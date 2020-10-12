От фактурного трикотажа до денима: с чем носить пальто из кожи
Фото: Vogue.com
С трикотажным платьем
Фото: Архивы пресс-служб
Свободное платье-свитер О-силуэта стоит в авангарде бойцов модного фронта в период холодов. И с этим трудно поспорить: деталь не только спасает в холода, но и удачно сочетается с разными моделями обуви. Пробуйте рифмовать ее и с ботфортами на устойчивом каблуке, и с грубыми берцами, и с остромодными челси на тракторной подошве — точная совместимость гарантирована. Мы же предлагаем выстроить эффектный look с высокими сапогами с тиснением «под питона» и кожаным пальто цвета шоколада. Главное — следить за объемом платья и толщиной материала, чтобы верхняя одежда сидела безупречно. Тогда дело остается за малым — парой стильных очков и броских украшений.
С пуловером и рубашкой oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Предлагаем поэкспериментировать на тему преппи-стиля, вдохновляясь формой оксфордских студентов. Сочетание бланковой рубашки oversize с асимметричным низом и теплого пуловера — стопроцентное попадание в тренд. Кстати, пуловер можно заменить безрукавкой, как это делают it-girls по всему миру. В этом образе — звездный выход базовых скинни-джинсов из черного или графитового денима. А они отлично смотрятся на контрасте с массивными берцами на грубой рельефной подошве. Советуем обратить внимание на плотные кожаные пальто с утеплителем — скорая модная помощь в холода.
С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Деним незаменим — и это факт. Принимаем и применяем самые актуальные джинсы сезона. Найти идеальную пару — задача номер один. Рекомендуем заострить внимание на прямых, с завышенной линией талии моделях со слегка укороченными низами. «Дорисовываем» образ с помощью базового джемпера, который нарочито небрежно заправляем за пояс спереди, и накидываем свободный черный тренч из кожи. В таком аутфите почетное место займут и модные казаки, и ботинки-челси, и анкл бутс на миниатюрном каблуке.
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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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