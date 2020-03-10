Меган Маркл, Дженнифер Лопес и другие звезды, которые выходят в свет в одних и тех же нарядах: фото

Многие звезды приняли философию разумного потребления еще задолго до того, как это стало трендом. Одни и те же наряды по несколько раз носят и селебрити, и королевские особы, и даже самые влиятельные люди в fashion-индустрии. И речь идет не только о повседневных аутфитах, но и о выходах на красную дорожку. Кто из звезд предпочитает давать одежде вторую (и не только!) жизнь — разбирался Passion.ru!