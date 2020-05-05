От клейкой ленты до SPF-крема и контуринга: как сохраняют форму бюста Кардашьян, Клум и другие звезды
Фото: Globallook
Появление Хайди Клум в платье с эффектом голограммы никого не оставил равнодушным: в Сети еще долго обсуждали экстремально глубокое декольте. 46-летняя супермодель всегда выбирает экстравагантные аутфиты и смело демонстрирует фигуру, что вызывает и восхищение, и критику со стороны фолловеров. Этот выход стал одним из самых запоминающихся, ведь еще немного и бюст Клум выпрыгнул бы на свободу. При этом из-под него виднелся бюстгальтер с пуш-ап эффектом.
39-летняя Ким Кардашьян не скрывает, что уже долгие годы использует для поддержания формы груди обыкновенный широкий скотч. Лайфхак звезда применяет всегда, когда надевает платья с глубокими V-образными вырезами и блейзеры на голое тело. «Я использовала все: от клейкой до упаковочной и маскирующей ленты. Думаю, клейкая лента — самое лучшее» — цитирует Ким The Sun. Единственный минус такого метода — неприятные ощущения при удалении скотча с тела. Устав от этого, Кардашьян решила помочь себе и многим женщинам, выпустив собственную липкую ленту.
Фото: Globallook
Секрет всегда безупречного бюста 50-летней Дженнифер Лопес — в сохранении красоты кожи. И особенно это касается деликатной зоны декольте. Уже много лет Джей Ло ежедневно использует SPF-крема и должное внимание уделяет увлажнению, чтобы предотвратить появление морщин и пигментации.
Фото: Globallook
Для сохранения формы бюста многие женщины идут на самые отчаянные уловки, жертвуя комфортом. Среди них и 54-летняя Элизабет Херли, которая спит в бюстгальтере и не брезгует эластичными лентами по совету Ким Кардашьян — его всегда можно найти в ее сумочке.
Фото: Globallook
Еще одна поклонница носить бра 24/7 — Лоррейн Келли. Видимо, не зря: в свои 60 шотландская телеведущая может похвастаться прекрасными формами. Звезда признается, что даже спит в нем: «Я чувствую дискомфорт, когда снимаю его. Возможно, я странная».
Фото: Globallook
Знаменитая plus-size-модель Эшли Грэм пропагандирует бодипозитив, и ничего не скрывает от своей аудитории. Звезда смело публикует фото, сделанные во время кормления ребенка грудью, показывает, какие процедуры для бюста делает. Среди любимых методов — кислородный уход для зоны декольте, который помогает держать кожу в тонусе.
Фото: Globallook
Хлои Кардашьян, как и ее сестры, — настоящая фанатка контуринга. И делает его не только на лице, моделируя графичные скулы и овал лица, но и на груди. 35-летняя модель использует бронзер на внутренней стороне бюста, оттеняя его контур.
Фото: Globallook
Тайна Сьюзен Сарандон кроется в микроскопических топах, которые поддерживают ее грудь под одеждой. 73-летняя актриса выбирает топы не несколько размеров меньше, чтобы приподнять бюст и скруглить форму, при этом сохранить естественный вид.
Фото: Globallook
Носить или не носить бюстгальтер — этот спор загорелся как между женщинами, так и в кругах экспертов. Главные участники противостояния — комфортные бра-топы из эластичных материалов (по типу спортивных) и соблазнительное кружевное белье. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!