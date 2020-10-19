С миди-платьем, вместо топа и не только: как стильно носить кардиган

Оставшиеся с лета шифоновые платья с флористическими мотивами не рекомендуем прятать в дальний ящик. Кардиган крупной вязки О-силуэта, вторящий гамме принта, составит ему отличную компанию и спасет от непогоды. К такому комплекту подойдет любая обувь: от модных челси на тракторной подошве до элегантных сапог с широким голенищем. На весну этот look можно использовать с любыми кедами или массивными кроссовками. Дело остается за малым: вместительной объемной сумкой актуальной модели puffer, акцентами в виде бижутерии или стильных очков.

Ранее мы составляли модный гид по применению одного из самых провокационных трендов сезона — кожаного пальто. Как носить и с чем сочетать — изучайте с Passion.ru.