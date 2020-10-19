С миди-платьем, вместо топа и не только: как стильно носить кардиган
Фото: Instagram @jeannedamas
С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Необходимость номер один — укороченный кардиган О-силуэта в гамме конфетных оттенков. Рекомендуем отправляться на охоту за ним прямо сейчас! Приметы: теплый, фактурный и прекрасно ладит с большинством осенних образов. Среди оттенков-фаворитов — нежная розовая пудра, лаванда, фисташковый. Предлагаем носить поверх бескаркасного бра или боди, расстегнув одну или несколько последних пуговиц. Рифмуем с юбкой из кожи (или ее альтернатив) молочного оттенка, добавляем объемную косуху из Денима и пару ботинок на брутальной подошве.
Мастерски жонглировать трендом на кардиганы умеет Жанна Дамас — однозначно стоит заглянуть в ее блог за вдохновением. Парижанка обожает микс укороченных кардиганов с объемными рукавами и классического синего денима. Кстати, носит их или поверх микротопов из трикотажа, или на голое тело.
Вместо джемпера
Фото: Архивы пресс-служб
Остромодные в этом сезоне ореховые оттенки советуем взять на вооружение здесь и сейчас. Вокруг них выстраиваем расслабленный аутфит, идеальный для долгих прогулок по осенним паркам и обсуждения последних новостей с подругами в кафе. Надеваем объемный кардиган со слегка «драматичными» рукавами вместо джемпера, можно кокетливо расстегнуть первую пуговицу и нарочито небрежно оголить одно плечо. Выигрышную партию с ним сыграют прямые брюки цвета шоколада, обязательно с высокой посадкой. Заменить их в комплекте с легкостью смогут и суперудобные трикотажные палаццо. Накидываем свободную куртку с фактурой Teddy Bear и кожаными вставками, добавляем миниатюрную сумку в тон образу и пару стильных кед.
С летящим миди-платьем
Фото: Архивы пресс-служб
Оставшиеся с лета шифоновые платья с флористическими мотивами не рекомендуем прятать в дальний ящик. Кардиган крупной вязки О-силуэта, вторящий гамме принта, составит ему отличную компанию и спасет от непогоды. К такому комплекту подойдет любая обувь: от модных челси на тракторной подошве до элегантных сапог с широким голенищем. На весну этот look можно использовать с любыми кедами или массивными кроссовками. Дело остается за малым: вместительной объемной сумкой актуальной модели puffer, акцентами в виде бижутерии или стильных очков.
Ранее мы составляли модный гид по применению одного из самых провокационных трендов сезона — кожаного пальто. Как носить и с чем сочетать — изучайте с Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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