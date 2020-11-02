Смело и дерзко: как модницы за 50 носят «хищные» принты

Просто и стильно: «драматичная» блузка со слегка театральным воротником и объемными рукавами демонстрирует стопроцентную совместимость с широкими джинсами в лучших традициях гранжа. Финальный аккорд — пара остромодных ботильонов в базовом молочном оттенке и на миниатюрных фигурных каблуках. Грик Ганем точно знает, как сбросить пару десятков лет с цифр в паспорте!

Среди приемов, полюбившихся модницам за 50, часто встречаются брутальные скинни-брюки из кожи, неоновые оттенки и длина мини. О шаблонах, которые давно сломанывозрастными фэшионистками, читайте на Passion.ru.