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От объемного блейзера до джемпера бойфренда: как обыграть юбку-карандаш

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Victoria Beckham

Фото: Vogue.com

Оммаж юбке-карандашу этой осенью снова совершают все: от ведущих модных Домов до фэшионисток и селебрити. Потому мы и взялись за поиск нескучных сочетаний с одной из самых консервативных, но в то же время соблазнительных деталей. Чем ближе похолодание, тем настоятельнее мы рекомендуем заострить внимание на моделях из кожи (и ее альтернатив), плотном дениме и остромодном тренде сезона — фактурном трикотаже. Разбираем подробно, как составить стильные образы с тремя ключевыми героями идеальной капсулы, а заодно — вдохновляемся подиумом и примерами главных модниц.

С объемным джемпером

  1. Ботинки Mango, 8 999 руб. 2. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 4 600 руб. 3. Юбка H&M, 2 299 руб. 4. Джемпер Uniqlo x JW Anderson, цена по запросу. 5. Сумка Coach x Jean-Michel Basquiat, 55 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Носим юбку-карандаш из светлого денима круглый год и открываем как можно больше интересных комбинаций с ней. Одну из них мы составили с ультрамягким джемпером цвета капучино, который станет верным защитником от капризов октябрьской погоды — его стоит нарочито небрежно заправить за пояс или носить навыпуск. К комплекту добавляем пару грубых ботинок-челси на тракторной подошве и не забываем про аксессуары, небольшая сумка в общей гамме образа и биколорные серьги — абсолютные мастхэвы.

Вики Рэйдер

Фото: Instagram @vikyandthekid

Модный блогер и молодая мама Вики Рэйдер предлагает разбавить осень беспроигрышным трио цветов — кипенным белым, черным и ультраярким красным. Поэтому рифмует миди-юбку в меловом оттенке с джемпером-матроской и гиперобъемной косухой с брутальной металлической фурнитурой. Фэшионистка доказывает, что тотальный oversize всегда удачно обрамляет силуэтные детали.

С блейзером oversize

  1. Казаки Ekonika, цена по запросу. 2. Юбка «Снежная Королева» х Ruban, 5 490 руб. 3. Рубашка Calvin Klein Jeans, 8 900 руб. 4. Блейзер Emka, 9 490 руб. 5. Сумка Fetiche, 28 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Офис — следующий пункт назначения в нашем модном гиде, и навстречу трудовым будням мы отправляемся во всеоружии. Для этого используем облегающую миди-юбку из фактурного трикотажа в глубоком шоколадном оттенке и достраиваем аутфит бланковой рубашкой (можно позаимствовать у бойфренда). Цитируя традиции power dressing, добавляем классический блейзер цвета карамели и минималистичную сумку. «Фишкой» look’а делаем пару высоких казаков на массивном каблуке, вдохновляясь образами героинь вестерна.

Тина Канделаки

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Мастер формирования эффектных деловых образов, которые подойдут и для работы, и для светского вечера, — Тина Канделаки. Советуем подсмотреть у ведущей и пару вариаций на тему юбки-карандаша, которую звезда телеэкранов миксует с шелковыми блузами, безупречно скоренными блейзреами и обувью на шпильке.

Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Блеснуть точеной фигурой в облегающей юбке не прочь и «ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли. Модель взяла за основу кремовые оттенки и мягкие текстуры, соединив трикотажную юбку с топом в бельевом стиле и объемным блейзером кофейного цвета. По примеру Рози к комплекту можно добавить по-прежнему модные мюли (вариант для вечеринок), а можно — пару брутальных сапог.

Кожа + трикотаж

  1. Ботильоны Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Серьги «Ювелирочка», 8 017 руб. 3. Джемпер «Снежная Королева» х Ruban, 4 990 руб. 4. Очки Versace, цена по запросу. 5. Юбка Topshop (yoox.com), 2 100 руб. 6. Сумка Karl Lagerfeld, 30 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пересматривать боевик сестер Вачовски «Матрица» дизайнеры советуют из года в год. Кожаные тренчи снова приветствуют нас этой осенью, равно как и монохромные черные образы. Не заскучать от консервативного цвета помогут текстуры, а создать соблазнительный образ — супероблегающие силуэты. Аутфит по мотивам рок-стиля выстраиваем вокруг кожи, делая главной героиней юбку-карандаш и тиснением под кожу рептилии. Деталь не терпит конкуренции — верной партией для нее выступит базовый джемпер из мягкого трикотажа. Вау-эффект поддерживаем с помощью ботильонов на фигурном каблуке и крошечной сумки — одного из главных игроков на модном ринге сезона осень-зима.

Ранее мы обсуждали три стильных способа нескучно обыграть трикотажное платье. Как миксовать мастхэв для капризной погоды с кожаными басками, дерзкими ботфортами и сложными текстурами — читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, Instagram, архивы пресс-служб

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