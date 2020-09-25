Брутальная кожа и серьги-гиганты: что носят модницы за 50
Фото: Instagram @schokoladenjahre
Кожа
Фото: Instagram @patzhunter
Этот смелый тренд не покидает списки модных хитов и уже претендует на место не только в вашем сердце, но и в гардеробе на осенне-зимний сезон. Подсмотреть варианты стильных сочетаний можно в блоге ультрамодной испански Патриции Касарини, которая экспериментирует на тему брутальных комбинезонов и облегающих брюк. Последние она предлагает миксовать с мягким трикотажем и высокими сапогами-чулками. Вписать деталь легко даже в офисный дресс-код, если правила не так строги. Например, 56-летняя Биби Хорст рифмует их с базовой водолазкой и классическим жакетом молочного оттенка, при этом остается только в выигрыше.
Оммаж коже часто совершает Лин Слейтер. Эта эпатажная модница — не только модный блогер, но и, на минуточку, профессор социологии. В жизни и на съемках Лин применяет кожу самых сочных цветов, активно делая ставку на oversize. А для удачного завершения аутфитов не скупится на массивные украшения и очки самых причудливых форм.
«Хищные» принты
Фото: Instagram @schokoladenjahre
Одна из самых спорных тенденций, которая наиболее часто вызывает атаки хейтеров в адрес селебрити и инфлюенсеров. Носить анималистические принты, конечно, надо уметь. Но уж точно не прятать пятнистые вещи в дальний ящик. Биби Хорст предлагает акцентировать внимание на летящую юбку и совместить ее с элегантными сапогами из кожи и объемным свитером крупной вязки. Патриция Касарини предпочитает не усложнять, и действует по той же стратегии, а вот Донателла Версаче не боится эпатировать, поэтому смело надевает леопардовые мини-платья с ботфортами.
В это трудно поверить, но дизайнеру Вере Вонг в этом году исполнился 71 год. Лицо и тело 18-летней девушки она демонстрирует со всех ракурсов, выбирая ультракороткие шорты и облегающие топы. Меланжевый трикотаж Вонг совместила с неоновым бомбером со змеиным принтом — берем прием на вооружение!
И снова обращаемся за модным советом к Биби Хорст: красотка удачно обыграла классический синий оттенок, разбавив лаконичный офисный жакет летящим платьем с питоновым окрасом. Для закрепления вау-эффекта в ход пошли анкл бутс на устойчивом каблуке, вместительная молочно-белая сумка и акцентная бижутерия.
Ультраяркие оттенки
Фото: Instagram @schokoladenjahre
Фэшионистки ставят яркость на максимум, добавляя в свои образу канареечный желтый, электрический синий и цвет перца чили. Обтратить внимание на последний советует Маргарита Аргуэльес, показывая свою вариацию на тему power dressing с насыщенно-красной брючной двойкой с зауженными брюками и удлиненным блейзером — ее блогер миксует с бланковой футболкой и текстильными кедами. А вот дизайнер Суси Реджано миксует все самое яркое сразу и выбирает пестрый полосатый принт.
58-летняя Софи Фонтанель не скрывает своей любви к сочным оттенкам, поэтому умело использует их в своих аутфтах. Новый парижский шик в прочтении фэшионистки — укороченные белые брюки плюс свободная рубашка цвета неоновой фуксии и солнечно-желтые ботинки на тракторной подошве.
Минувшим летом брючные костюмы и «плечистые» блейзеры цвета фуксии взрывали подиумы в блоги инфлюенсеров. Патриция Касарини не составила исключение, блеснув в ленте Instagram в ультраяркой двойке с жакетом на голое тело.
Броские аксессуары
Настоящая страсть модниц за 50 — бижутерия гипертрофированных размеров, очки самых затейливых форм и замысловатые головные уборы. 2020 год и пандемия коронавируса добавили в этот список защитные маски, декорированные мерцающими кристаллами, смелыми надписями и логоманией. Лин Слейтер не упускает возможности надеть все лучшее сразу, разбавляя образы серьгами-шандельерами и брутальными цепями.
Любительница винтажа и «от кутюр» Сесилия Матчи Лаварини наряжается в пух и прах и для светских мероприятий, и для повседневных выходов. Увесистые колье она водружает друг на друга, миксует их с огромными серьгами и добавляет крупные очки, щедро декорированные золотистой лепниной, чтобы мало уж точно не показалось.
Гораздо скромнее дополняет свои образы 72-летняя Линда Родин, которая обожает необычные солнцезащитные очки а-ля винтаж. Стилист разбавляет ими расслабленные образы для прогулки с любимым пуделем и никогда не забывает акцентировать губы яркой помадой.
Ранее мы рассказывали о модных мифах, которые развеивают красотки с пышными формами. Один из них — мини-платья. Какие модели выбирают модницы plus-size — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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