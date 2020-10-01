От объемного блейзера до джемпера бойфренда: как обыграть юбку-карандаш
Фото: Vogue.com
С объемным джемпером
Фото: Архивы пресс-служб
Носим юбку-карандаш из светлого денима круглый год и открываем как можно больше интересных комбинаций с ней. Одну из них мы составили с ультрамягким джемпером цвета капучино, который станет верным защитником от капризов октябрьской погоды — его стоит нарочито небрежно заправить за пояс или носить навыпуск. К комплекту добавляем пару грубых ботинок-челси на тракторной подошве и не забываем про аксессуары, небольшая сумка в общей гамме образа и биколорные серьги — абсолютные мастхэвы.
Фото: Instagram @vikyandthekid
Модный блогер и молодая мама Вики Рэйдер предлагает разбавить осень беспроигрышным трио цветов — кипенным белым, черным и ультраярким красным. Поэтому рифмует миди-юбку в меловом оттенке с джемпером-матроской и гиперобъемной косухой с брутальной металлической фурнитурой. Фэшионистка доказывает, что тотальный oversize всегда удачно обрамляет силуэтные детали.
С блейзером oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Офис — следующий пункт назначения в нашем модном гиде, и навстречу трудовым будням мы отправляемся во всеоружии. Для этого используем облегающую миди-юбку из фактурного трикотажа в глубоком шоколадном оттенке и достраиваем аутфит бланковой рубашкой (можно позаимствовать у бойфренда). Цитируя традиции power dressing, добавляем классический блейзер цвета карамели и минималистичную сумку. «Фишкой» look’а делаем пару высоких казаков на массивном каблуке, вдохновляясь образами героинь вестерна.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Мастер формирования эффектных деловых образов, которые подойдут и для работы, и для светского вечера, — Тина Канделаки. Советуем подсмотреть у ведущей и пару вариаций на тему юбки-карандаша, которую звезда телеэкранов миксует с шелковыми блузами, безупречно скоренными блейзреами и обувью на шпильке.
Фото: Instagram @rosiehw
Блеснуть точеной фигурой в облегающей юбке не прочь и «ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли. Модель взяла за основу кремовые оттенки и мягкие текстуры, соединив трикотажную юбку с топом в бельевом стиле и объемным блейзером кофейного цвета. По примеру Рози к комплекту можно добавить по-прежнему модные мюли (вариант для вечеринок), а можно — пару брутальных сапог.
Кожа + трикотаж
Фото: Архивы пресс-служб
Пересматривать боевик сестер Вачовски «Матрица» дизайнеры советуют из года в год. Кожаные тренчи снова приветствуют нас этой осенью, равно как и монохромные черные образы. Не заскучать от консервативного цвета помогут текстуры, а создать соблазнительный образ — супероблегающие силуэты. Аутфит по мотивам рок-стиля выстраиваем вокруг кожи, делая главной героиней юбку-карандаш и тиснением под кожу рептилии. Деталь не терпит конкуренции — верной партией для нее выступит базовый джемпер из мягкого трикотажа. Вау-эффект поддерживаем с помощью ботильонов на фигурном каблуке и крошечной сумки — одного из главных игроков на модном ринге сезона осень-зима.
Ранее мы обсуждали три стильных способа нескучно обыграть трикотажное платье. Как миксовать мастхэв для капризной погоды с кожаными басками, дерзкими ботфортами и сложными текстурами — читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, Instagram, архивы пресс-служб
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