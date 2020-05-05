От клейкой ленты до SPF-крема и контуринга: как сохраняют форму бюста Кардашьян, Клум и другие звезды

Появление Хайди Клум в платье с эффектом голограммы никого не оставил равнодушным: в Сети еще долго обсуждали экстремально глубокое декольте. 46-летняя супермодель всегда выбирает экстравагантные аутфиты и смело демонстрирует фигуру, что вызывает и восхищение, и критику со стороны фолловеров. Этот выход стал одним из самых запоминающихся, ведь еще немного и бюст Клум выпрыгнул бы на свободу. При этом из-под него виднелся бюстгальтер с пуш-ап эффектом.