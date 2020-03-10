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Меган Маркл, Дженнифер Лопес и другие звезды, которые выходят в свет в одних и тех же нарядах: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес на показе Versace, сентябрь 2019 г.

Фото: Dpa

Многие звезды приняли философию разумного потребления еще задолго до того, как это стало трендом. Одни и те же наряды по несколько раз носят и селебрити, и королевские особы, и даже самые влиятельные люди в fashion-индустрии. И речь идет не только о повседневных аутфитах, но и о выходах на красную дорожку. Кто из звезд предпочитает давать одежде вторую (и не только!) жизнь — разбирался Passion.ru!

Меган Маркл

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Королевский тур в Африку, сентябрь 2019

Фото: Eastnews

После громких скандалах на тему расточительности экс-герцогини госпожа Маркл взялась за ум, доказав, что совсем не обязательно покупать новые наряды для того, чтобы выглядеть сногсшибательно. В 2018 году королевская пара отправилась в тур по Австралии, где Меган продемонстрировала аутфит на основе василькового платья-рубашки. Тем же приемом жена принца Гарри воспользовалась и в сентябре 2019 года во время визита в Африку. Правда, небесно-голубые лодочки Маркл заменила на комфортные эспадрильи на танкетке.

Дженнифер Лопес

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Показ Versace в Милане, сентябрь 2019 г.

Фото: Dpa

В сентябре 2019 года Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор: дефиле поп-дивы в финале показа Versace обсуждали бурно и долго. Джей Ло вышла на подиум в легендарном платье со знаковым для бренда тропическим принтом, в котором в 2000 году блистала на церемонии Grammy. Невесомый наряд с нескромным декольте и экстремальными разрезами смотрелся на 50-летней Лопес еще эффектнее, чем 20 лет назад.

Кейт Миддлтон

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Церемония BAFTA, февраль 2020 г.

Фото: Globallook

Герцогиня Кембриджская — одна из рекордсменок по части повторяющихся аутфитов. В феврале 2020 года Кейт Миддлтон блистала на церемонии BAFTA в роскошном платье Alexander McQueen, которое за 8 лет до этого выбрала для королевского приема в Малайзии. Видимо, аутфиты 2012 года герцогине особенно по душе: образ total red, в котором она появилась на праздновании 60-летнего юбилея правления Елизаветы II она решила повторить в рамках одного из официальных визитов в 2015 году.

Испанская королева Летиция

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Прием во дворце в Мадриде, февраль 2020 г.

Фото: Globallook

Жена испанского короля — настоящая поклонница масс-маркета и распродаж. Королеву Летицию часто замечают в повторяющихся аутфитах. Любопытно, что на дворцовых приемах 2018 и 2019 годов монаршая особа появилась дважды в одинаковом платье. Что ж, роскошный синий бархат испанской королеве определенно к лицу — почему бы и не повторить?

Софи Лорен

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Съемки телешоу, март 2011 г.

Фото: Eastnews

Давать второй шанс наиболее ярким образам не боится и Софи Лорен. Легендарная актриса применила силуэтное черное платье с фигурным вырезом и рукавами из сетки телесного цвета дважды — на церемонии «Золотой глобус» в январе 2010 года, а затем — на съемках телевизионного шоу в марте 2011 года.

Джейн Фонда

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Церемония «Оскар», февраль 2020 г.

Фото: Globallook

На церемонии «Оскар» в 2020 году сотни тысяч восторженных взглядов были направленны на 82-летнюю Джейн Фонду. Актриса похвасталась потрясающей фигурой в силуэтном платье с полупрозрачным верхом — тем же, в котором сияла на красной дорожке Каннского фестиваля в 2014 году. Разница в 6 лет абсолютно незаметна!

Иванка Трамп

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Визит в Индию, февраль 2020 г.

Фото: Eastnews

Элегантное платье с акцентным цветочным принтом, по всей видимости, любимое в travel-гардеробе Иванки Трамп. В нем в 2019 году дочь президента отправилась в Аргентину, подобрав пастельно-голубые лодочки в тон, а уже в феврале 2020 решила повторить успех в Индии с пламенно-красными туфлями на шпильке.

Анна Винтур

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Вашингтон, март 2012 г.

Фото: Globallook

Даже главный редактор американского Vogue и одна из самых влиятельных персон мира моды не боится появляться в одном и том же на важных мероприятиях. В этом черно-белом платье Chanel мы видели Анну Винтур дважды: на Met Gala 2012 и во время визита в Вашингтон в 2009 году.

Хелена Бонем Картер

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Премьера фильма «Алиса в Стране чудес», декабрь 2014 г.

Фото: Globallook

Хелена Бонем Картер надела шелковое платье насыщенного красного цвета сразу 3 раза — в 2010, в 2011 и в 2014 году. При этом решила не усложнять и не менять детали — все тот же широкий пояс-корсет, черные туфли на каблуке и удлиненный черный смокинг.

Кейт Бланшетт

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Каннский фестиваль, майл 2018. г.

Фото: Globallook

Кейт Бланшетт посетила самые ожидаемые мероприятия мирового масштаба без лишней заботы о новизне своего наряда. И не зря: в аужрном черном платье в пол актриса выглядела одинаково роскошно как на «Золотом глобусе» в 2014 году, так и на Каннском фестивале в 2018-м.

Кира Найтли

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Свадьба актрисы, 2013 г.

Фото: Globallook

В 2018 году Кира Найтли вышла замуж в совершенно расслабленном образе — без головокружительных шпилек и роскошной прически, а кроме того — в платье, которому на тот момент было уже 5 лет. Нежное пышное платье Chanel оказалось вне времени — в нем образ актрисы не проигрывал ни на премии BAFTA в 2008-м, ни на свадебном торжестве в 2013-м.

Кирстен Данст

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Январь 2017 г.

Фото: GettyImages

Кирстен Данст показала, что такое настоящий винтаж. В дерзком кружевном платье-мини Данст впервые блеснула в 2004 году на вечеринке Vanity Fair. А в 2017-м актриса обыграла его удлиненный черным блейзером, получив не менее эффектный результат.

Лора Дерн

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Вечеринка Vanity Fair, 2020 г.

Фото: Globallook

53-летняя Лора Дерн, по всей видимости, устроила тотальный разбор гардеробной комнаты. Одну из находок мы видели на церемонии «Оскар» в 2020 году — лаконичное платье-макси с разрезами на груди. Никто и не подумает, что наряду уже исполнилось 7 лет, и в нем же актриса сияла на вечеринке Vanity Fair в 2013-м.

Далеко не все селебрити носят исключительно дизайнерскую одежду и дорогие украшения, делая выбор в пользу бюджетных марок.Подробнее о самых экономных звездах читайте на Passion.ru.

Фото: Dpa, Globallook, Vostock-photo, Eastnews

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