От фактурного трикотажа до денима: с чем носить пальто из кожи

Деним незаменим — и это факт. Принимаем и применяем самые актуальные джинсы сезона. Найти идеальную пару — задача номер один. Рекомендуем заострить внимание на прямых, с завышенной линией талии моделях со слегка укороченными низами. «Дорисовываем» образ с помощью базового джемпера, который нарочито небрежно заправляем за пояс спереди, и накидываем свободный черный тренч из кожи. В таком аутфите почетное место займут и модные казаки, и ботинки-челси, и анкл бутс на миниатюрном каблуке.

Ранее мы рассказывали, чем обыграть юбку-карандаш, чтобы получить сразу три нескучных образа на каждый день. Подробное руководство по стилю ищите в материале Passion.ru.