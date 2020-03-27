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Наталья Рудова в ультракоротком платье огненного цвета заинтриговала поклонников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Наталья Рудова заинтриговала поклонников домашней примеркой нарядов. 36-летняя актриса занялась разбором гардероба и поделилась селфи в ультракоротком платье.

«Девочки , признавайтесь! Часто ли вы, имея время, перемериваете дома свои наряды?? Особенно те, которые ни разу не надевали потому что: нужно похудеть; слишком секси; меня не поймут; время не пришло» — прокомментировала Рудова новый пост в Instagram. Актриса позирует у зеркала в миниатюрном платье огненно-красного цвета. Экстремально короткая длина, интригующий вырез декольте, пересечения бретелей и прилегающий силуэт подчеркнули роскошные формы звезды.

Яркий look Рудовой не оставил поклонников равнодушными. «Очень красивое платье! Наташа, фигура у тебя огонь!», «Какая красивая фигура», «Ай-ай-ай, какая девочка!», «Хорошо выглядите!», «Эталон красоты», «Наташа, прекрасно выглядишь», «Вы сногсшибательна», «Наряд великолепен», «Платье подчеркивает красоту и фигуру, красный цвет твой!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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