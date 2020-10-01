От объемного блейзера до джемпера бойфренда: как обыграть юбку-карандаш

Пересматривать боевик сестер Вачовски «Матрица» дизайнеры советуют из года в год. Кожаные тренчи снова приветствуют нас этой осенью, равно как и монохромные черные образы. Не заскучать от консервативного цвета помогут текстуры, а создать соблазнительный образ — супероблегающие силуэты. Аутфит по мотивам рок-стиля выстраиваем вокруг кожи, делая главной героиней юбку-карандаш и тиснением под кожу рептилии. Деталь не терпит конкуренции — верной партией для нее выступит базовый джемпер из мягкого трикотажа. Вау-эффект поддерживаем с помощью ботильонов на фигурном каблуке и крошечной сумки — одного из главных игроков на модном ринге сезона осень-зима.

Ранее мы обсуждали три стильных способа нескучно обыграть трикотажное платье. Как миксовать мастхэв для капризной погоды с кожаными басками, дерзкими ботфортами и сложными текстурами — читайте на Passion.ru.