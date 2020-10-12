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От фактурного трикотажа до денима: с чем носить пальто из кожи

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Fendi

Фото: Vogue.com

Пальто из плотной кожи в самых разных вариациях мы встречали на подиуме Fendi, Versace, Miu Miu и в осенних коллекция десятков других известных модных Домов. Вывод очевиден: брутальная верхняя одежда в этом сезоне — абсолютный и неоспоримый мастхэв. Дизайнеры предлагают ставить на классику — двубортный тренч с поясом, обязательно — длины миди или мидакси. Правда, не останемся мы без затейливых деталей, как у Alexander McQueen и Marni. Сара Бертон предложила разбавить пальто кожей ярких оттенков и ажурными элементами, а Франческо Риссо пофантазировал на тему пэчворк. А от Passion.ru — подробная инструкция по применению тренда!

С трикотажным платьем

  1. Тренч Zara, 5 599 руб. 2. Очки Vogue, цена по запросу. 3. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 4 500 руб. 4. Сапоги Pinko, 45 320 руб. 5. Платье H&M, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободное платье-свитер О-силуэта стоит в авангарде бойцов модного фронта в период холодов. И с этим трудно поспорить: деталь не только спасает в холода, но и удачно сочетается с разными моделями обуви. Пробуйте рифмовать ее и с ботфортами на устойчивом каблуке, и с грубыми берцами, и с остромодными челси на тракторной подошве — точная совместимость гарантирована. Мы же предлагаем выстроить эффектный look с высокими сапогами с тиснением «под питона» и кожаным пальто цвета шоколада. Главное — следить за объемом платья и толщиной материала, чтобы верхняя одежда сидела безупречно. Тогда дело остается за малым — парой стильных очков и броских украшений.

С пуловером и рубашкой oversize

  1. Пальто «Снежная Королева» х Ruban, цена по запросу. 2. Рубашка Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 3. Джинсы H&M, 1 499 руб. 4. Пуловер Sandro, 25 900 руб. 5. Ботинки Alla Pugachova - 18 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Предлагаем поэкспериментировать на тему преппи-стиля, вдохновляясь формой оксфордских студентов. Сочетание бланковой рубашки oversize с асимметричным низом и теплого пуловера — стопроцентное попадание в тренд. Кстати, пуловер можно заменить безрукавкой, как это делают it-girls по всему миру. В этом образе — звездный выход базовых скинни-джинсов из черного или графитового денима. А они отлично смотрятся на контрасте с массивными берцами на грубой рельефной подошве. Советуем обратить внимание на плотные кожаные пальто с утеплителем — скорая модная помощь в холода.

С денимом

  1. Казаки Sandro, 29 900 руб. 2. Джемпер Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 3. Тренч «Снежная Королева» х Ruban 43 990 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Сумка Claudie Pierlot, 24 900 руб. 6. Джинсы Maje, 19 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Деним незаменим — и это факт. Принимаем и применяем самые актуальные джинсы сезона. Найти идеальную пару — задача номер один. Рекомендуем заострить внимание на прямых, с завышенной линией талии моделях со слегка укороченными низами. «Дорисовываем» образ с помощью базового джемпера, который нарочито небрежно заправляем за пояс спереди, и накидываем свободный черный тренч из кожи. В таком аутфите почетное место займут и модные казаки, и ботинки-челси, и анкл бутс на миниатюрном каблуке.

Ранее мы рассказывали, чем обыграть юбку-карандаш, чтобы получить сразу три нескучных образа на каждый день. Подробное руководство по стилю ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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