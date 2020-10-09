От брутальных казаков до сапог на «рюмочке»: актуальная обувь на осень
Грубые казаки
Фото: Архивы пресс-служб
Казаки не прощаются с нами и этой осенью, поэтому вердикт им выносим однозначный — носить! Остромодные вариации на тему вестерна приобретают самые разнообразные формы: от высоких ковбойских сапог с объемным голенищем до коротких ботинок на массивном каблуке. В фокусе — классика в черной коже и замше цвета карамели, а вместе с тем — «змеиные» принты и контрастные детали.
Модный блогер Лили Монтассер знает все о брутальности. Фэшионистка обожает грубую обувь, одежду из кожи и тотальный oversize. У нее и учимся носить ковбойские сапоги с металлической фурнитурой и тиснением под кожу питона. Лили рифмует их с любимыми шортами ультракороткой длины, которые прячет под объемной курткой-рубашкой с бахромой.
Красотка с пышными формами Рэйен Лангас экспериментирует с классикой casual, добавляя к базовой водолазке белого цвета облегающие джинсы высокой посадки. Скрепляют союз казаки с фигурными голенищами и миксом текстур.
Инфлюенсер Лин Слейтер уверенно движется к семидесяти, доказывает, что это просто цифры. К модным казакам цвета карамели блогер добавляет прямые, укороченные книзу джинсы из темного денима и блейзер oversize.
Брутальные берцы
Фото: Архивы пресс-служб
Мотивы милитари окончательно утвердили свои позиции на модном фронте и не собираются сдаваться. Пожалуй, один из самых практичных трендов, который легко впишется в любой аутфит и спасет в промозглую погоду. Носим с мини- и миди-платьями из летящих тканей, добавляем к образами с джинсами и объемными блейзерами, миксуем с брючными костюмами — любая партия будет выигрышной. Главное правило: чем массивнее, тем актуальнее.
В повседневных образах советуем не усложнять: стиль и комфорт теперь заодно. Удачный и максимально расслабленный look предлагает составить София Коэльо, которая соединила тяжеловесные ботинки со свободными джинсами, добавила бланковую рубашку, а сверху — свитер крупной вязки.
Челси на тракторной подошве
Фото: Архивы пресс-служб
Классические ботинки челси этой осенью «встали» на массивную тракторную подошву и выглядят крайне дерзко. Тенденцию фэшионистки подхватили прямо с подиумов Bottega Veneta, Prada и Stella McCartney, но найти их можно в бреднах любого сегмента. Как и традиционный вариант, челси в новой интерпретации продемонстрируют абсолютную совместимость с большинством деталей в гардеробе.
Кьяра Ферраньи добавила к осенним ботинкам крошечное платье мини-длины с пестрым цветочным принтом. А вместе с тем — вооружилась сумкой в духе деловых леди и броскими украшениями.
Вики Рэйдер спасается от прохлады мягким фактурным трикотажем. Базовое миди-платье цвета кофе фэшионистка носит с кремовыми челси и нейлоновой панамой.
It-girl Жанетт Медсен решила добавить массивные ботинки к силуэтному платью с рукавами Джульетты и дерзким разрезом спереди. Отличная идея, которая помогла сбалансировать яркость наряда и вписать его в будни.
Ботильоны на kitten heel
Фото: Архивы пресс-служб
Хайкинг на головокружительных шпильках отменяется — на смену им пришел фигурный kitten heel, известный как «рюмочка». Каблук может приобретать самые разнообразные формы, но его небольшая высота остается константой. Советуем обратить внимание на универсальные цвета — антрацитовый черный, кипенный белый и кофейный, хотя и желание отыграться на цвете тоже поощряем.
Ранее мы рассказывали о самых главных аксессуарах сезона осень-зима 2020/21 — полный гид по головным уборам, сумкам и украшениям ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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