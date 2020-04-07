Бритни Спирс в топе не по размеру подверглась критике в Сети: «Карантин не идет вам на пользу»

Фолловеры не сдерживали насмешек в адрес звезды. «Пожалуйста, поменяй визажиста», «У вас все нормально?!», «Королева ретуши», «Иди спать, Бритни», «Ужасные фотографии. Выглядите так, будто бы не спали и не мылись», «Ты совершенно не фотогенична», «Бритни, ты можешь надеть что-нибудь другое?», «Карантин не идет вам на пользу» — пишут в комментариях

Фото: Instagram

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