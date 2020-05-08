Спирс, Милявская, Клум и другие звезды, которые выбирают одежду не по размеру: фото

Возлюбленная Джастина Бибера часто берет вещи у бойфренда, надевая огромные бомберы, свободные футболки, широкие треники и мужские рубашки. При этом Хейли Болдуин не упускает возможности похвастаться стройной фигурой и рельефным прессом в миниатюрных бикини, не оставляющих места для фантазии.

Ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые выходят в свет в одних и тех же нарядах по несколько раз. Подробнее о случаях, когда звезды решили повторить свой модный успех, читайте на Passion.ru.