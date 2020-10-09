От брутальных казаков до сапог на «рюмочке»: актуальная обувь на осень

Хайкинг на головокружительных шпильках отменяется — на смену им пришел фигурный kitten heel, известный как «рюмочка». Каблук может приобретать самые разнообразные формы, но его небольшая высота остается константой. Советуем обратить внимание на универсальные цвета — антрацитовый черный, кипенный белый и кофейный, хотя и желание отыграться на цвете тоже поощряем.

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