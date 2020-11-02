Смело и дерзко: как модницы за 50 носят «хищные» принты
Фото: Джудит / Instagram @stylecrone
С яркими акцентами
Леопардовый принт часто занимает ключевые роли в аутфитах: на total look редко кто решается, но добавлять его в качестве акцента — всегда верный выход. Рассмотрим пару ходов, которые точно должны сработать, и первый из них демонстрирует Грис Ганем. Фэшионистка определенно знает, чем восхитить армию в почти 300 тысяч поклонников. Поэтому смело сочетает леопардовое пальто с ультраяркой прямой юбкой с выделкой под кожу питона, и на этом не останавливается. Финальным штрихом для вау-эффекта стали сапоги оттенка капучино с деталями цвета металлик.
Идеально выверенное сочетание анималистических мотивов — с насыщенными оттенками желтого. Причем с любыми: от канареечного и охры до лимонного и цвета яичного желтка. Эффектная испанка Патриция Касарини призывает сочетать короткие леопардовые пальто с ультражелтыми прямыми брюками. Удачно увенчает такой микс пара удобных кед и сумка-седло в лучших традициях бохо.
А вот Биби Хорст решила не рисковать и отдала пальму первенства цвету, а уж затем добавила «хищный» мотив в качестве акцента. Васильковый голубой 56-летняя модница разбавила теплым клетчатым шарфом и перчатками «под гепарда».
С черным
И снова Грис Ганем предлагает безупречную модную экипировку, вдохновляясь окрасом рептилий. Все гениальное просто, а самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. По примеру Ганем можно замиксовать облегающий «змеиный» топ с фигурным вырезом (или водолазку) с любыми базовыми брюками. Черный цвет никогда не проигрывает в паре с животными принтами. Блогер уверенно балансирует на шпильках, но аутфит будет одинаково хорошо смотреться с любой обувью: от анкл-бутс на миниатюрных каблуках-«рюмочках» до брутальных челси на тракторной подошве.
Есть две детали, без которых Джудит Бойд не может представить свой стиль: причудливые шляпки (им она давно потеряла счет) и одежда с «дикими» принтами. Фэшионистка не боится надеть все лучшее сразу: и леопардовые брюки-палаццо, и головной убор с тем же мотивом, и украшения-гиганты.
Патриция Касарини показывает, насколько удачен микс пятнистых паттернов и дерзкой кожи. Прямая юбка с разрезом спереди плюс объемный бомбер О-силуэта дали демонстративно трендовое сочетание, которое превращает акцентные принты во вневременную классику.
С другими принтами
Удачное соседство принтов, которое стоит взять на карандаш, — микс питона и классической клетки «принц Уэльский». Главное правило — родственная гамма оттенков и максимально простые формы. Наша модная героиня подчеркнула фигуру облегающими миди-платьем, поверх которого надела классическое пальто. Последнее можно легко заменить на жакет «сурового» силуэта или кардиган.
C денимом
Просто и стильно: «драматичная» блузка со слегка театральным воротником и объемными рукавами демонстрирует стопроцентную совместимость с широкими джинсами в лучших традициях гранжа. Финальный аккорд — пара остромодных ботильонов в базовом молочном оттенке и на миниатюрных фигурных каблуках. Грик Ганем точно знает, как сбросить пару десятков лет с цифр в паспорте!
Среди приемов, полюбившихся модницам за 50, часто встречаются брутальные скинни-брюки из кожи, неоновые оттенки и длина мини. О шаблонах, которые давно сломанывозрастными фэшионистками, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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