Брутальная кожа и серьги-гиганты: что носят модницы за 50

Гораздо скромнее дополняет свои образы 72-летняя Линда Родин, которая обожает необычные солнцезащитные очки а-ля винтаж. Стилист разбавляет ими расслабленные образы для прогулки с любимым пуделем и никогда не забывает акцентировать губы яркой помадой.

Ранее мы рассказывали о модных мифах, которые развеивают красотки с пышными формами. Один из них — мини-платья. Какие модели выбирают модницы plus-size — читайте на Passion.ru.