его.
Меган Маркл
Фото: Dpa
Этот выход Меган Маркл на премьеру «Король Лев» мир обсуждал еще долго, называя настоящим модным фиаско. Экс-герцогиня наела приталенное платье черного цвета с верхом из прозрачной сетки. По всей видимости, лиф наряда был ей немного тесен, и бюст так и просился наружу.
Ким Кардашьян
Фото: Globallook
Ким Кардашьян — поклонница тесных латексных комбинезонов и платьев. В вместе с тем — не упускает из виду и oversize. «Как хорошо бы сидело но мне это платье Versace, если было бы по размеру» — прокомментировала Ким свое фото в Instagram, опубликованное в ноябре 2019 года. Модель часто показывает примерки в своей роскошной гардеробной комнате. А наряд действительно великолепен, правда, великоват на несколько размеров.
Наталья Рудова
Фото: Instagram
В период самоизоляции Наталья Рудова устраивает модные дефиле с примеркой любимых платьев. Нетрудно догадаться о любви актрисы в мини-длине и плотно прилегающим силуэтам. Один из таких нарядов произвел настоящий фурор в Сети, однако, некоторые фолловеры все равно посчитали огненно-красное платье слишком коротким.
Белла Хадид
Фото: Globallook
Белла Хадид обожает микротопы, которые едва сходятся на груди, но и об oversize не забывает. В ход идут гиперобъемные дутые куртки, широкие треники, многослойность и деним, будто снятый с чужого плеча. Что ж, на хрупких плечах модели, названной самой красивой женщиной в мире, oversize смотрится максимально стильно.
Эмили Ратажковски
Фото: Globallook
Эмили Ратажковски мы привыкли видеть, скорее, без одежды, чем в ней. Модель часто позирует в съемках в стиле ню, рекламирует купальники и даже запустила собственную линейку микроскопических бикини в своем стиле. Но, выходя на прогулки с бойфрендом, Ратажковски предпочитает одежду «с чужого плеча» и не прочь позаимствовать вещи из гардероба возлюбленного.
Рианна
Рианна — еще одна неизменная поклонница гиперобъемных вещей. Среди фаворитов певицы — огромные толстовки, свободные треники и пуховики-гиганты. Одним из самых обсуждаемых образов звезды в 2019 году стал бежевый монолук, построенный вокруг полурпозрачного платья и гигантских ботфортов.
Мирослава Дума
Фото: Instagram
Мирослава Дума, главный редактор модного российского журнала и экоактивистка, ломает все стереотипы, связанные со стилем для миниатюрных женщин. Имея рост 154 сантиметра, Дума не перестает носить спортивные вещи oversize, объемные пальто в пол и брючные костюмы по типу мужских.
Хейли Бибер
Фото: Instagram
Возлюбленная Джастина Бибера часто берет вещи у бойфренда, надевая огромные бомберы, свободные футболки, широкие треники и мужские рубашки. При этом Хейли Болдуин не упускает возможности похвастаться стройной фигурой и рельефным прессом в миниатюрных бикини, не оставляющих места для фантазии.
Ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые выходят в свет в одних и тех же нарядах по несколько раз. Подробнее о случаях, когда звезды решили повторить свой модный успех, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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