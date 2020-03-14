Постройневшая Лолита Милявская в дерзком купальнике с глубоким вырезом передала привет поклонникам

«Мой день артиста) Переезд сегодня поездом. Бешеное Удовольствие от тура по стране!!! Люди плачут и смеются на концертах. Расслабляются и начинают Любить Себя не стесняясь. Никакого уныния, дорогие мои‼️ Все испытания пройдем Вместе и с Улыбкой!!! Мы очень Сильные!!! Живые во всех смыслах!!! Но руки не забываем мыть в любом случае», — написала она.

«Лолита, классно выглядите», «Бешеная энергетика! Купальник супер! Обожаю такой крой», «Вот не стыдно быть такой ахренительной?! Вы потрясающая женщина», «Какая же Лолита прекрасная женщина и совсем без комплексов, как же тоже научится не стеснятся недостатков», «Лола шепните мне на ушко)) секрет такой красоты.. Ну не худею, хоть тресни», «Лолита, вы мой стимул! Иду упорно к похудению... Через эндокринолога и спорт», — комментируют восхищенные подписчики.