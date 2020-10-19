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С миди-платьем, вместо топа и не только: как стильно носить кардиган

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Жанна Дамас

Фото: Instagram @jeannedamas

Тенденции этой осени не только переходят в зону комфорта, но и создают ее. Мягкие текстуры шерсти и кашемира, объемные силуэты и нежные оттенки — стопроцентное попадание в тренд. С наступлением холодов в модном авангарде оказались свободные кардиганы крупной вязки. Теперь они претендуют на место главных, составляя конкуренцию свитерам и пуловерам всех мастей. Что ж, по части универсальности с ними действительно трудно поспорить. Поэтому мы составили три стильных сочетания, которые определенно стоит взять на карандаш.

С денимом

  1. Юбка H&M, 1 599 руб. 2. Кардиган Maje, цена по запросу. 3. Куртка Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 4. Сумка Topshop (yoox.com), 3 300 руб. 5. Ботинки Mango, 8 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Необходимость номер один — укороченный кардиган О-силуэта в гамме конфетных оттенков. Рекомендуем отправляться на охоту за ним прямо сейчас! Приметы: теплый, фактурный и прекрасно ладит с большинством осенних образов. Среди оттенков-фаворитов — нежная розовая пудра, лаванда, фисташковый. Предлагаем носить поверх бескаркасного бра или боди, расстегнув одну или несколько последних пуговиц. Рифмуем с юбкой из кожи (или ее альтернатив) молочного оттенка, добавляем объемную косуху из Денима и пару ботинок на брутальной подошве.

Жанна Дамас / Instagram @jeannedamas

Мастерски жонглировать трендом на кардиганы умеет Жанна Дамас — однозначно стоит заглянуть в ее блог за вдохновением. Парижанка обожает микс укороченных кардиганов с объемными рукавами и классического синего денима. Кстати, носит их или поверх микротопов из трикотажа, или на голое тело.

Вместо джемпера

  1. Сумка Pinko, 26 165 руб. 2. Куртка «Снежная Королева» x Lina_Dembikova, цена по запросу. 3. Кардиган Mango, 3 599 руб. 4. Брюки Uniqlo, 2 999 руб. 5. Кеды Sandro, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Остромодные в этом сезоне ореховые оттенки советуем взять на вооружение здесь и сейчас. Вокруг них выстраиваем расслабленный аутфит, идеальный для долгих прогулок по осенним паркам и обсуждения последних новостей с подругами в кафе. Надеваем объемный кардиган со слегка «драматичными» рукавами вместо джемпера, можно кокетливо расстегнуть первую пуговицу и нарочито небрежно оголить одно плечо. Выигрышную партию с ним сыграют прямые брюки цвета шоколада, обязательно с высокой посадкой. Заменить их в комплекте с легкостью смогут и суперудобные трикотажные палаццо. Накидываем свободную куртку с фактурой Teddy Bear и кожаными вставками, добавляем миниатюрную сумку в тон образу и пару стильных кед.

С летящим миди-платьем

  1. Кардиган Tom Tailor, 7 999 руб. 2. Оптические оправы Dolce & Gabbana, цена по запросу. 3. Сумка Pinko, 37 610 руб. 4. Платье Mango, 6 499 руб. 5. Сапоги Sandro, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Оставшиеся с лета шифоновые платья с флористическими мотивами не рекомендуем прятать в дальний ящик. Кардиган крупной вязки О-силуэта, вторящий гамме принта, составит ему отличную компанию и спасет от непогоды. К такому комплекту подойдет любая обувь: от модных челси на тракторной подошве до элегантных сапог с широким голенищем. На весну этот look можно использовать с любыми кедами или массивными кроссовками. Дело остается за малым: вместительной объемной сумкой актуальной модели puffer, акцентами в виде бижутерии или стильных очков.

Ранее мы составляли модный гид по применению одного из самых провокационных трендов сезона — кожаного пальто. Как носить и с чем сочетать — изучайте с Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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